ANGAJĂRI la STAT 2023: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 decembrie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 26 decembrie și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Liceul Tehnologic Sebeș, cu sediul în Sebeș, Str. Dorin Pavel, nr. 2, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: CONTABILITATE

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

• Studii: Superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic

• Vechime în domeniul studiilor: minim 3 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 22.12.2023

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic Sebeș, cu sediul în Sebeș, Str. Dorin Pavel, nr. 2, jud. Alba, până la data de: 11.01.2024, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 15.01.2024, ora 15.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 16.01.2024, ora 12.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 16.01.2024, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.01.2024, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise 19.01.2024, ora 9.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 19.01.2024, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 22.01.2024, ora 10.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.01.2024, ora 15.00

11. Susţinerea interviului 23.01.2024, ora 9.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 23.01.2024, ora 15.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 25.01.2024, ora 10.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 25.01.2024, ora 15.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 25.01.2024, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.ltsebes.ro, persoană de contact: Mihaut Simona funcția Secretar Șef, având numărul de telefon 0258/ 731010

*Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, a unui post vacant: Muncitor , Grad I – personal contractual, Compartiment Serviciul contabilitate, buget, salarizare, personal, achiziții, administrativ și gestiune. .

Probele stabilite pentru postul de Muncitor, gradul I – personal contractual: probă scrisă, probă practică și interviu.

Data, ora și locul desfășurării concursului: 16 ianuarie 2024, ora 10:00, Sebeș, bd Lucian Blaga, nr. 45 – proba scrisă.

Data, ora și locul desfășurării probei practice: 19 ianuarie 2024, ora 10:00, Sebeș, bd Lucian Blaga, nr. 45 – proba practica.

Data, ora și locul desfășurării interviului: 25 ianuarie 2024, ora 10:00, Sebeș, bd Lucian Blaga, nr. 45 – proba interviu.

Termenul limită de depunere a dosarului de înscriere: 10 ianuarie 2024, ora 15:00.

La depunerea dosarelor, actele se prezintă în copie și în original.

Condiții de participare pentru 1 post de Muncitor gradul I – personal contractual:

– studii generale, profesionale sau medii;

– perfecţionare permanentă (specializări): adeverință/atestat/certificat agent curățenie sau similar;

– minim 5 ani vechime în muncă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, din Municipiul Sebeș, bd. Lucian Blaga, nr. 45, în intervalul orar 09:00-15:00.

Condițiile de participare, bibliografia sau alte informații suplimentare se pot obține de pe pagina de internet www.cclbsebes.ro, la sediul instituției și la numărul de telefon 0372.930.929, în intervalul orar 09:00-15:00.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

*Școala Gimnazială ,,Simion Pantea” Sălciua, cu sediul în comuna Sălciua, Strada Principală, nr. 352, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual temporar vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Secretar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post temporar vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Gimnazială ,,Simion Pantea” Sălciua

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– Studii superioare ;

– Abilități pentru muncă în echipă;

– Conduită profesională corespunzătoare.

– Noțiuni de comunicare relații publice

– Cunoștiințe de utilizare și operare PC ( EXCEL, WORD), birotică

– Cunoștiințe privid întocmirea și administrarea corespondenței oficiale

– Disponibilitate la timp de lucru prelungit

– Vechime în domeniu minim 1 an

– Vechimea în muncă: 1 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 20.12.2023

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială ,,Simion Pantea” Sălciua, cu sediul în comuna Sălciua, Strada Principală, nr. 352, jud. Alba 29.12.2023, ora 14.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.01.2024, ora 10.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.01.2024, ora 13.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.01.2024, ora 9.00-15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.01.2024, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise 10.01.2024, ora 09.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 10.01.2024, ora 12.30

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.01.2024, ora 13.00-16.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.01.2024, ora 14.00

11. Susţinerea probei practice 12.01.2024, ora 09.00

12. Afişarea rezultatului probei practice 12.01.2024, ora 11.30

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 12.01.2024, ora 12.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.01.2024, ora 12.30

