A început elaborarea strategiei Smart City pentru Alba Iulia. Municipiul, în topul orașelor inteligente care urmăresc o viziune cu ținte realiste din punct de vedere al dezvoltării urbane

A început elaborarea strategiei Smart City pentru Alba Iulia. Municipiul se află în topul orașelor inteligente care urmăresc o viziune cu ținte realiste din punct de vedere al dezvoltării urbane.

Transformarea digitală a devenit o nevoie şi o prioritate în cadrul administraţiilor publice care urmăresc o abordare strategică în direcţia digitalizării serviciilor publice, creşterea standardului de viaţă şi a orientării spre bunăstarea oamenilor.

După o perioadă de doi ani dedicată acţiunilor extinse de sprijin, testare şi pilotare a soluţiilor pentru oraşe inteligente în cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City, Asociația Cluj IT Cluster a semnat în cursul lunii august contractul pentru atribuirea serviciilor de elaborare a strategiei de digitalizare şi Smart City a municipiului, procedură derulată prin licitație publică în cadrul proiectului „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă”.

Procesul de elaborare a documentului strategic va urmări direcţiile pe 11 verticale prioritare ale Municipiului Alba Iulia pentru următoarea perioadă de dezvoltare a ecosistemului urban.

„Elaborarea unei strategii de smart city nu este o chestiune simplă. Mulţi îşi imaginează că este vorba despre IT. Într-adevăr, IT-ul este partea cheie a problemei, dar fundamentarea unei strategii corecte de oraș inteligent implică o expertiză multi-profesională. Cluj IT aduce în acest proiect o echipă de peste 40 de experţi în toate domeniile care definesc verticalele unui oraş inteligent, de la planificare urbană, la educaţie, turism, mediu de afaceri şi inovaţie, administraţie, utilităţi, mobilitate, siguranţă, energie, sănătate, mediu, şi orizontala de IT cu inteligenţă artificială.

Prin acest proiect dorim să demonstrăm, încă o dată, că strategia referitoare la un oraş inteligent nu se rezumă la o sumă de proiecte de IT, ci la o abordare integrată şi interoperabilă, în care tehnologiile digitale sunt parte a proceselor necesare pentru transformarea structurală a unei comunităţi urbane pentru a fi mai aplicată pe creşterea calităţii vieţii cetăţenilor şi mai pregatită pentru provocările asociate unei creşteri economice sustenabile şi în armonie cu mediul natural”, a declarat Stelian Brad, Preşedinte Cluj IT Cluster.

În acest context, Alba Iulia se înscrie, la nivel național, în topul orașelor inteligente care au la bază o strategie ce urmărește o viziune cu ținte realiste din punct de vedere al dezvoltării urbane. Elaborarea Strategiei Smart City pentru Alba Iulia marchează a treia colaborare de acest tip între Clusterul Inovativ Cluj IT şi o autoritate publică, după ce a contribuit la realizarea strategiilor de digitalizare pentru Municipiul Oradea (2016) şi Consiliul Judeţean Cluj (2019). Strategia Alba Iulia Smart City va fi predată municipalității în luna aprilie 2021.

„Pentru Alba Iulia, continuarea dezvoltării în direcția Smart City este un demers natural și normal, după ce, din 2017 până în 2019, am testat peste 100 de soluții inteligente în cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City. Pentru că suntem oameni care știm ce facem și pentru că am acumulat o anumită experiență în cei 2 ani de testări, dorim să continuăm implementarea de proiecte smart conform unei strategii bine pusă la punct. Continuăm digitalizarea într-un mod organizat, pregătit, conform acestei strategii pe care ne-o vor livra partenerii noștri în cadrul unui proiect european câștigat de Municipiul Alba Iulia și care acum se află în faza de execuție” – Voicu Paul, Viceprimar cu atribuții de Primar.

Despre Cluj IT Cluster

Cluj IT Cluster este o asociaţie de tip cluster inovativ înfiinţată în octombrie 2012, care numără în prezent peste 75 de membri: peste 60 de companii IT cu mii de angajaţi şi o cifră de afaceri cumulată de peste 100 de milioane de euro, universităţi şi institute de cercetare şi organizaţii catalizator. Iniţiativă a mediului de afaceri, clusterul urmăreşte creşterea competitivităţii sectorului IT şi a vizibilităţii industriei de IT româneşti, precum şi poziţionarea Clujului ca un hub digital inovator cu impact regional și internațional.

Pentru mai multe informaţii despre Cluj IT Cluster: www.clujit.ro

Despre proiectul „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă”

Proiectul „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă” este derulat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). În cadrul acestuia sunt elaborate două strategii de planificare urbană pe termen lung – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Strategia Smart City și două platforme digitale: bugetare participativă (deja în derulare, cu 16 proiecte depuse deja de albaiulieni) și barometru comunitar.