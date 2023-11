Albaiulianul Nicolae Stanciu, căpitanul României, discurs emoționant după calificarea la Euro 2024: „Cea mai mare realizare, senzații unice!”

Albaiulianul Nicolae Stanciu, căpitanul reprezentativei României, a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren și și-a ajutat echipa să câștige cu 1-0 duelul cu Elveția.

Fotbalistul care și-a început cariera la Unirea Alba Iulia este liderul de selecții și goluri din actualul efectiv al „tricolorilor” și va bifa al doilea turneu final al carierei după Euro 2016, dar primul în care a fost implicat în preliminarii încheiate cu calificare!

Naționala a reușit astfel să termine grupa pe primul loc și să ajungă în urna a doua valorică la tragerea la sorți ce va avea loc la Hamburg. Jucătorul a fost foarte emoționat la interviurile de la finalul partidei și a vorbit și despre cel mai greu moment din preliminarii.

*Nicolae Stanciu, discurs superb la finalul meciului România – Elveția 1-0

Nicolae Stanciu a jucat în toate cele 10 meciuri din campanie de calificare și și-a ajutat echipa să termine fără înfrângere meciurile din preliminarii. Victoria cu Elveția nu a făcut decât să arate că România a fost cea mai bună din grupă, iar în urma acestui succes a ajuns în a doua urna valorică la tragerea la sorți.

„Am câștigat grupa, o singură dată s-a mai întâmplat asta în istoria naționalei. Ne-am ținut de promisiune, ne-am demonstrat că mentalitatea s-a schimbat și că grupul e puternic, nu ne-am mințit asta. Am făcut asta pentru noi și pentru suporteri. Ne dorim ca toată lumea să sărbătorească. În câteva luni vine EURO și sperăm să facem o echipă frumoasă”, a declarat Nicolae Stanciu.

Fotbalistul a vorbit și despre cel mai greu moment din preliminarii, dar a recunoscut și că a fost foarte aproape să plângă în momentul în care Andra a cântat imnul, înaintea meciului de pe Arena Națională.

„Când am ieșit pe stadion și a început Andra să cânte imnul, mă abțineam cu greu să nu plâng. Este cea mai frumoasă seară din cariera mea de fotbalist. Cel mai greu moment a fost după meciul cu Israel de acasă, aveam așteptări mari și eram convinși că vom câștiga. Ne-a părut foarte rău, am fost foarte dezamăgiți, am dezamăgit 50.000 de oameni care au fost atunci la stadion. După, am demonstrat în meciul cu Kosovo ce putem. Dedic calificarea tuturor românilor, știu cât au așteptat și cât de mult au suferit. Vreau să știe că e o mândrie să purtăm acest tricou și să nu se îndoiască că dăm totul pentru națională”, a mai spus Stanciu.

„Pentru mine sau cred că pot vorbi în numele tuturor colegilor, este cea mai mare realizare din carierele noastre. Depăşeşte orice lucru. Să fim calificaţi cu 50.000 de oameni sunt senzaţii unice pe care e greu să le explici în cuvinte. Ne bucurăm şi noi, sper să se bucure toţi românii. Au fost nişte ani greu şi pentru noi, şi pentru ei, neavând rezultate. Sunt sigur că după această calificare nu vor trebui să mai aştepte atât de mult pentru o nouă calificare. Pentru mine, să îmbrac acest tricou, să port şi banderola şi să joci în ţara ta pe un stadion arhiplin… e totul. Nu se compară cu trofee. E maximum! Cred că asemenea bucurie nu voi mai simţi foarte mult timp. Toţi suntem dornici să facem un EURO de neuitat, aşteptăm cât mai mulţi români în Germania. Sunt sigur că o să fie foarte mulţi fani în tribună, încrederea e foarte mare. Suntem un grup matur, ştim să rămânem pe picioarele pe pământ şi nu ne hazardăm. Sunt sigur că naţionala va arăta mult mai bine. Suntem români, nu ar trebui să sărbătorim doar pe 1 decembrie. Avem o ţară minunată, cu oameni minunaţi. Suntem foarte buni în multe domenii, avem cu ce să ne mândrim”, a declarat Stanciu, conform Antena 1.

Sursa: Play Sport

Foto: Lucian DANCIU