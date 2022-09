Ajutorul de încălzire pentru iarna 2022-2023: Documente necesare, sume acordate și categorii

Mesaje de dragoste frumoase • Scurte mesaje de iubire pentru el/ea soț(ie) • Declarații de dragoste emoționante • Texte lungi romantice, haioase sau amuzante pentru persoana iubită.



Cele mai frumoase mesaje de dragoste și declarații de iubire scrise vreodată, te vor ajuta să îți surprinzi persoana iubită în momente pline de romantism. Orice gest de dragoste trebuie însoțit de un mesaj care să mențină sau să aprindă flacăra iubirii. Am pregătit o serie de mesaje de valentine’s day și mesaje de Dragobete. Aceste mesaje de ziua îndrăgostiților te pot ajuta să îți dezvălui sentimentele față de persoana iubită.

Mesaje de dragoste frumoase



„Cel mai uimitor lucru din lume este să privești pe cineva la care ții cu adevărat și să știi că simte același lucru pentru tine. Te iubesc românește de Dragobete!”

„Te port în minte și în suflet. Te simt în aerul pe care îl respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.”

„Am doi ochi care vor să te vadă, am două mâini ce vor sa te îmbrățișeze, am două buze ce vor să te sărute, dar am o singura inima ce bate numai pentru tine!”

„Dacă cineva îți spune te iubesc tu să-i spui că minte căci iubirea nu se spune ci se simte.”

„Opt litere, două cuvinte, un singur înțeles: Te Iubesc!”

„Engleză nu vorbesc … Franceză nu cunosc … Dar știu cuvântul romanesc să îți spun un sincer „Te iubesc”!”

„Dacă aș avea o floare de câte ori m-am gândit la tine, m-aș putea plimba printr-o gradină nesfârșită.”

„Mi-e dor de tine în fiecare secundă din viața mea! Îți spun asta și de Dragobete și ți-aș spune în fiecare clipa!”

„Iubirea e un cântec ce toți îl cânta des, dar nu la toți el are același înțeles”.

„Dragostea mea pentru tine este ca un cer senin după o dimineață înnorată, ca roua în zori de zi, ca razele soarelui de primavară, ca florile din luna mai; vocea ta îmi aduce bucurie în suflet și gândul la tine liniște. Te iubesc!”

„Eu sunt o fereastra deschisă pentru zborul visurilor noastre, te iubesc până la cer și-napoi de un infinit de ori, o lume-n care ne iubim și tu mă știi, mă ai, mă vrei, iar eu, eu te privesc și nu-mi ajunge, te țin și nu ma satur, te-am și te mai vreau!”

„Sunt un milion de stele și un milion de vise, tu ești singura mea stea și singurul meu vis! Te iubesc!”

„Iubirea e un strop de lumină un stop de poezie curată a inimii și restul… nebunie! Iubește doar”

„Te iubesc ca-n prima zi, când raze de soare aurii, câdeau ușor purtate de vânt, asupra noastră pe Pământ. Te iubesc, te voi iubi, și chiar dacă soarta ne va despărti, iubirea noastră va sta acolo sus scrisă-ntr-o stea.”

„Fiecare apus aduce o amintire… Fiecare răsărit aduce o speranță… Între apus și răsărit sunt ore fără viață… Sunt orele în care ești departe de mine„.

„A iubi înseamnă a suferi dar cum tot mai multi fug de suferința tot mai putini știu să iubească.”

„Cineva mi-a spus ca ziua are 24 ore, ca o ora are 60 minute. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus ca o secunda fără tine e o eternitate”.

„Dr agostea e lucrul acela intangibil care ne face multumiți cu ceea ce avem și nemultumiți de ceea ce suntem.”

„De ploaie te poți ascunde, dar de dragoste n-ai unde caci oriunde te-ai ascunde ea la inima pătrunde.”

„ Credeam că de la ultimul eșec nu-mi voi mai reveni niciodată…însă tu ai adus pe chipul meu cel mai frumos zâmbet și sentimentul pierdut undeva într-un colț de inima…Iubirea…Aș scrie pe al cerului și pe a nopții boltă…Că fără tine eu numai pot trai deloc…Te iubesc fetița mea și vreau să-mi petrec ziua de Dragobete toată cu tine.. și toate zilele care vor mai urma..!!!”

Declarații de dragoste pentru ea și mesaje de dragoste pentru ea



Declarații de dragoste pentru el și mesaje de dragoste pentru el



Cel mai minunat lucru din lume este sa privesti pe cineva la care tii cu adevarat si sa stii ca simte acelasi lucru pentru tine. Te iubesc!

