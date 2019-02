4 februarie: Ziua mondială de luptă împotriva cancerului

Ziua mondială de luptă împotriva cancerului se marchează în fiecare an la data de 4 februarie, militându-se, cu acest prilej, pentru accesul egal al tuturor pacienților la cele mai noi terapii împotriva bolii, inițiativa având drept scop sporirea gradului de informare a opiniei publice în legătură cu problematica oncologică.

”Ziua mondială de luptă împotriva cancerului reprezintă o oportunitate unică pentru a atrage atenția asu pra ceea ce poate fi făcut pentru a preveni cancerul, pentru a salva milioane de vieți, prin diseminarea informațiilor referitoare la această boală, insistând ca guvernele și indivizii din întreaga lume să acționeze”, este apelul directorului general al UICC, potrivit site-ului www.worldcancerday.org, citat de Agerpres.

Ziua mondială de luptă împotriva cancerului este parte a campaniei mondiale în lupta cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptate la summit-ul mondial împotriva cancerului pentru noul mileniu, desfășurat la 4 februarie 2000. Acest document consemnează necesitatea unei alianțe puternice între cercetători, profesioniști din domeniul sănătății, pacienți, guverne, parteneri din industrie și mass-media în lupta împotriva cancerului.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (International Agency for Research on Cancer — IARC) sprijină Uniunea pentru Controlul Internațional al Cancerului (Union for International Cancer Control — UICC) pentru a promova căile menite să diminueze povara globală a cancerului.

Boala este provocată de creșterea necontrolată și multiplicarea celulelor canceroase, care poate afecta orice parte a corpului. Extinderea poate afecta și zonele apropiate tumorii, dar pot apărea metastaze și în zone îndepărtate. Multe forme de cancer pot fi prevenite prin evitarea factorilor de risc. O mare parte a formelor de cancer poate fi tratată chirurgical, prin radioterapie, chimioterapie, dacă boala este depistată în fază incipientă.

Cancerul este una dintre principalele cauze de deces în întreaga lume, afectând anual femei și bărbați, tineri și vârstnici. Cancerul la plămân, stomac, colon, ficat, sân, col uterin sunt cele mai frecvente cazuri care duc la mortalitate, provocând aproximativ 13% din totalul deceselor pe plan mondial. Aproximativ 30% dintre cazurile de deces din cauza cancerului au drept cauză un indice crescut al masei corporale/obezitate, lipsa din alimentație a fructelor și legumelor, consumul de alcool și tutun.

În prezent, 8,2 milioane de persoane mor din cauza cancerului în fiecare an, în lume, dintre care 4 milioane mor prematur (la vârste între 39 și 60 de ani), precizează www.worldcancerday.org.

Consumul de tutun și alcool, o dietă nesănătoasă, lipsa activității fizice, sunt principalii factori de risc. Alți factori sunt infecțiile cronice în urma hepatitei de tip B, de tip C și unele cazuri de infecții cu Papilloma Virus (HPV). Cancerul de col uterin este o cauză importantă de deces la femei în țările în curs de dezvoltare.

UICC este un consorțiu mondial, care are ca membre peste 800 de organizații care luptă împotriva cancerului, din peste 155 de țări. UICC a organizat pentru prima dată Ziua mondială de luptă împotriva cancerului în 2006.

”Sunt peste 200 de tipuri de cancer descoperite în lume și doar 65 de milioane de oameni. Împreună putem să accelerăm progresul în lupta împotriva cancerului prin campanii de conștientizare, informare și prevenție în rândul populației. ‘Să Fim Împreună Împotriva Cancerului’ este Campania pe care Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România va continua să o desfășoare an de an, alături de Voi”, este mesajul transmis de Federație pe site-ul http://fabc.ro.

Din 2015, Ziua mondială de luptă împotriva cancerului este marcată și în România.

Potrivit Legii 274/2015 privind declararea Zilei de luptă împotriva cancerului, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și organizațiile nonguvernamentale pot acorda, cu acest prilej, sprijin material și financiar pentru organizarea de evenimente dedicate creșterii nivelului de educație sanitară și a gradului de conștientizare în ceea ce privește această maladie. Totodată, Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune pot realiza și pot include în programele lor emisiuni dedicate acestei zile.

La 10 iunie 2015, plenul Senatului a adoptat două propuneri legislative, prin care 1 octombrie a fost declarată Ziua de luptă împotriva cancerului de sân, iar 4 februarie — Ziua luptei împotriva cancerului.

Camera Deputaților a adoptat proiectul legislativ privind declararea zilei de 4 februarie — Ziua luptei împotriva cancerului, la 13 octombrie 2015, aceasta fiind for decizional în acest caz. În expunerea de motive a actului normativ, se arată că Ziua mondială de luptă împotriva cancerului este parte a campaniei universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptată la summit-ul mondial împotriva cancerului pentru noul mileniu, desfășurat la 4 februarie 2000. Acest document consemnează necesitatea unei alianțe puternice între cercetători, profesioniști din domeniul sănătății, pacienți, guverne, parteneri din industrie și mass-media împotriva cancerului.

La 10 noiembrie 2015, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii referitoare la declararea zilei de 4 februarie drept Ziua luptei împotriva cancerului, iar Legea 274/2015 privind instituirea acestei zile a fost publicată în Monitorul Oficial la 13 noiembrie 2015.

