ACS Școala de Fotbal “Ioan Suciu” Blaj – un an de la înființare | 75 de copii din “Mica Romă” deslușesc tainele “sportului rege”

În mai 2019, în preajma vizitei Papei Francisc în România, și-a deschis porțile în “Mica Romă” Școala de Fotbal “Ioan Suciu”, primul club exclusiv de fotbal și minifotbal, ce poartă în mod simbolic numele celui care a fost supranumit “Episcopul Tinerilor”, inițiativa aparținând unor apropiați ai “sportului rege” din localitate.

Una dintre cele mai puternice figuri ale Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, Ioan Suciu (1907-1953) a fost, de-a lungul scurtei sale vieți, fotbalist, doctor în filosofie și teologie, preot, scriitor, episcop și martir. “Această denumire reprezintă un omagiu adus unei personalități uriașe a Bisericii Unite cu Roma, a Blajului și a României, care și-a dedicat o mare parte din activitate educării copiilor și tinerilor. În același timp transmitem un mesaj: faptul că a jucat fotbal în tinerețe nu l-a împiedicat pe Ioan Suciu să devină ulterior preot, episcop, doctor în filozofie și teologie la Roma”, a spus antrenorul Alin Hancăș, unul dintre inițiatorul proiectului.

*Pledoarie pentru sport și… minte

Clubul este destinat copiilor cu vârste între 5 și 9 ani, are culorile alb-albastru, iar sigla cuprinde un proverb latin sugestiv pentru intențiile celor implicați: “Non solum armis sed libris”, care se traduce “nu numai prin forță, dar și prin cultură”.

Numele “Ioan Suciu” este folosit cu acordul scris și binecuvântarea Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, episcopul martir devenind astfel patronul spiritual al clubului înființat în februarie 2019 de cei trei membrii fondatori Olimpiu Cucerzan, Paul-Alin Hancăș și Claudiu Hârceagă.

*Cinci grupe de vârstă

Actualmente sunt 75 de micuți fotbaliști ce activează la cele 5 grupe de vârstă, antrenorii fiind Vasile Costin (grupele 2013, 2014-2015), Alin Tulea (2011 și 2012), Olimpiu Cucerzan (2009-2010). De asemenea Silviu Marcu se ocupă de secțiunea de minifotbal, preconizată să debuteze în sezonul viitor, 2020/ 2021. “Vizăm mai multe aspecte pentru copiii legitimați la clubul nostru, plecând de la integrarea socială, dezvoltarea inteligenței, cultură generală și sportivă, formarea personalității, dezvoltarea fizică generală și până la inițierea în jocul de fotbal și formarea unui stil de viață sănătos – nutriție, igienă, exerciții fizice –”, a spus Alin Hancăș (51 de ani).

Iar obiectivele fixate pe termen scurt au fost atinse, înscrierile, într-un timp relativ scurt (iunie-septembrie 2019), dovedindu-se peste așteptări, important fiind și alt aspect, acela că peste 90 la sută dintre puștii atrași spre fotbal au avut continuitate în pregătire. Antrenamentele se desfășoară pe baza CSȘ Blaj și în Sala de Sport al Școlii Gimnaziale “Toma Cocișiu” din urbe.

“Utilizăm foarte multe jocuri dinamice, distractive, care plac copiilor, tocmai pentru a cultiva plăcerea pentru mișcare fizică, respectiv pentru jocul de fotbal. De asemenea, 50 la sută din conținutul antrenamentelor se îndreaptă spre o dezvoltare fizică armonioasă”, a precizat Hancăș, antrenor recunoscut la nivel național pentru implicarea în sectorul juvenil. O atenție deosebită se îndreaptă spre abordarea unei poziții corecte în timpul ședințelor de pregătire, în condițiile în care la nivelul societăţii actuale ne confruntăm cu tot mai multe deficienţe la nivelul coloanei vertebrale (cifoze, lordoze, scolioze), picior plat etc., care pot avea ulterior repercusiuni negative asupra execuţiilor tehnice (execuţii incorecte) şi asupra integrității fizice a copiilor. De pildă, pentru dezvoltarea inteligenței sunt propuse jocuri care pun copiii în situația de a gândi și a lua decizii, un model fiind jocurile bilaterale cu un număr redus de jucători (2, 3 sau 4). La vârstele mici, de 4–8 ani, sunt aspecte considerate de maximă importanţă pentru dezvoltarea ulterioară a copiilor, atât pentru sănătatea lor, cât şi din punct de vedere al îndemânării fotbalistice. “Încercăm ca totul să se desfășoare într-o atmosferă cât mai relaxantă, căutăm să găsim mijloace care plac micuților; antrenorii intră în jocul lor şi se coboară la nivelul lor de înţelegere. Toţi antrenorii sunt şi cadre didactice care au experinţă în munca cu copiii de vârstă mică”, a concluzionat Hancăș, ce a mai scos în evidență un alt aspect: realizarea unei excelente colaborării cu părinţii, prin discuții permanente, formându-se astfel o adevărată familie la ACS Școala de Fotbal “Ioan Suciu”.

Pentru a nu pune presiune pe micuții fobaliști, s-a luat decizia participării în competițiile aferente doar după o jumătate de an de la integrarea în pregătire, mai precis din primăvara acestui an. “Prin asocierea cu numele episcopului, un exemplu de viață, noi am vrut să transmitem că fotbalul în particular, și sportul în general, nu mai înseamnă doar un simplu joc, trebuie și minte”, a spus Hancăș, antrenor cu o carte de vizită impozantă (cu două promovării în Liga a 3-a la nivel de seniori, Europa Alba Iulia și Industria Galda de Jos).

*De la fotbal la minifotbal

În viitorul apropiat, activitatea Școlii de Fotbal “Ioan Suciu” vizează abordarea altui domeniu, dorindu-se organizarea unei competiții de minifotbal care se se adreseze tuturor persoanele iubitoare de mișcare din Blaj și împrejurimi. S-a plecat în acest demers de la exemplu oferit de episcopul Ioan Suciu, cel care după oficierea slujbei obișnuia să joace fotbal cu tinerii Blajului, un stimulent în încercarea de a angrena un număr cât mai mare de participanți, plecând de la premisa că “sănătatea este prioritară”.

S-a dorit o competiție de promovare în luna iunie, urmată de organizarea din sezonul 2020/ 2021 a primului campionat de minifotbal și chiar afilierea, în timp, la Federația Română de Minifotbal, însă toate inițiativele au fost blocate momentan din cauza pandemiei de COVID-19. “În conjunctura actuală a problemei mondiale reprezentată de acest virus, ne-am suspendat activitatea, însă am conceput un program ce cuprinde exerciții de coordonare, echilibru, stimularea creierului, pe care îl transmitem prin mijloacele online și poate fi executat cu ușurință acasă de micuții fotbaliști”, a încheiat Alin Hancăș (între altele referent zonal din partea FRF și cadru didactic în cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Alba Iulia).