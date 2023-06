Ana Rodean – medalie de aur la naționalele de marș, Mihaela Popa (ambele CS Unirea/ CSM Unirea Alba Iulia) – argint, CS Unirea – campioană!

Industria Galda de Jos, campioana Albei, l-a avut erou în prima manșă a barajului pentru promovarea în eșalonul terț pe atacantul Alexandru Cioară, cel care în ziua în care a împlinit 29 de ani și-a trecut în cont un hat-trick, învingând practic de unul singur pe Prima Brăduț (Covasna), scor 3-0 (2-0).

În fața la aproximativ 800 de spectatori, elevii lui Oancea au dominat în mare parte întâlnirea, au ratat copios, au mai avut două bare (Tegbo și Buligă – în actul secund), au fost și emoții la buturile lui Bistraie (excelentă intervenție în minutul 20, când a evitat egalarea), dar în ansamblu Industria s-a dovedit net superioară oponentei. Returul este în 24 iunie, în Covasna, iar găldenii pot realiza o triplă de vis și a doua promovare din istorie pe a treia scenă, după cea din 2014

„Mă bucur că am reușit să învingem, am marcat și am adus victoria. Aceste goluri reprezintă mult pentru mine, că am pus umărul la victorie și astfel ne îndreptăm spre promovare. Dedic reușitele oamenilor de aici, prietenilor mei și întregii echipe. Am mai jucat pe când eram junior la Ighiu un baraj de ziua mea, cu o echipă din Cluj, dar am pierdut. A doua oară a fost cu noroc, o aniversare extraordinară pentru mine și Industria Galda”, a precizat Alexandru Cioară.

“Nu e încheiată promovarea, mai avem 90 de minute, rămânem în continuare concentrați. Am controlat jocul, păcat că nu am mai marcat, a fost un meci așa cum mă așteptam. Îl felicităm pe Cioară pentru cele trei reușite și îi urăm o anivesare fericită. O promovare ar reprezenta o încununare a muncii depuse”, a spus antrenorul Industriei, Doru Oancea, aflat la al 3-lea baraj al carierei.