4 DOSARE PENALE în Alba pentru zădărnicirea combaterii bolilor: 19 dosare la nivel național pentru cei care nu au respectat măsurile de izolare sau au mințit autoritățile

Şeful Poliţiei Române, Chestorul Liviu Vasilescu, a anunţat că au fost întocmite 19 dosare penale privind infracţiuni de zădărnicire a combaterii bolilor, pe numele unor persoane care, după ce au venit din zone de risc, nu au respectat măsurile de izolare la domiciliu.

Cele mai multe dosare penale, respectiv 7, au fost intocmite in judetul Prahova, 4 dosare in judetul Alba, 3 in Olt si cate 1 in judetele Neamt, Salaj si Vaslui.

Acesta a precizat că au fost depistate persoane care au declarat fals că nu au venit din zone de carantină sau care nu au ajuns la domiciliul declarat pentru a se autoizola.

Peste 40.000 de persoane care au venit din Italia au tranzitat punctele de trecere a frontierei, în ultimele săptămâni, iar aproximativ 2.500 de cetăţeni chinezi au intrat în ţară din China şi zonele administrative ale acestei ţări, anunţă oficialii Poliţiei de Frontieră. Ministerul Afacerilor Interne a anunţat măsuri pentru evitarea aglomerărilor la ghişeele unor direcţii precum cea de înmatriculări auto şi de eliberare a paşapoartelor.

Românii care vin în România din nordul Franței sau din Madrid vor intra automat în carantină, începând de miercuri dimineața. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, a spus că nu doar Italia rămâne „zonă roșie” pentru autoritățile din România, ci măsuri drastice vor fi impuse și românilor care revin din Spania (zona Madrid) și nordul Franței. Este posibil ca și zborurile aeriene dinspre și către Madrid și orașele din zona de nord a Franței să fie anulate, a precizat Tătaru. În plus, românii care vin din alte regiuni ale Franței și Spaniei vor intra automat în autoizolare la domiciliu.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a convocat o ședință de urgență la MAI, pentru gestionarea situației tensionate de la Vama Nădlac. Sunt mii de persoane blocate, marți noaptea, la Vama Nădlac. Sute de mașini așteaptă să intre în România prin Vama Nădlac II. Mulți dintre cei care au ajuns în țară refuză să intre în carantină.

Primul ministru în exerciţiu Ludovic Orban a anunţat că este necesară o atenție sporită în ceea ce privește transportul cu autoturisme şi microbuze dinspre Italia, după ce s-au suspendat transportul feroviar, aerian şi rutier de persoane dinspre şi spre această ţară.

„Odată cu suspendarea, practic, a tuturor formelor de transport organizat aerian, feroviar, rutier, va trebui să creştem atenţia şi vigilenţa faţă de transportul cu autoturisme, cu maşini personale şi, evident, cu microbuzele sub nouă locuri care nu au regim reglementat. Şi aici va trebui să mobilizaţi Poliţia de Frontieră”.

Şoferii care au intrat în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II au fost nevoiţi să aştepte aproximativ 50 de minute pentru tranzitare, în noaptea de marţi spre miercuri, autoritățile efectuând controalele sanitare, în contextul noului coronavirus.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei de Frontieră Arad, Matei Filip Ionuţ, a declarat, pentru Agerpres, că numărul celor care s-au prezentat la intrarea în ţară prin Nădlac II a fost mai redus în ultimele 24 de ore faţă de zilele obişnuite. Dar se aşteaptă mai mult pentru tranzitare deoarece pasagerii autoturismelor sau autocarelor completează chestionare cu privire la zonele din care vin şi sunt verificaţi din punct de vedere medical.

„În acest moment, formalităţile de frontieră se efectuează pe trei artere la intrarea în ţară prin PTF Nădlac II, iar timpul de aşteptare este de 40-50 de minute. Timpul de aşteptare mai ridicat înregistrat în acest moment este cauzat de măsurile suplimentare dispuse în punctele de frontieră în contextul noului coronavirus, respectiv verificările efectuate de către poliţiştii de frontieră, completarea formularului pus la dispoziţie de Direcţia de Sănătate Publică, precum şi măsurile dispuse de specialiştii acestei instituţii”, a declarat Matei Filip Ionuţ.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Prefecturii Arad, Lucian Cozma, în judeţul Arad se află în carantină 80 de persoane care au venit din „zone roşii”, majoritatea din Italia. Unele dintre aceste persoane au avut un conflict verbal cu responsabilii DSP care i-au pus în carantină, cerând să fie lăsate să plece.

„Câteva persoane au refuzat să intre în carantină, motivând că nu au probleme de sănătate. Din aceasta cauză, s-a solicitat de către DSP sprijinul Poliţiei. Situaţia a fost aplanată şi nu au existat alte incidente. Persoana depistată pozitiv la testul pentru coronavirus, aflată într-un centru de carantină, a fost preluată de un echipaj specializat ISU, fiind transportată la Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara”, a declarat Lucian Cozma

sursa: rri.ro opiniatimisoarei.ro