Tu esti visul meu…unicul meu vis…as vrea sa te atrag in valtoarea pasiunii sa te strang asa de tare incat TU si EU sa devenim un singur suflet.

Te port in minte si in suflet. Te simt in aerul pe care il respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.

Sa iubesti inseamna sa traiesti prin celalalt, sa simti nevoia de a-i povesti, de a-i cere un sfat, de a-i darui. Sa iubesti inseamna sa te completezi prin celalalt.

Cand te vad inima mea imi bate tare si nu mai pot sa respir. Te iubesc si atunci cand te vad inima mea sare la tine in piept. Inima numai pe tine te vrea si nu pe altcineva.

Am doi ochi care vor sa te vada, am doua maini ce vor sa te imbratiseze, am doua buze ce vor sa te sarute, dar am o singura inima ce bate numai pentru tine!

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbeste prin priviri si atitudini. Hai sa ne bucuram de iubire! Te iubesc

Daca cineva iti spune te iubesc tu sa-i spui ca minte caci iubirea nu se spune ci se simte.

Dragul meu tu esti Soarele si Dimineata mea. Ador sa te vad cand zambesti, ador sa te vad cum razi, ador sa te vad fericit alaturi de mine. Te iubesc!

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Mesaje de dragoste scurte



Esti dragostea visurilor mele si nu imi pot imagina pe cineva mai potrivit pentru mine decat tu.

Simt ca am inceput sa traiesc cu adevarat din momentul in care te-am intalnit pe tine. Te iubesc!

Daca ar fi sa aleg cea mai frumoasa zi din viata mea, cea mai buna ora pe care am trait-o si visul meu devenit realitate, totul ar avea legatura cu tine.

Mi-ai parut perfect de cand te-am vazut prima oara si te-am iubit. Apoi am vazut ca nu esti perfect si te-am iubit si mai mult.

Cand sunt in preajma ta ma simt confortabil, ma simt eu in totalitate. Destinul ne-a adus impreuna pentru ca tu esti sufletul meu pereche.

Daca nu te pot avea pe tine in viata mea, nu vreau pe altcineva. Te iubesc.

Exista 2 cuvinte care imi fac inima sa bata mai tare, 2 cuvinte care imi inmoaie picioarele, 2 cuvinte care ma fac sa ma simt in al 9-lea cer, 2 cuvinte: Te iubesc!

Cand suntem impreuna nimic nu poate sta in calea noastra. Noi doi suntem unu! Te iubesc!

Daca singurul loc in care as putea fi langa tine ar fi in visele mele…atunci imi doresc sa dorm pentru totdeauna.

Dragostea mea pentru tine este ca un ocean, continua cat vezi cu ochii si pare fara sfarsit. Te iubesc!

Declarații de dragoste de Valentine’s Day

„ Văd lumea în ochii tai și ochii tăi peste tot în lume în aceasta zi a îndragostitilor, de Dragobete… și știu că și în zilele ce vor urma!”

„Tu nu știi de mine.. Nu știi cine sunt. Dar eu mi-am creat o lume în care ne iubim și tu mă știi, mă vrei, mă ai, iar eu.. eu te privesc și nu-mi ajunge.. te simt și nu ma satur.. te am și te mai vreau, pentru că te iubesc! Mi-aș dori să petrecem ziua îndragostiților împreună!”

„ Tu îmi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atât de multe zâmbete și dragoste, ești totul pentru mine și am fost atât de binecuvântată când Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine.”

„ Tu ești comoara vieții mele, ești minunea pe care am întâlnit-o întamplator și care m-a făcut fericită. Te iubesc enorm! Te doresc mai mult ca niciodată de acest Dragobete!

„Tu ai făcut culorile mai vii, frumusețea mai pură, plăcerea mai intensă. Te iubesc mai mult decât iubesc viața, minunea vieții mele! Dragobete fericit!”

„Ți-am zis vreodată de ce te iubesc eu pe tine? Te iubesc pentru că lângă tine sunt mereu eu însămi, pentru că mă faci să mă simt cum nu m-am mai simțit niciodată, pentru că dragostea ta îmi spune că tot ce e mai bun de acum se va întampla, pentru că mi-ai arătat ce înseamnă dragostea adevărată… și cred că te mai iubesc pentru că ești pur și simplu irezistibil!

Mesaje de Valentine’s Day și mesaje de Sfântul Valentin

„Te iubesc, la tine am găsit dragostea, lângă tine merită să merg mai departe, tu ești lumina ochilor mei, tu îmi luminezi calea, tu ești îngerul meu păzitor, când ești lângă mine secunda mi se pare oră, ziua mi se pare săptămână. Te iubesc prințul meu frumos! Voi fi sclava dorințelor tale în aceasta zi de Dragobete!”

