29 noiembrie – 1 Decembrie 2025 | Sute de polițiști vor asigura ordinea la festivitățile de Ziua Națională a României. RECOMANDĂRI
Sute de polițiști vor asigura ordinea la festivitățile de Ziua Națională a României. RECOMANDĂRI
IPJ Alba a dispus suplimentarea efectivelor pentru perioada 29 noiembrie – 1 Decembrie, mobilizând peste 300 de polițiști doar de Ziua Națională pentru a asigura siguranța participanților și prevenirea faptelor antisociale. Autoritățile fac apel la cetățeni să evite consumul excesiv de alcool și să nu poarte asupra lor obiecte periculoase.
Potrivit IPJ Alba, pentru perioada 29 noiembrie – 1 Decembrie 2025, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a luat măsuri pentru intensificarea acțiunilor și suplimentarea efectivelor, în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică, în special pentru prevenirea faptelor antisociale, apărarea patrimoniului public și privat, creșterea siguranței rutiere și a transporturilor feroviare.
În acest sens, pentru data de 30 noiembrie 2025, peste 230 de polițiști din structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale, arme, explozivi, substanțe periculoase, transporturi și alte formațiuni vor acționa pentru a asigura ordinea și liniștea publică și pentru a fi în sprijinul cetățenilor.
În data de 1 Decembrie, peste 300 de polițiști, alături de jandarmi, pompieri și polițiști locali, vor fi la datorie, pe raza municipiului Alba Iulia și pe principale artere rutiere care duc spre municipiul reședință de județ și vor acționa pentru fluidizarea traficului, prevenirea și combaterea faptelor de natură penală și contravențională și vor asigura intervenția la evenimente.
Polițiștii Serviciului Transporturi vor intensifica acțiunile de patrulare în stațiile de cale ferată și pe trenurile de călători, în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor contra patrimoniului și a celor comise cu violență.
Totodată, Inspectoratul de Poliție Județean Alba va participa la parada militară, cu 17 polițiști și 6 autospeciale din dotarea formațiunilor de poliție rutieră, ordine publică, acțiuni speciale și criminalistic.
Cetățenii care vor lua parte la manifestările publice din Alba Iulia, prilejuite de Sărbătorirea Zilei Naționale a României, sunt rugați să respecte restricțiile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri și să parcheze doar în locurile special amenajate.
Recomandăm cetățenilor să-și asigure autoturismele, să nu consume băuturi alcoolice în exces și să nu se lase antrenați în dispute sau altercații, să fie atenți la bunurile de valoare pe care le au asupra lor și să-și supravegheze copiii
Nu în ultimul rând, le reamintim că este interzis să aibă asupra lor arme de foc, arme albe sau substanțe pirotehnice.
În caz de urgență, sunați la 112 şi un polițist va veni în ajutorul dumneavoastră!
La mulți ani, România, La mulți ani, tuturor românilor!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
30 noiembrie 2025 | Moment istoric la Aiud: Se inaugurează monumentul eroilor români și a victimelor comunismului. Se arborează și primul drapel tricolor în centrul orașului
Moment istoric la Aiud: Se inaugurează monumentul eroilor români și a victimelor comunismului. Se arborează și primul drapel tricolor în centrul orașului Autoritățile locale din Aiud au pregătit două momente speciale pentru ziua de 30 noiembrie, în ,,întâmpinarea” Zilei Naționale a României. Citește și: 30 noiembrie – 1 decembrie 2025 | Sebeșul sărbătorește Ziua Națională […]
În ce mod istoricul vehiculului influențează prețul de vânzare al mașinii? (P)
În ce mod istoricul vehiculului influențează prețul de vânzare al mașinii? (P) Logo-ul pe capotă nu mai este totul. Se dovedește că pentru cumpărători contează mai mult starea tehnică reală a mașinii și istoricul acesteia, care devin factori cheie în decizia de cumpărare. Nu e de mirare – cunoașterea ciclului de viață al vehiculului permite […]
Jandarmii din Alba, Mureș și Timișoara, la datorie la Alba Iulia de Ziua Națională. Jandarmii montani, prezenți pe traseele turistice. Recomandări pentru populație
Jandarmii din Alba, Mureș și Timișoara, la datorie la Alba Iulia de Ziua Națională. Jandarmii montani, prezenți pe traseele turistice. Recomandări pentru populație Peste 650 de jandarmi vor acționa în Municipiul Alba Iulia și în județul Alba, pentru a asigura măsurile de ordine și siguranță publică la manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie. Vom fi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Elevii din 18 școli din România nu vor mai merge la școală vinerea: Programul-pilot al Ministerului Educației
Elevii din 18 școli din România nu vor mai merge la școală vinerea: Programul-pilot al Ministerului Educației Elevii din 18...
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în ziua de sărbătoare legală – 1 Decembrie 2025. Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în ziua de sărbătoare legală – 1 Decembrie 2025. Cum pot fi semnalate...
Știrea Zilei
Economistul Radu Georgescu: „Gunoiul economic ascuns timp de 10 ani sub preș începe să iasă pe toate părțile”
Economistul Radu Georgescu: „Gunoiul economic ascuns timp de 10 ani sub preș începe să iasă pe toate părțile” Economistul Radu...
FOTO | Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări
Copii abordați de străini pe stradă la Sebeș: Polițiștii fac cercetări Pe mai multe grupuri din Sebeș, de pe rețeaua...
Curier Județean
30 noiembrie 2025 | Moment istoric la Aiud: Se inaugurează monumentul eroilor români și a victimelor comunismului. Se arborează și primul drapel tricolor în centrul orașului
Moment istoric la Aiud: Se inaugurează monumentul eroilor români și a victimelor comunismului. Se arborează și primul drapel tricolor în...
29 noiembrie – 1 Decembrie 2025 | Sute de polițiști vor asigura ordinea la festivitățile de Ziua Națională a României. RECOMANDĂRI
Sute de polițiști vor asigura ordinea la festivitățile de Ziua Națională a României. RECOMANDĂRI IPJ Alba a dispus suplimentarea efectivelor...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...