15. Susţinerea interviului 12.01.2024, ora 13.00

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12.01.2024, ora 16.00

17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 15.01.2024, ora 13.00

18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 15.01.2024, ora 14.00

19. Afişarea rezultatului final al concursului 15.01.2024, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.facebook.com/sc.salciua persoană de contact: Bartoc Simona-Elena funcția director, având numărul de telefon 0258788603.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,HOREA”, JUDEȚUL ALBA – Șofer 0,50 normă.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii medii, cu diplomă de bacalaureat;

2. Permis de conducere categoria D;

3. Atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR în termen de valabilitate;

4. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto;

5. Abilități de comunicare, aptitudini în luarea de decizii și evaluare;

6. Vechime: nu este necesară;

7. Domiciliul stabil în comuna Horea, județul Alba.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la afişare: 09.01.2024, ora 14.30, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 11.01.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei;

– afişarea rezultatelor la selecția dosarelor: 11.01.2024, ora 14.00, la sediul instituţiei;

– depunerea constestațiilor selecție dosare: 12.01.2024, între orele: 09.00– 12.00, la sediul instituției;

– afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor selecției dosarelor: 15.01.2024, ora 14.00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 17.01. 2024, ora 09.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 17.01.2024, ora 12.00, la sediul instituției;

– proba interviu în data de 17.01.2024 , ora 13.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 17.01.2024, ora 15.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor finale: 18.01.2024, ora 14.00, la sediul instituției.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

– se pot depune contestaţii până în data de: 18.01.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 18.01.2024, ora 14.00, la sediul instituţiei.

Școala Gimnazială ,,Horea” jud. Alba, e-mail: [email protected], telefon: 0767805565.

*Școala Gimnazială „Dr. Petru Șpan” Lupșa, cu sediul în sat Lupșa, comuna Lupșa, nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: muncitor calificat

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Gimnazială „Dr.Petru Șpan” Lupșa

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

– Studii medii;

– Domiciliul în localitatea în care se află instituția;

– Abilități pentru munca în echipă;

– Disponibilitate la program flexibil;

– Vechimea în muncă: 5 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 19.12.2023

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „Dr. Petru Șpan” Lupșa, cu sediul în sat Lupșa, comuna Lupșa, nr. 5, județul Alba, până la data de: 08.01.2024, ora 14.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 10.01.2024, ora 14.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 11.01.2024, ora 12.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 11.01.2024, ora 14.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.01.2024, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise 22.01.2024, ora 09.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 22.01.2024, ora 14.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 23.01.2024, ora 09.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 23.01.2024, ora 14.00

11. Susţinerea probei practice 25.01.2024, ora 09.00

12. Afişarea rezultatului probei practice 25.01.2024, ora 14.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 26.01.2024, ora 09.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.01.2024, ora 14.00

15. Susţinerea interviului 29.01.2024, ora 09.00

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 29.01.2024, ora 14.00

17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 30.01.2024, ora 09.00

18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.01.2024, ora 12.00

19. Afişarea rezultatului final al concursului 30.01.2024, ora 13.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: sclupsa.ro , persoană de contact: Raiu Mihaela, funcția secretar, având numărul de telefon 0741023785.

*CLUBUL SPORTIV UNIREA ALBA IULIA – 1 POST ECONOMIST II

Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare sunt:

-are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, științe economice;

-are disponibilitate pentru delegări și lucru în regim prelungit;

-are vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani.

Concursul va avea loc la sediul Clubului Sportiv „Unirea” Alba Iulia, strada Septimius Severus, nr. 53, Municipiul Alba Iulia, Județul Alba, după cum urmează:

-în data de 05.01.2024, ora 1100 – proba scrisă;

-interviul se va susține într-un termen de maximun 2 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarele de concurs în perioada 21.12.2023 – 29.12.2023, inclusiv, între orele 800 – 1400 (luni – vineri), la sediul Clubului Sportiv „Unirea” Alba Iulia, strada Septimius Severus, nr. 53, Municipiul Alba Iulia, Județul Alba.

