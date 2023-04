5-7 mai| Târgul de cArte Alba Transilvana 2023. Nicu Alifantis, Trupa Taxi, Radu Pietreanu și mulți alții: PROGRAM complet

FOTO| Rezultate remarcabile pentru elevii Școlii Gimnaziale „Axente Sever”, Aiud, la Concursul Național „Călători prin istorie”, faza județeană

În spiritul sloganului „Historia magistra vitae est”, elevii Școlii Gimnaziale „Axente Sever” din Aiud au obținut și în acest an rezultate deosebite la două competiții județene, sub îndrumarea profesoarei Oniga Corina.

La Olimpiada de istorie, faza județeană au participat cinci elevi din clasele a VIII-a. Elevul Sărătean Denis s-a remarcat în mod deosebit obținând locul/premiul al III-lea.

La Concursul National „Călători prin istorie”, faza județeană, școala a trimis opt elevi, iar șase dintre ei au obținut premii sau mențiuni.

Premianții sunt:

– Sărătean Denis, cl VIII A, premiul I și calificare la faza națională.

– Roman David, cl VIII A, premiul II.

– Erdelyi Alexandru, cl VII C, premiul III.

– Silaghi Amalia, cl VI C, mențiune.

– Călin Karina Maria, cl V C, mențiune.

– Lovacz Bogdan, cl V A, mențiune.

„Aceste rezultate încununează cu succes manifestările Semicentenarului Școlii Gimnaziale „Axente Sever”, din anul acesta. Felicitări tuturor! … Povestea merge mai departe! Istoria e o carte ce nu se termină niciodată”, au transmis reprezentanții școlii.