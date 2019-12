ADR Centru: Peste 233 milioane de euro din fonduri europene, investite în dezvoltarea județului Alba

În județul Alba a avut loc cea de-a treia dezbatere din Regiunea Centru, și ultima din 2019, organizată pentru informarea cetățenilor referitor la fondurile europene, unde sunt deja investite și unde mai este nevoie de finanțare.

Localizarea fondurilor europene din județul Alba, atât din mediul urban, cât și din mediul rural, derulate prin proiectele finanțate de POR, AFIR sau POCU, a fost prezentată de reprezentanții ADR Centru, ai OJFIR Centru, ai OIR POSDRU Centru, dar și de către reprezentanții Consiliului Județean Alba și ai Primăriilor Alba Iulia, Blaj și Cugir. Un număr de 70 de persoane au fost prezente la acest eveniment și au adresat întrebări, direct sau online, iar transmisiunea live de la fața locului a fost văzută de peste 7.370 persoane.

Atat cetatenii participanti la eveniment, cat si cei care au urmarit discutiile in mediul online, au aflat ca la nivel judetean, prin fondurile europene dedicate dezvoltarii mediului urban si mediului rural, s-au atras in cele doua perioade de programare, 2007-2013 si 2014-2020, peste 233,4 milioane euro, prin 164 contracte de finantare derulate prin POR, respectiv 298 milioane euro, prin 9.366 contracte de finantare derulate prin AFIR.

Alaturi de aceste rezultate, prezentate de catre reprezentantii ADR Centru, doamna Adriana Muresan si al OJFIR Centru, doamna Eva Miclaela Mera, au mai fost mentionate si proiectele derulate pentru imbunatatirea resurselor umane din Regiunea Centru derulate din Programul Operational Dezvoltare Capital Uman, informatii prezentate de directorul executiv adjunct OIR POSDRU Centru, doamna Alexandra Rus.

Alaturi de moderatorul evenimentului, domnul Simion Cretu, director general ADR Centru, au raspuns intrebarilor din sala si reprezentantii administratiei publice locale, respectiv domnul Ion Dumitrel – Presedintele Consiliului Judetean Alba, alaturi de doamna Lenica Bucur, Sef serviciu in cadrul CJ Alba, domnul Liviu Stanciu – reprezentant al Primariei Alba Iulia, domnul Marius Jibotean – Manager public al orasului Cugir si doamna Dorinda Barta, Sef serviciu in cadrul Primariei Blaj. Experienta implementarii proiectelor europene, cu beneficii si dificultati, a fost prezentata si de alti trei beneficiari de fonduri pentru dezvoltarea resurselor umane si pentru investitiile in mediul rural.

Evenimentul promovat pe reteaua social-media a starnit reactiile cetatenilor din judet care au adresat intrebari, in special referitoare reteaua infrastructura din judet. Intrebarile participantilor la eveniment s-au referit la intentiile administratiei publice locale de a reabilita noi drumuri, la posibilitatile de finantare pentru infrastructura medicala, perspectivele de finantare pentru perioada 2021-2027, daca se vor redeschide anumite linii de finantare pentru intreprinderi, dar si ce programe de finantare vor fi disponibile pentru tineri, mai ales pentru rromi. De asemenea, s-a mai intrebat daca se va crea, pentru mediul rural, un program cu scopul de a se digitaliza comunele, daca se va relansa linia aferenta fondurilor pentru modernizare activitati neagricole, dar si cu cat va creste rata contributiei solicitantilor de fonduri pentru viitoarele proiecte europene. Daca doriti sa aflati raspunsurile acordate, puteti urmari transmisiunea live pe contul social-media al Europe Direct Regiunea Centru.

„Si in judetul Alba, am incercat impreuna cu alaturi de ceilalti reprezentanti ai organismelor intermediare, sa explicam pentru cei ce doresc sa acceseze fonduri europene, cum participarea la acest gen de evenimente este importanta, deoarece afla informatii utile si pot adresa intrebari direct celor implicati. Este necesar ca fiecare potential solicitant de fonduri sa faca eforturi pentru a intelege sistemul de derulare al acestora, care nu e costisitor ca la o banca, nici rapid si lejer ca un imprumut de la membri familiei, dar e conditionat de anumite proceduri. E usor sa spui din spatele unei tastaturi ca ceva nu merge bine, dar nu toate lucrurile pot fi facute peste noapte, iar prioritar pentru autoritatea judeteana a fost, pana in prezent, infrastructura rutiera si cea de sanatate, care afecteaza si deservesc un numar mare de cetateni. In acelasi timp, in 10 decembrie fiind Ziua Internationala a Drepturilor Omului, ne-am bucurat sa premiem 12 tineri implicati intr-un proiect educational ce sustine dezvoltarea abilitatilor personale de sustinere si prezentare publica, a unor informatii pe teme propuse, derulat de Colegiul National „Horea, Closca si Crisan” si Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian” din Alba Iulia„, a declarat Simion Cretu, director general ADR Centru.