Clubul Sportiv UNIREA Alba Iulia, Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 53, jud. Alba, [email protected], tel 0258819086.

*Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 din Alba Iulia, Judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor copii,(la structura GPP NR.9 ALBA IULIA) vacant de: 0,5 normă, 4 ore/zi, 20 ore/săptămână,conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cerințele specific prevăzute la art. 542 alin.(1) și( 2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o Nivelul studiilor: studii medii.

o Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

o Curs de igienă efectuat valabil sau inscris la curs

o Abilități de lucru în echipă

o Răspunde de inventarul încredințat

o Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere

o Condiții vechime: experiența pe un post similar constituie avantaj

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o 08.01.2024 – 19.01.2024: perioada de depunere a dosarelor, interval orar: 8-15

o 22.01.2024: verificarea și selecția dosarelor, interval orar: 09:00- 13:00

o 22.01.2024: Afișare selecție dosare, ora 14:00

o 23.01.2024: Depunerea contestați selecție dosare, interval orar: 09:00 – 12:00

o 23.01.2024: Soluționare contestații, interval orar: 12:00 – 14:00

o 23.01.2024: Afișare rezultate dosare validate, ora 15:00

o 25.01.2024: – susținerea probei scrise ora 09:00

o 25.01.2024: – Afișare rezultate probă scrisă, ora 12:00

o 25.01.2024: – Depunere contestații probă scrisă, interval orar :12:00-15:00

o 26.01.2024: Afișare rezultate contestații probă scrisă: ora 12:00

o 29.01.2024: Proba practică, ora 09:00

o 29.01.2024: Interviu, ora 11:00

o 29.01.2024: Afișarea rezultatelor finale, ora 13:00

o 29.01.2024: Depunerea contestații, interval orar: 13:00- 15:00

o 29.01.2024: Afișarea rezultatelor finale, după contestații: ora 16:00

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 9 din Alba Iulia, str.Vasile Goldiș, Nr.7, Jud. Alba. Telefon: 0258835031.

*COLEGIUL NAȚIONAL ,,INOCHENȚIE MICU CLAIN” LOC. BLAJ JUD. ALBA – Secretar, 0,5 normă.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Excel, Word, Baze de date, internet etc;

3. Cunoștințe de utilizare a softurilor adecvate activității din învățământ: EDUSAL; REVISAL; SIIIR;

4. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul;

5. Vechime: 5 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor 10 zile lucrătoare de la afişare: 18.12.2023 – 05.01.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 09.01.2024, ora 10.00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 15.01.2024, între orele: 10.00-11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 15.01.2024, ora 11.30;

– proba practică în data de 15.01.2024, între orele: 12.00-13.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 15.01.2024, ora 13.30;

– proba interviu în data de 15.01.2024, între orele: 14.00-15.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 15.01.2024, ora 15.30.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

– se pot depune contestaţii până în data de: 16.01.2024, ora 12.00, la sediul instituţiei;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 16.01.2024, ora 16.00, la sediul instituţiei;

– afişarea rezultatelor finale, după contestații: 16.01.2024, ora 16.00, la sediul instituţiei.

Colegiul Național ,,Inochenție Micu Clain” loc. Blaj jud. Alba, e-mail: [email protected], telefon: 0258711208.

