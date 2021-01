A prezentat polițiștilor un permis de conducere italian, care se presupune că este fals. Tânăr din Lunca Mureșului, CERCETAT de polițiști

Polițiștii din Ocna Mureș au oprit, în data de 11 ianuarie, un tânăr din comuna Lunca Mureșului, care a prezentat un permis de conducere italian. Acesta este cercetat în prezent sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și uz de fals.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 ianuarie 2021, în jurul orei 17,30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Ocna Mureș, în timp ce acționau pe raza localității Lunca Mureșului, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani, din comuna Lunca Mureșului.

Your browser does not support the video tag.

Tânărul a prezentat un permis de conducere italian, însă cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că tânărul nu ar fi posesor al vreunui permis de conducere, existând suspiciunea că permisul prezentat cu ocazia controlului este fals.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și uz de fals.