28 martie| Extinderea canalizării pe strada Arțarului din localitatea Oarda, pe masa Consiliului Local, în ședință

“Secretele antreprenorului de succes”: Conferință de presă, la Alba Iulia, cu un om de afaceri surpriză, din județul Alba

După un start în forță la Oradea, în 22 februarie, evenimentul ”Secretele antreprenorului de succes” își continuă drumul prin țară și se oprește, de data aceasta, la Alba Iulia, în 5 aprilie, organizat de IMM Club în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Județului Alba.

Primul eveniment din seria ”Secretele antreprenorului de succes”, desfășurat la Oradea, a beneficiat de prezența unui antreprenor emblematic pentru bihoreni, Dan Pavel. Este cel care a clădit unul dintre cele mai cunoscute brand-uri din retail-ul românesc, BENVENUTI. Povestea lui fiind extrem de valoroasă pentru orice antreprenor aflat în căutarea succesului în afaceri.

Având în vedere acest precedent, este firesc să vă întrebați deja cine este antreprenorul a cărui poveste o vom afla la Alba Iulia. Înainte de toate, însă, trebuie spus că județul Alba are un puternic spirit antreprenorial. Acest spirit este vizibil atât prin ponderea mare a afacerilor antreprenoriale de dimensiuni mari și mijlocii prin comparație cu orice alt județ “dezvoltat” din țară, cât și prin numărul mare de antreprenori care se lansează în diverse competiții – precum EY Entrepreneur Of The Year™ – și mai apoi obțin rezultate remarcabile.

Referitor la antreprenorul a cărui poveste o veți afla în evenimentul de la Alba Iulia, vă spunem acum doar atât despre el: este un om al locului, crede că ”educația, sub toate formele ei (teoretică și practică, formală și informală) este vitală pentru atingerea succesului unui antreprenor” și că ”rolul de model pentru ceilalți antreprenori este extrem de important pentru amplificarea curentului antreprenorial românesc și un număr cât mai mare de companii românești puternice contribuie la dezvoltarea generală a societății.”

Mereu și-a dorit să fie diferit față de competiție și să fie cel mai bun, să fie numărul 1 în industria în care activează. În calitate de lider, crede că reziliența în business înseamnă capacitatea de a privi schimbarea drept oportunitate, și nu ca pe un pericol. Nu în ultimul rând, este unul dintre liderii de business din județul Alba și se implică activ și constant în proiecte de educație și antreprenoriat. Pe 5 Aprilie, la Alba Iulia, vom devoala identitatea acestui antreprenor pentru cei care vor fi prezenți în sală.

După ce vom afla ”Povestea unui antreprenor de succes”, în sesiunea ”Informația în Primul Rând” profesioniști și oamenii dedicați cauzei antreprenorilor vor discuta cu cei prezenți despre o serie de teme interesante, dintre care menționăm:

– De ce managerul profesionist este o alternativă pentru succesiunea în afacerile antreprenoriale?

– Care sunt beneficiile și capcanele finanțărilor nerambursabile pentru antreprenori?

-Care este cel mai mare risc neasumat de către antreprenori?

-Cum poate avea un business antreprenorial acces la un sistem informațional și de decision-making performat, așa cum au corporațiile?

La finalul evenimentului, în cadrul secțiunii ”Dezvăluim secrete”, veți putea participa la un workshop cu tema ”De ce managementul riscurilor este ingredientul secret al afacerilor de succes? Cum poate afacerea ta să beneficieze de pe urma acestui secret?”