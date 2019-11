ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019: S-au deschis secțiile de votare. 310.304 de cetățeni sunt așteptați la vot în județul Alba

Startul pentru ALEGERILE PREZIDENȚIALE 2019 s-a dat astăzi, în toată țara, începând cu ora 7.00, un număr de 18.263.098 români fiind așteptați la vot. În Alba 439 de secții de votare și-au deschis porțile. Conform ultimelor informații de la Autoritatea Electorală Permanentă, sunt așteptați la urne 310.304 de cetățeni înscriși pe listele electorale permanente din județ. Aceștia pot să-și exercite votul până la ora 21.00.

Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot își pot să exercita dreptul de vot până cel mult la ora 23.59.

Biroul Electoral Central a validat candidaturile a 14 persoane la alegerile prezidențiale din 2019, două dintre ele fiind candidaturi independente.

Potrivit Legii, sistemul electoral folosit pentru alegerea Presedintelui Romaniei este sistemul electoral majoritar, iar modul de scrutin este cel uninominal. Astfel, este ales candidatul care a intrunit, in primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegatorilor inscrisi pe listele electorale. In cazul in care nici unul dintre candidati nu a intrunit aceasta majoritate, se organizeaza al doilea tur de scrutin, intre primii doi candidati stabiliti in ordinea numarului de voturi obtinute in primul tur. Este declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.