„Te iubesc nu numai pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce sunt eu când sunt lângă tine. La Multi ani de Dragobete!”

„ Te iubesc mult viața mea, te iubesc așa cum nu am mai iubit pe nimeni în viața mea, ai apărut atunci când aveam cea mai mare nevoie de tine, ești un înger pe pământ, orice aș face, orice mi-aș dori, iubire ca a ta nu voi mai găsi, te iubesc mult viața mea!„

„Te iubesc din toată inima – îmi ia 2 secunde să iți zic, dar îmi trebuie o viață întreagă să îți demonstrez cât de mult. Hai sa încep azi, de Dragobete să-ti arăt…

Declarații de iubire de Dragobete și mesaje de Dragobete



Simt ceva în inima mea, este ca o mică flacără. De fiecare dată când te văd, această flacără se aprinde. Această flacără arde pentru tine, pentru că te iubesc! Deabia aștept să ard iar în flacări, azi, de Dragobete!”

„Nu știu cui să mulțumesc că mi te-a scos în cale, dar a făcut cel mai nobil lucru… Ți-am zis că te iubesc? Mă bucur că există zile ca Dragobetele, să pot striga lumii întregi că sunt îndragostit…”

„Nu pentru că iubesc sunt fericit, ci faptul că sunt îndrăgostit de tine mă face fericit! Dragobetele este ziua cea mai potrivită să-ți declar iubirea mea…”

„Nimeni nu-mi poate fura zâmbetul care-mi apare când mă gândesc la tine. Și nimeni nu-mi poate fura inima, pentru ca ea deja îți aparține. Te iubesc mai mult decât orice! A trecut Valentine’s Day, am sarătorit frumos, dar azi, de Dragobete ți-am pregătit o surpriza și mai mare… Voi fi sclavul dorințelor tale…”

„Mă faci fericit și cred ca ție îți datorez bucuria de viață, îmi umpli viața de un sentiment de bine, de un sentiment ca toate lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. Te iubesc raza mea de soare”

„Lacrimile sunt bucăți din inima ce declară dragostea și dorul de tine zi de zi. Unde ești de azi, de Dragobete nu ești lângă mine? „

„Iubesc 3 lucruri! Soarele, luna şi pe tine! Soarele pentru zi, luna pentru noapte și pe tine pentru totdeauna”

„Într-o zi ma vei întreba: Ce este mai important pentru tine, eu sau cu viața ta? Îti voi spune: viața mea… pentru ca TU ești viața mea!!!

Mesaje de dragoste de Dragobete

„Întalnirea cu tine a fost o soartă, devenind prietenul tău a fost o alegere, dar să ma îndrăgostesc de tine a fost ceva ce nu am putut controla.”

„Exista flori în gradina mea, exista flori în parc, dar nimic nu este mai frumos decât atunci când buzele noastre se întâlnesc. Ești cea mai frumoasă floare și vreau să te culeg de acest Dragobete!”

„Eu ma simt atât de fericit, știu de ce? Pentru că sunt atât de norocos, știi de ce? Pentru că Dumnezeu mă iubește, știi de ce? Pentru că mi-a oferit un dar, știi care? Pe tine, dragostea mea!”

„Este greu să vorbesc atunci când sunt îndragostit pentru că atunci când te privesc, frumusețea ta mă lasă fără răsuflare. Deci, dacă azi, de Dragobete voi fi mut, vei știi de ce…”

„Dumnezeu, înainte de a crea DRAGOSTEA, te-a creat pe TINE, apoi DRAGOSTEA ca să îți fie dăruită. După toate acestea m-a creat pe mine să ți-o pot DĂRUI. Te iubesc DRAGOSTEA MEA și te aștept de de Dragobete, să-ți pot îndeplini toate dorințele!

Declarații de dragoste romantice • Mesaje de iubire

„Te simti obosită? Poate pentru că ai alergat prin mintea mea toată ziua.”

„Ești periculos de frumoasă. De aceea vreau să te închid pe viață în inima mea, ca să nu mai faci și alte victime…”

„Chiar dacă inima mea ar fi de gheață, tu ai reuși să o topești cu farmecul zâmbetului tău.”

„Crezi în dragoste la prima vedere sau e nevoie să mai trec încă o dată?”

