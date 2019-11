A curs cu alcool și… sancțiuni în acest weekend, în județul Alba. Șoferi depistați băuți la volan de către polițiștii din județ

Conform IPJ Alba, în acest weekend, polițiștii au depistat 6 șoferi, care au decis totuși să se urce la volan, în ciuda faptului că, consumaseră băuturi alcoolice.

La data de 15 noiembrie 2019, în jurul orei 23,50, polițiștii Serviciului Rutier l-au depistat pe un bărbat de 51 de ani, din Sebeș, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 16 noiembrie 2019, în jurul orei 00,30, polițiștii Postului de Poliție Mihalț l-au depistat pe un bărbat de 33 de ani, din Bucerdea Grânoasă, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ioan Maiorescu din comună, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 16 noiembrie 2019, în jurul orei 17,40, polițiștii rutieri din Aiud l-au depistat pe un bărbat de 40 de ani, din localitatea Decea, în timp ce conducea un autoturism pe strada Iuliu Maniu din Aiud, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 16 noiembrie 2019, în jurul orei 19,40, polițiștii Biroului Rutier Sebeș l-au depistat pe un bărbat de 51 de ani, din comuna Săsciori, în timp ce conducea un autoturism pe o strada din comună, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără permis de conducere. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.

La data de 16 noiembrie 2019, în jurul orei 20,00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Jidvei l-au depistat pe un bărbat de 34 de ani, din Târnăveni, județul Mureș, în timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Cetatea de Bală, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Un tânăr beat și fără permis a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Crăciunel. Acesta nu a oprit la semnalul polițiștilor și a avariat mașina condusă, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. Polițiștii au constatat că mașina îi fusese încredințată de un prieten care știa că tânărul nu are permis.

La data de 17 noiembrie 2019, în jurul orei 22.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Blaj, în timp ce acționau pe raza comunei Crăciunelul de Jos, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus de un tânăr. Șoferul a ignorat semnalul polițiștilor și și-a continuat drumul, motiv pentru care s-a pornit în urmărirea lui.

Autoturismul a fost găsit abandonat, pe strada Mihai Eminescu din comună, după ce șoferul acestuia a pierdut controlul asupra lui și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat. Ulterior, polițiștii au identificat persoana care l-a condus, un tânăr de 20 de ani, din comuna Ciugud, județul Alba, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, polițiștii au stabilit că mașina îi fusese încredințată tânărului, pentru a fi condusă pe drumurile publice, de către un tânăr de 19 ani, din comuna Vințu de Jos, cu toate că știa că prietenul său nu are permis de conducere.

Față de conducătorul auto, care a încercat scape de controlul polițiștilor, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis, iar față de tânărul care i-a încredințat autoturismul, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințarea unui autovehicul către o persoană pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere.