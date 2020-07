4 iulie: Ziua Naţională a Statelor Unite. Cum se sărbătorește anul acesta Ziua Independenței, în contextul COVID-19

Pentru americani, sărbătorirea zilei de 4 Iulie, Ziua Americii, vine de obicei cu respectarea unor tradiții și ritualuri. Parade, artificii și reuniuni familiale, acestea sunt cele mai obișnuite moduri în care americanii au celebrat de-a lungul timpului Ziua Americii.

Totuși, în acest an, lucrurile vor sta diferit, din mai multe motive. Paradele de Ziua Americii, anulate Majoritatea orașelor din SUA și-au anulat paradele anuale, deoarece cazurile de coronavirus continuă să crească. „Nivelurile de infecție cu Covid-19 nu vor fi diminuate în măsura în care o paradă să fie desfășurată în condiții de siguranță”, au spus oficialii de la Washington, conform BBC.

În încercarea de a evita aglomerările cauzate de Ziua Americii, unele orașe, precum Boston și Houston, încurajează oamenii să urmărească artificiile la televizor. În alte orașe, precum New York, fiecare spectacol de artificii va dura doar cinci minute pentru a evita adunarea mulțimilor. Iar alte orașe vor transmite mai multe evenimente prin streaming online, tocmai în ideea de a evita aglomerările.

Dincolo de pandemia de coronavirus, un alt eveniment important care a ținut capul de afiș în SUA în ultimele luni a fost moartea lui George Floyd. Decesul bărbatului de culoare în luna mai, după ce un polițist a stat cu genunchiul pe gâtul lui aproape 9 minute, a declanșat proteste violente la nivel național. Acum, unii oficiali sunt îngrijorați că Ziua Independenței ar putea fi gazda unor alte confruntări și vandalizări ale unor statui-monument și nu numai, din cauza unor acțiuni ale celor ce susțin Black Lives Matter.

Ce semnifică Ziua Independenței

Pe 4 iulie, în fiecare an, americanii sărbătoresc Ziua Americii, adică 244 de ani de la adoptarea Declarației de Independență prin care 13 colonii, care aparțineau la acea vreme Imperiului Britanic, și-au proclamat suveranitatea, devenind state independente, ulterior dând naștere la ceea ce astăzi sunt Statele Unite ale Americii.

Cele 13 colonii care s-au revoltat împotriva imperiului Britanic au fost: Province of Massachusetts Bay (astăzi Massachusetts şi Maine), Province of New Hampshire, Colony of Rhode Island și providence Plantations, Connecticut Colony, Province of New York (astăzi, New York și Vermont), Province of New Jersey, Province of Pennsylvania, Delaware Colony, Province of Maryland, Colony and Dominion of Virginia (astăzi Virginia, Kentucky și West Virginia), Province of North Carolina, Province of South Carolina și Province of Georgia.

De fapt, Congresul a votat declararea independenței cu două zile mai înainte, pe 2 iulie 1776, dar ratificarea declarației a avut loc pe 4 iulie 1776. Documentul original este expus în clădirea Arhivelor Naționale de la Washington.

Sursa: libertatea.ro