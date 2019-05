8,192 milioane euro sprijin financiar pentru România din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru refacerea infrastructurii afectate de inundații

România va beneficia de 8,192 milioane euro, sprijin financiar din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru refacerea infrastructurii publice afectate de calamităţile naturale produse în vara anului 2018.

Comisia Europeană a aprobat aplicaţia depusă de România prin care a solicitat ajutor financiar pentru reducerea pagubelor produse de inundaţiile din perioada 16 iunie 2018 – prima decadă a lunii august 2018 în regiunea „Nord-Est”, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

”Este foarte important că s-a aprobat acest fond de solidaritate. După cu ştiţi, am avut anul trecut iundaţii, am avut secetă, am avut calamităţi şi Guvernul României a făcut aceatsă solicitare pe baza documentelor depuse de către unităţile administrativ-teritoriale. Eu, în primul rând, apreciez faptul că unităţile administrativ-teritoriale şi-au făcut datoria şi au solicitat fonduri pentru a îndrepta calamităţile, pentru a îndrepta efectele calamităţilor din localităţile lor”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, în judeţul Prahova.

Dăncilă a precizat că suma de 8,1 milioane euro reprezintă doar “o primă tranşă” iar Guvernul a cerut şi alte alocîri din partea UE în acest sens.

Suma de 8,192 milioane euro va putea fi folosită pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă şi a lucrărilor de reabilitare pentru înlăturarea pagubelor produse de inundaţii în regiunea „Nord-Est”, în perioada 16 iunie – prima decadă a lunii august 2018, pentru următoarele tipuri de operaţiuni de urgenţă prevăzute de Regulamentul FSUE, respectiv:

a) repunerea în funcţiune a infrastructurilor şi a instalaţiilor în domeniile energiei, apelor şi apelor uzate, telecomunicaţiilor, transporturilor, sănătăţii şi învăţământului;

b) furnizarea de cazare temporară şi finanţarea serviciilor de salvare pentru satisfacerea nevoilor populaţiei afectate;

c) securizarea infrastructurilor de prevenţie şi măsurile de protejare a patrimoniului cultural;

d) curăţarea zonelor afectate de catastrofă, inclusiv a zonelor naturale, în concordanţă, după caz, cu abordările centrate pe ecosisteme, precum şi refacerea imediată a zonelor naturale afectate, în scopul evitării efectelor imediate provocate de eroziunea solului.

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este un instrument financiar nerambursabil creat la nivelul Uniunii Europene pentru situaţii de urgenţă, reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 2012/2002, modificat de Regulamentul (UE) nr. 661/2014.

Sursa: news.ro