„Nu cred ce spun alții despre tine. Mai degrabă as vrea sa vad si eu de ce esti atat de speciala…”

„O fapta face cat o mie de vorbe. Asa ca să lăsăm vorbele și să trecem mai bine la fapte…”

„Sunt o victimă a zâmbetului tău, a privirii tale care m-a fascinat. Sunt amețit de atâta iubire… ești ca un drog pentru mine. Simt că intru în sevraj dacă nu te vad cât de curând…”

„Sunt într-o clinică de dezintoxicare a dependenților de SMS-uri. Orice mesaj de încurajare e binevenit.

Mesaje de dragoste amuzante • Mesaje de iubire hazlii

„Am găsit mesajul tău printre cele 123 primite astăzi. Crezi ca e vorba de destin?”

„Zâmbetul este contagios. Cineva mi-a zâmbit azi, și am zâmbit și eu. Acum ți-am transmis ție zâmbetul prin acest sms. Cine urmează?”

„Ești o ființă atât de drăguță, politicoasă, frumoasă, sincera, spirituală și unică pe aceasta lume… Primește urările mele de bine și aceste minciuni nevinovate.”

„Noi fetele suntem ca telefoanele. Ne place sa fim ținute pe palmă și să ni se vorbească , dar dacă apeși pe butonul greșit, ne deconectam.”

„Cineva spunea despre tine că săruți groaznic și că în dragoste te descurci la fel de prost. Nu vrei să-mi demonstrezi contrariul?”

„Ce înseamnă sărutul: pe mana = te ador; pe obraz =sa fim prieteni; pe gat = te doresc; pe buze = te iubesc; oriunde altundeva… sa nu ne lăsam duși de val!”

„Voi bărbații sunteți ca și calculatoarele: fără control dacă v-ați încins, plini de informații cu care nu știți ce să faceți și imediat ce alegi unul, pe piață apare un model mai bun.”

„Voi femeile sunteți ca și calculatoarele: nimeni nu va înțelege într-adevăr, toate greșelile sunt salvate în memorie și toți banii se duc pentru accesorii pentru voi.”

„Fetele sunt ca domeniile pe Internet. Cele mai interesante sunt deja luate.”

„Love is like: Nokia-connecting people, Samsung-everyone is invited, Nike-just do it!, Pepsi-ask for more, and like YOU – too good to be true!”

„Pentru un sărut tastează 1, pentru o îmbrățișare tastează 2, pentru clipe de neuitat tastează 3, iar pentru toate astea.. .tasteaza numarul meu.”

„Ma tot gândesc de ce nu-mi trimiți un SMS. Posibile variante: a) ești ocupată b) ești obosită c) ești bolnavă d) vrei să mă faci să îți simt lipsa.”

„Iubito, ești amuzantă, bună, caldă și iubitoare… și faptul că – pe lângă toate astea – ești și atât de frumoasa e ca un bonus…

Mesaje de iubire speciale

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbeste prin priviri si atitudini. Hai sa ne bucuram de iubire! E Ziua Indragostitilor!

Tu eşti seara cu ochii umezi de seninul stelelor, ce tremură uşor şi atât de dureros în mine când şoaptele mele ţi se dăruiesc. Tu eşti un ochi deschis spre întunericul sufletului meu, sub pleoapa căruia se zbat zborurile însângerate ale viselor. Nu pleca, mai vreau să te privesc, vreau să te culeg şoaptă cu şoaptă, lumină cu lumină, tristeţe cu tristeţe. Nu pleca, mi-e sete de privirile tale, ascunzând cerul în fiecare mângâiere cu care mă îmbrăţişează. Te iubesc draga mea, te iubesc cum iubesc soarele, te iubesc cum iubesc luna şi marea. TU eşti pentru mine roua dimineţii ce se varsă peste ochii mei trezindu-mă din somnul singurătăţii. TE IUBESC

Dragul meu tu eşti Soarele şi Dimineaţa mea. Ador să te vad când zâmbeşti, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Când toţi îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greşit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Eşti dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata îşi doreşte.

Mesaje de dragoste speciale • Mesaje de iubire speciale

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Iubesc palmele tale mari, iubesc braţele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt…iubesc fiinţa ta toată.

Iubitule, te iubesc mai sus de sus şi mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile şi sub toate stelele universului.

Ţi-ai închis vreodată ochii şi ai visat la felul în care ai vrea să fii iubit? Eu fac asta tot timpul şi mă văd pe mine împreună cu tine. Nu pot să îmi imaginez nimic mai frumos decât să stau lângă tine.

Ador clipele în care îmi eşti alături şi urăsc tot ceea ce ne desparte. Îmi doresc enorm sa te fac să te simţi cel mai iubit, aşa cum reuşeşti tu în fiecare zi să mă faci cea mai iubita. Te iubesc, aşa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!

Photo by Ryan Holloway on Unsplash