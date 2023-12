LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 19 DECEMBRIE 2023: 475 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA EAGLE-RAY SRL AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]

ALBA IULIA AREMY GRILL S.R.L. PIZZAR 1 0728825125

ALBA IULIA EAGLE-RAY SRL PIZZAR 1 0725655559

ALBA IULIA TOBIMAR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 0729381338

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0258806276

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0753537947

ALBA IULIA SC APAANABELA MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

ALBA IULIA SC SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258805112

ALBA IULIA ADRIAN COMSERVICE SRL AMBALATOR MANUAL 5 0788237773

ALBA IULIA Electro Strategy ÎNCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA, GAZE, APA 5 [email protected]

ALBA IULIA U.S. Food Network S.A. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 5 0212103460

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0760265477

ALBA IULIA MASPEX ROMANIA SRL AGENT RECLAMA PUBLICITARA 1 0751204066

ALBA IULIA SC APULUM SA AMBALATOR MANUAL 5 0258813703

ALBA IULIA PANORAMIC VIEW S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 2 [email protected]

ALBA IULIA DEEP CLEAN SERVICES SRL CAMERISTA HOTEL 1 0258831576

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 [email protected]

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 5 0369454980

ALBA IULIA S.C. EMILIAN EXPRES SRL CURIER 2 0740939708

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 [email protected]

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0731489087

ALBA IULIA ALFA & OMEGA GROUP SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 [email protected]

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 2 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA MECANIC UTILAJ 1 0731489087

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 1 0745645001

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 [email protected]

ALBA IULIA HERMES MOBLUX MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0730735735

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 [email protected]

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0760265477

ALBA IULIA SC APULUM SA PREPARATOR MASE CERAMICE 3 0258813703

ALBA IULIA ELYSIAN FOOD&BAR SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0723066152

ALBA IULIA SC APULUM SA TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 [email protected]

ALBA IULIA LEX PROTECT BUZĂU SRL PAZNIC 1 [email protected]

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 2 0754865728

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0754865728

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL PIZZAR 2 0754865728

ALBA IULIA LEX PROTECT BUZĂU SRL AGENT DE SECURITATE 1 [email protected]

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE 1 0729837566

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 0744380767

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0744380767

ALBA IULIA DEDEMAN SRL DISPECER CENTRU DE ALARMA 1 [email protected]

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0729837566

ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0744380767

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0744380767

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MASEUR 1 0729837566

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 5 0753537947

ALBA IULIA MASPEX ROMANIA SRL AGENT RECLAMA PUBLICITARA 1 0751204066

ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 [email protected]

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0744588699

ALBA IULIA PAPABOX SRL PIZZAR 2 0743175729

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 25 0758800134

ALBA IULIA IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 25 0758800134

ALBA IULIA FAMILY GRUP HOUSE S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0752089436

ALBA IULIA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 [email protected]

ALBA IULIA ELIT SRL MACELAR 1 [email protected]

ALBA IULIA FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL AGENT DE SECURITATE 1 0757044900

ALBA IULIA AXA PORCELAINE SRL AMBALATOR MANUAL 1 0740954088

ALBA IULIA AXA PORCELAINE SRL DEBAVURATOR-RETUSOR LA PRODUSE DIN CERAMICA FINA 2 0740954088

BĂRĂBANŢ CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745

BĂRĂBANŢ CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0729010745

IGHIU DANICOMP CONSTRUCT S.R.L. INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0758073288

IGHIU DANICOMP CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0758073288

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 2 0729399359

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD KRISANTRANS LOGISTIC S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 [email protected]

AIUD ALNIC EDIL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0744422838

AIUD REWE (ROMANIA) SRL CASIER 1 0736384382

AIUD REWE (ROMANIA) SRL SEF SECTIE 1 0736384382

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA AJUTOR BUCATAR 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA BUCATAR 1 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0258861661

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA FEMEIE DE SERVICIU 1 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 10 0258861661

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU 6 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 2 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0258861661

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA OSPATAR (CHELNER) 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA SEF SERVICIU DE REINTEGRARE SOCIALA SI SUPRAVEGHERE 2 0744192133

