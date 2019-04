9 aprilie: Expoziţie Internaţională Mail Art, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Expun 127 de artiști, din 100 de țări, de pe 5 continente

Marți, 9 aprilie 2019, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, începând cu ora 17.00, are loc vernisajul Expoziţiei Internaţionale Mail Art: „Alba Iulia – Istorie și Multiculturalism”.

Organizat de Fundaţia “Inter – Art” din Aiud, evenimentul reunește 127 de artişti, din 100 ţări, de pe 5 continente ale lumii.

Cuvântul de deschidere îi aparține dr. Gabriel Rustoiu, directorul general al Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. Prezintă Ioan Hădărig, director artistic Fundaţia “Inter-Art”.

Coordonatorul proiectului este Ștefan Balog, preşedintele Fundaţiei “Inter-Art”, iar organizatori Fundaţia “Inter-Art” Aiud, Consiliul Judeţean Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Centrul Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud.

Artiști în expoziție:

Albania: Oriola Kureta Semenescu, Algeria: Amer-El-Khedoud Ismail, Argentina: Perla Bajder, Mariana Felcman, Armenia: Lilit Stepanyan, Australia: Michelle Dawson, Austria: Christine Kertz, Azerbaijan: Yusif Katanov, Bahrain: Preeti Rana, Bangladesh: Sahid Kazi, Barbados: Akilah Watts, Belarus: Marina Maroz, Belgium: Margot Klingenberg, Benin: Alofan Alihossi, Bolivia: Raquel Schwartz, Bosnia & Herzegovina: Vera Kekic, Sljivo Husein, Brazil: Gerson Ipiraja, Brunei Darussalam: Osman Mohammad, Bulgaria: Dimitar Velichkov, Burkina Faso: Ahoua Yameogo, Canada: Susie Veroff, Cape Verde: Mario Alberto Barbosa, Chile: Carolina Busquets, China: Xia Li, Li Qing Jiang, Colombia: Karmenza de Ely, Costa Rica: Sebastian Mello, Croatia: Irena Gayatri Horvat, Cuba: Yudit Vidal Faife, Cyprus: Ipek Denizli Karagöz, Czech Republic: Petra Jovanovska, Denmark: Rich Dethlefsen, Dominican Republic: Luanda Lozano, Ecuador: Fernando López Guevara, Egypt: Kareem Helmy, Moataz El Safty, El Salvador: Mauricio Linares-Aguilar, Ethiopia: Alemayehu Regassa, Finland: Anja Mattila-Tolvanen, Outimaija Hakala, Georgia: Inga Shalvashvili, Germany: Viktor Anghius-Locker, Ghana: Atta Kwami, Greece: Manolis Anastasakos, Grenada: Suelin Low Chew Tung, Guinea: Florence Fofana, Haiti: Patrick Cauvin, Hungary: Láng Eszter, Iceland: Valgerdur Haukdottir, India: Asit Kumar Patnaik, Laxman Aelay, Priyanka Aelay, Indonesia: Valentinus Rommy Iskandar, Iraq: Mohammed Abdullah, Ireland: Padraic Reaney, Israel: Varda Breger, Italy: Antonella Prota-Giurleo, Elisa Debole, Ivory Coast: Atsain Adou Marie-Ange, Japan: Higuchi Aiko, Latvia: Antra Ivdra, Lebanon: Fadia El Khatib, Liechtenstein: Vlado Franjević, Lithuania: Saule Urbanaviciute, Luxembourg: Serge Koch, Madagascar: Hery Chuk Hen Shun, Malawi: Elson Kambalu, Malaysia: Yeok Khang Tang, Mali: Hama Goro, Mauritius: Nadine Jeanneton, Mexico: Mauricio Vega Vivas, Micronesia: Yvonne Neth, Montenegro: Jelena Jovancov, Morocco: Mountassir Chemao, Nepal: Asha Dangol, Erina Tamrakar, Netherlands: Agota Veres, New Zealand: Kim Lowe, Nicola Gibbons, Nigeria: Anthony Nsofor, North Macedonia: Elena Gjorgjievska, Norway: Jaromir Svozilik, Pakistan: Huma Mulji, Peru: Olga Verme-Mignot, Poland: Magdalena Cywicka, Lukasz Cywicki, Republic of Moldova: Estela Raileanu, Republic of Korea: Clemens Beukun Sou, Romania: Elena Cristea, Anca Sas, Rodica Strugaru, Mihálik Csilla, Cristina Gloria Oprișa, Mira Marincaș, Neagu Ecaterina, Stan Mădălina, Elena Dăscălescu, Stefan Balog, Robert Lixandru, Russian Federation: Alexander Limarev, Senegal: Aichatou Dieng, Serbia: Snezana Kezele, Singapore: Fern Min Eng, Kah Hock Lim, Vincent Chua, Slovakia: Igor Cvacho, Slovenia: Lojze Kalinsek, South Africa: Liza Grobler, Spain: Anastasia Domingo, Sudan: Mutaz Elemam, Sweden: Ann-Pia Azizuddin, Switzerland: Vera Staub, Syrian Arab Republic: Mervat Barambo, Thailand: Rungsak Dogbua, Tunisia: Ghada Belabed, Hadhami Soltan, Turkey: Ozlem Kalkan Erenus, Mahpeyker Yönsel, Bige Gürses, Uganda: Ronex Ahimbisbwe, Ukraine: Marianna Abramova, United Kingdom: Beverley-Jane Stewart, Pamela Clarkson, USA: Patricia Goodrich, Uzbekistan: Alim Maratovich, Vietnam: Cuong Nguyen Tran.