*Școala Gimnazială Hopârta, cu sediul în localitatea Hopârta, str. Principală, nr. 22, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Contabilitate

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Studii: economice superioare cu diplomă de licență;

• Vechime minimă în domeniul studiilor: minim 6 luni;

• Cunoștințe operare PC, în special în ceea ce privește aplicații dedicate pentru contabilitatea instituțiilor publice, respectiv cunoașterea programelor SlIIR, FOREXEBUG, platforma SEAP;

• Abilități foarte bune de operare pe calculator (cunoașterea modului de lucru cu programele: Microsoft Word și Excel, REVISAL, EDUSAL, SICAP și programele specifice contabilității);

• Abilități de relaționare-comunicare și pentru munca în echipă.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anunțului 15.12.2023

2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Hopârta, cu sediul în localitatea Hopârta, str. Principală, nr. 22, judeţul Alba. Până la 04.01.2024, ora 16.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 08.01.2024, ora 16.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 09.01.2024, ora 12.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 09.01.2024, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.01.2024, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise 12.01.2024, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 12.01.2024, ora 16.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 15.01.2024, ora 10.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 15.01.2024, ora 16.00

11. Susţinerea probei practice 16.01.2024, ora 10.00

12. Afişarea rezultatului probei practice 16.01.2024, ora 15.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 17.01.2024, ora 10.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.01.2024, ora 16.00

15. Susţinerea interviului 18.01.2024, ora 10.00

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 18.01.2024, ora 16.00

17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 19.01.2024, ora 10.00

18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.01.2024, ora 15.00

19. Afişarea rezultatului final al concursului 19.01.2024, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0728.451.167, pe website: www.scoalahoparta.ro, persoană de contact: Baltat Adina Maria, având funcția de director.

*Școala Gimnazială „Septimiu Albini”, str. Principală, nr.226, comuna Cut, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de: secretar 0,5 normă și administrator financiar 0,5 normă, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, pe perioadă nedeterminată, în data de 16.01.2024-proba scrisă, respectiv, 19.01.2024-susținere interviu. Locul de desfășurare al concursului este sediul unității școlare.

Dosarele de participare la concurs se vor depune în perioada 15.12.2023-04.01.2024, între orele 10.00-14.00, la secretariatul unității școlare, telefon: 0740867178

DENUMIREA POSTULUI: Secretar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant 0,50 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURA: SECRETARIAT

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant 0,50 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURA: CONTABILITATE

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare sunt:

Secretar:

• Studii: Studii superioare finalizate cu diplomă de licență

• Vechimea minimă în muncă: 2 ani.

• Vechime minimă în domeniul studiilor: 1 an.

• Vechime minimă în învățământ: nu este cazul.

• Cunoştinţe avansate de operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet),

• Cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR

• Spirit organizatoric;

• Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;

• Cunoştinţe privind încadrarea personalului;

• Disponibilitate la timp de lucru prelungit;

• Abilități de comunicare şi relaţionare;

• Abilități de lucru în echipă;

• Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);

• Disponibilitate pentru program flexibil;

• Capacitatea de a lua decizii eficiente.

Administrator financiar:

• Studii superioare în domeniul economic- diplomă de licență în științe economice;

• Vechimea minimă în muncă: 2 ani.

• Vechime minimă în domeniul studiilor: 2 ani.

• Necesită vechime în funcţia de administrator financiar de minim 6 luni;

• Cunoştinţe avansate de operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet);

• Cunoştinţe de accesare platformă SEAP;

• Cunoştinţe de accesare a sistemul electronic de raportare a situaţiilor financiare din sectorul public-FOREXEBUG;

• Spirit organizatoric;

• Abilități de comunicare şi relaţionare;

• Abilități de lucru în echipă;

• Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);

• Disponibilitate pentru program flexibil;

• Capacitatea de a lua decizii eficiente;

• Constituie un avantaj experienţa în funcţia de administrator financiar (patrimoniu), într-o instituţie de învăţământ.

Informații suplimentare se pot obține la numarul de telefon 0740867178, la adresa de e-mail: [email protected], persoană de contact: Negrea Sanda, având funcția director.

*Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel, cu sediul în Sâncel, str. Mihai Eminescu nr. 27, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic/ Grădinița cu Program Normal Sâncel

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

• Studii: medii

• Vechimea în muncă: 3 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 13.12.2023

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel, cu sediul în Sâncel, str. Mihai Eminescu nr. 27, jud. Alba, până la data de: 29.12.2023, ora 14.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 04.01.2024, ora 14.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 05.01.2024, ora 12.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 05.01.2024, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 08.01.2024, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise 10.01.2024, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 10.01.2024, ora 14.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 11.01.2024, ora 10.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.01.2024, ora 14.00

11. Susţinerea probei practice 12.01.2024, ora 10.00

12. Afişarea rezultatului probei practice 12.01.2024, ora 14.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 15.01.2024, ora 10.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 15.01.2024, ora 14.00

15. Susţinerea interviului 16.01.2024, ora 10.00

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 16.01.2024, ora 14.00

17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 17.01.2024, ora 10.00

18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.01.2024, ora 14.00

19. Afişarea rezultatului final al concursului 17.01.2024, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.scoalasancel.ro, persoană de contact: Ciulea Aurelia funcția secretar având numărul de telefon 0740792399.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ, JUDEȚUL ALBA – – 1 (un) post de biolog debutant, în cadrul Laboratorului de analize medicale.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – DIPLOMA DE LICENȚĂ – domeniul / profilul biologie, – programul de studii / specializarea biologie.

DIPLOMA DE MASTER – programele de Master sunt prevăzute în H.G. nr. 883/2021

Cerinte specifice: certificat profesional curent emis de OBBCSSR.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de biolog debutant:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 12.12.2023

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 09.01.2024 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 10.01.2024

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 10.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 11.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 12.01.2024 Ora 15,00

Data probei scrise 15.01.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 15.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 16.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 17.01.2024 Ora 15,00

Data probei clinice/practice 18.01.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 18.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 19.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 22.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 23.01.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ – – 1 post – asistent medical generalist (S/SSD/PL) la Cabinet pneumologie din Ambulatoriului integrat;

– 1 post – asistent medical generalist (S/SSD/PL) la Cabinet chirurgie vasculară din Ambulatoriului integrat

– 1 post – asistent medical generalist (S/SSD/PL), la Cabinet ORL din cadrul Ambulatoriului integrat in structura spitalului

Conditii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist (S/SSD/PL):

– diplomă de licența in specialitatea postului/ diploma de absolvire a invățământului superior de 3 ani in specialitate/ diploma de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea medicină generală;

– certificat de membru al OAMGMAMR

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 12.12.2023

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 12.01.2024 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 15.01.2024

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor 15.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 16.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 17.01.2024 Ora 15,00

Verificarea cunoștințelor de operare pe calculator (probă eliminatorie) 18.01.2024 Ora 09,00

Data probei scrise 19.01.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 19.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 22.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 23.01.2024 Ora 15,00

Data interviu/proba practică 25.01.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la interviu/ proba practică 25.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul interviului/ probei practice 26.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la interviu/ proba practică 29.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 30.01.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, organizează concurs în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post, de natură contractuală, vacant la:

1. Compartimentul Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

– 1 post de medic specialist -preşedinte Comisie, normă întreagă, pe durată nedeteminată;

Durata timpului de lucru este de 8h pe zi, 40 ore pe săptămână.

2. Condiţii specifice de participare la concurs:

– Diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;

– Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România;

– Aviz de exercitare a profesiei de medic, vizat pe anul în curs, din care să rezulte specialitatea: expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă sau medicină de familie.

3. Calendar

Depunere dosare: 12.12.2023-27.12.2023

Proba scrisa: 08.01.2024

Interviu: 11.01.2024

Relatii suplimentare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia – Serviciul Resurse Umane și Gestiunea Funcției Publice – etaj 3, camera 46, tel. 0258/818266- interior 209, mobil 0755013723.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ – 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată pentru Cabinetul de pediatrie din Ambulatoriu integrat.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de confirmare medic specialist în specialitatea pediatrie;

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unității, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist pediatru:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 08.12.2023

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 05.01.2024 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 09.01.2024

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 09.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 10.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 11.01.2024 Ora 15,00

Data probei scrise 12.01.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 12.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 15.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 16.01.2024 Ora 15,00

Data probei clinice/practice 17.01.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 17.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 18.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 19.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 22.01.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ – 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea microbiologie medicală, în cadrul Laboratorului de analize medicale.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea microbiologie medicală,

Cerinte specifice: certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor, Aviz de liberă practică.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist microbiologie medicală:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 08.12.2023

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 08.01.2024 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 10.01.2024

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 10.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 11.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 12.01.2024 Ora 15,00

Data probei scrise 15.01.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 15.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 16.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 17.01.2024 Ora 15,00

Data probei clinice/practice 18.01.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 18.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 19.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 22.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 23.01.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ – 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie, în cadrul Ambulatoriu integrat.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea psihiatrie pentru postul de medic specialist în specialitatea psihiatrie;

Cerinte specifice: certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor, Aviz de liberă practică.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist psihiatrie:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 08.12.2023

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 09.01.2024 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 11.01.2024

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 11.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 12.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 15.01.2024 Ora 15,00

Data probei scrise 16.01.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 16.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 17.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 18.01.2024 Ora 15,00

Data probei clinice/practice 19.01.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 19.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 22.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 23.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 25.01.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ – 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Cabinetului de diabet, nutriție și boli metabolice din Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Municipal Blaj.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice.

Cerinte specifice: certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor, Aviz de liberă practică.

Tematica si bibliografia

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice și este publicată pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 08.12.2023

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 10.01.2024 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 11.01.2024

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 11.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 12.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 15.01.2024 Ora 15,00

Data probei scrise 17.01.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 17.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 18.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 19.01.2024 Ora 15,00

Data probei clinice/practice 22.01.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 22.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 23.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 25.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 26.01.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

*SPITALUL MUNICIPAL SEBES – Concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, la Spitalul Municipal Sebeș – 1 post

Condiții de participare:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puţin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

CALENDAR concurs:

1. Afișare anunț 04.12.2023

2. Termen limită de depunere a dosarelor la secretariatul Spitalului Municipal Sebeș 04.01.2024 ora 1400

3. Vizitarea spitalului de către candidații interesați, însoțiți de directorul medical 05.01.2024

4. Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor 08.01.2024 ora 1200

5. Termen pentru depunerea contestațiilor 09.01.2024 ora 1200

6. Termen pentru soluționarea contestațiilor 11.01.2024 ora 1200

7. Publicarea proiectelor de management depuse de candidați pe pagina de web: spitalulsebes.ro secțiunea Anunțuri 11.01.2024 după ora 1400

8. Manifestarea intenției de participare, la adresa de e-mail: [email protected] 11.01.-15.01.2024

9. Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: [email protected] 11.01.-15.01.2024

10. Confirmarea intenției de participare pe adresa de e-mail: [email protected] 15.01.2024

11. Susținerea proiectului de management și răspunsul la întrebările comisiei 18.01.2024 ora 10.00

12. Afișarea rezultatelor 18.01.2024 ora 14.00

13. Termen pentru depunerea contestațiilor 19.01.2024 ora 14.00

14. Termen pentru soluționarea contestațiilor 22.01.2024 ora 13.00

15. Afișarea rezultatelor finale 23.01.2024 ora 12.00

Date de contact:

*SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ

Str. Șurianu nr. 41 Sebeș Jud Alba

E-mail: [email protected]

Telefon: 0258731712 Fax:0258731705

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” IGHIU – Îngrijitor perioadă nedeterminată, 0,50 normă la Școala Gimnazială Șard, concursul constă într-o proba practică care va avea loc în data de 05.12.2023, ora 10.00, la sediul Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Ighiu, com. Ighiu, str. Școlii, nr. 32, și interviu, care se va susține în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data probei practice.

Mai multe detalii legate de concurs gasiti la sediul firmei sau pe site-ul www.scoalaighiu.ro

Persoană de contact – secretar Beldean Maria, telefon 0258844207, 0745530825.