AIUD ALEMAR TEAM EXPERT SRL SPALATOREASA LENJERIE 1 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA SUDOR 5 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258861661

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA MEDIC SPECIALIST 1 0744192133

AIUD PREBET AIUD SA ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0258861661

AIUD THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 1 [email protected]

AIUD HORVATH EXTREM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0740858560

AIUD COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ BRUTAR 2 0728074071

AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 5 0258863552

HOPÂRTA SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0258875730

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ SC BAYERN MOBILE SOLUTION SA AGENT DE VÂNZARI 2 [email protected]

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 2 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0734567031

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]

ABRUD URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5 [email protected]

ABRUD TECNO PLAST CUGIR SRL REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 4 0786180608

ABRUD GETICA STAR SRL VULCANIZATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC 2 0728290270

ARIEŞENI URS CONSTRUCT ALBA SRL ELECTROMECANIC 1 [email protected]

ARIEŞENI S.C.BUSINESS RISTO DEVELOPMENT FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0751105125

AVRAM IANCU CHIRA IOAN SORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 2 0741702615

AVRAM IANCU S.C.APUSENI TRANSIMEX SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0742864133

BAIA DE ARIEŞ AGREGATE BAIA S.R.L. PAZNIC 1 0749938118

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0743472510

BAIA DE ARIEŞ CRIS AUTOSERVICE SRL MECANIC AUTO 1 [email protected]

BAIA DE ARIEŞ SC CRISTI CRIS SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 0740019310

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 0748115730

BISTRA ALDE TRANS BISTRA SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0742864133

CÂMPENI SC MULTICOM SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0744613110

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL BARMAN 1 0744259795

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 [email protected]

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744259795

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258771839

CÂMPENI CONFORTINTERIOR SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 [email protected]

GURA SOHODOL DR. COSTEA NICOLETA RAMONA S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 [email protected]

GURA SOHODOL DR. COSTEA NICOLETA RAMONA S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 [email protected]

HOREA COSTICĂ MATEȘ SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 0767158975

HOREA APUSENI TIMBER SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0765319314

HOREA APUSENI TIMBER SRL MANIPULANT MARFURI 1 0765319314

LUPŞA S.C.BOCSA OIL SRL OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 [email protected]

POŞAGA ELECTRO PAN ARDEAL SRL PAZNIC 1 0749938118

SĂLCIUA SC EFES DAVID SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0740019310

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 4 0768332545

VIDRA JURCA COSMIN IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 2 0741702615

VIDRA BOBAR MIHAELA CLAUDIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 2 0741702615

ZLATNA MOGUT JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0747559347

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. CONFECTIONER PRODUSE PIROTEHNICE 1 0258751991

CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. CONTROLOR DE CONFORMITATE ÎN INDUSTRIA DE MASINI 1 0258751991

CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. INGINER CHIMIST 1 0258751991

CUGIR TECNO PLAST CUGIR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0786180608

CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0258751991

CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 1 0258751991

CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ANALIST RECRUTARE/INTEGRARE SALARIATI 1 0258751991

CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 5 0788079031

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ LOGISTIC MEDIA POP ART SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 5 0769215057

OCNA MUREŞ TECHNO SACK SRL CROITOR 3 [email protected]

OCNA MUREŞ TECHNO SACK SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0722979702

OCNA MUREŞ S.C. TECHNIQUE STAINLESS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0740368357

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0757045021

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. LACATUS MECANIC 1 0757045021

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0757045021

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0258732788

SĂSCIORI SAPATURI SRL PAVATOR 1 0744245574

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 0744977158

SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1 [email protected]

SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 [email protected]

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

SEBEŞ MTM SINCRON GUARD S.R.L. AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

SEBEŞ FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER JURIDIC 1 [email protected]

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 1 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL SUDOR 1 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TAPITER 2 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 6 [email protected]

SEBEŞ DREGHICIU CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0758212400

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 5 [email protected]

SEBEŞ CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066

VINŢU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0729010745

VINŢU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0729010745

