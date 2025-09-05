Albaiulienii se bucură de un weekend de început de toamnă cu temperaturi de vară: Maxime de 30–32°C ziua și minime de doar 12–14°C noaptea

Albaiulienii se bucură de un weekend de început de toamnă cu temperaturi de vară: Meteorologii anunță maxime de 30–32°C ziua și minime de doar 12–14°C noaptea

Deși ne aflăm deja în primele zile de toamnă, locuitorii din Alba Iulia se pregătesc pentru un weekend cu temperaturi de vară autentică. Vineri, 5 septembrie, vremea rămâne caniculară, cu o maximă de 32°C și cer parțial înnorat. Vântul va sufla slab, dinspre est, iar indicele UV va fi moderat. Spre seară și noapte, atmosfera se răcorește considerabil, cu minime ce coboară până la 12°C și un cer variabil.

Sâmbătă, 6 septembrie, se anunță o nouă zi călduroasă, cu temperaturi maxime de 31°C, cer parțial înnorat și un vânt slab, aproape insesizabil. Umiditatea se va menține în jur de 50%, iar noaptea valorile vor scădea din nou, până la 14°C, sub un cer în mare parte acoperit.

Duminică, 7 septembrie, vremea se menține foarte caldă, cu o maximă de 30°C. Cerul va fi variabil, cu șanse ușor mai ridicate de precipitații, în jur de 20–25%, însă ploile, dacă vor apărea, vor fi de scurtă durată. Noaptea va aduce temperaturi de 14°C, un grad mai ridicate decât vineri, dar umiditatea va crește, ceea ce va face ca aerul să fie mai greu de suportat. În plus, albaiulienii vor putea admira Luna Plină, dacă norii vor permite.

