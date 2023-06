ALERTĂ hidrologică imediată: Cod galben de INUNDAȚII în Alba pe râurile mici din bazinele hidrografice Mirăslău și Lopadea

Aiudeanul Cătălin Milea, cunoscut cu numele de scenă Paulo, a făcut recent parte din juriul concursului de talente ”Liga Campionilor”, desfășurat la Cluj Napoca.

Viața și cariera lui Cătălin Milea sunt un exemplu că atunci când îți dorești cu adevărat ceva și perseverezi, rezultatele nu vor întârzia să apară. După participarea recentă la Viva Latino Festival, pentru aiudean a urmat o nouă provocare și anume să facă parte din juriul unui concurs de talente.

”În viața mea se întâmplă numai lucruri frumoase. După ce am venit de la VIVA LATINO FESTIVAL, de la București, unde am fost alături de foarte mulți artiști, printer care Banto Do Santos, Dany D, Alessa Ondy, Malo, viața mea s-a schimbat foarte mult!”, povestește artistul.

Potrivit acestuia, recent a fost contactat de Mihai Trăistariu și de managera lui, Mihaela Florea, care l-au invitat să facă parte dintr-un juriu, împreună cu Nora Deneș, Măruțoiu Doru Costantin, Bianca Boldizsariu, Irinel Popa, Nina Badea, Monica Sandor și Alexandra Vereș: ”Am rămas surprins, nu m-am așteptat la asta niciodată. Am acceptat cu drag să încerc ceva nou”, mărturisește cântărețul.

”Pentru mine a fost și vă rămâne o experiență pe care nu o voi uita niciodată, vor mai urma și altele în viitor, așa mi s-a spus! Concursul de talente s-a numit „Liga Campionilor” și s-a desfășurat la Cluj, la Casa de Cultură din Florești!”, mai spune Cătălin.

Aiudeanul mai spune că urmează să filmeze un nou videoclip la o nouă piesă pe care o va lansa în luna iunie și care se va numi „Dejame en paz”: ”Sper să vă placă! Eu zic că această piesă este cea mai frumoasă din câte am lansat de când am început să cant”, a mai precizat tânărul.

”Le mulțumesc din suflet tuturor persoanelor cu suflet mare care îmi sunt alături Călin Dan, Vasile Macarie (Mercur), șefei mele, Raul Tătar (Jox Gym), Tencasa Arad Dani și Ramo, TPC Production”, transmite Cătălin.

După acest videoclip va urma și o piesă în limba română, proiectul este gata și va urma să filmeze un alt videoclip, în septembrie: ”Vreau să le mulțumesc din tot sufletul echipei care mi-a fost alături și îmi este la fiecare videoclip, Lucian Craiu și Răzvan. Îmi doresc foarte mult să pot reuși în viață și să pot să ajut și eu pe alții, la fel cum am fost și eu ajutat!” Vă salut cu respect!