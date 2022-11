24 noiembrie 2022, COVID-19 în Alba. 10 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Bugetari angajați să stea. Cătălin Drulă: „Cheltuielile ministerelor pot fi reduse lejer cu 15 – 20%, este foarte mult personal excedentar şi se fură foarte mult”

Reducerea risipei din banii publici este ”absolut esenţială”, a declarat, joi, preşedintele USR, Cătălin Drulă, care a precizat că ministerele ar putea ”tăia lejer” 15 – 20% din cheltuieli, potrivit Agerpres. El a avertizat că România s-ar putea confrunta cu o criză economică ”gravă” în următorii doi ani.

„Au adâncit cheltuielile publice. Unii macroeconomişti spun: cheltuielile bugetului de stat în România sunt rigide. Vă spun eu, am fost ministru într-un minister: nu sunt rigide. Pot tăia lejer 15 – 20%, pentru că este foarte mult personal excedentar şi se fură foarte mult. Domnul Bode a fost ministru la Ministerul Transporturilor înaintea mea şi a reuşit să ducă cu succes un proiect în cinci luni – de la idee, nu exista nici studiu de fezabilitate – la avans plătit. Este proiectul pentru patru şalupe, care costau 50 de milioane, realizate de un şantier din Estonia şi pe care s-au plătit 100 de milioane. Este faimosul dosar de la DNA. 50 de milioane aici e parandărătul. Hai să vedem, sunt flexibile sau nu cheltuielile în ministere”, a afirmat liderul USR, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută în Piaţa Victoriei, în contextul împlinirii unui an de guvernare PSD – PNL, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, acest an a însemnat „scumpiri record, plagiate şi proiecte ratate”. El a susţinut că actualii guvernanţi îşi doresc, în primul rând, „să le fie mai bine lor şi clientelei de partid”. Totodată, România înregistrează cea mai mare inflaţie din ultimii 19 ani, a menţionat Drulă.

„Mâine se face un an de zile de când Klaus Iohannis a adus PSD la guvernare şi a năşit acest mariaj sinistru între Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu, iar rezultatele sunt cumplite pentru ţara noastră. Din cauza acestei guvernări PSD – PNL, românii trăiesc astăzi mai rău decât în urmă cu un an. Peste 85% dintre români cred că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită. (…) Curentul, gazele, motorina, pâinea, încălzirea, absolut peste tot se văd aceste scumpiri şi ratele la bănci au crescut de aproape patru ori în ultimul an. Impactul pe care îl au aceste scumpiri în viaţa oamenilor este unul devastator, iar Guvernul PSD – PNL nu a făcut nimic, nu a luat măsurile corecte, pentru a proteja populaţia”, a mai afirmat el.

Drulă a adăugat că pensia specială este în medie de 8 ori mai mare decât pensia obişnuită. Totodată, de la 1 ianuarie ar urma să intre în plată „zeci de mii de noi pensii speciale” pentru primari. Preşedintele USR a reproşat coaliţiei că blochează în Legislativ proiectele care vizează abrogarea pensiilor speciale pentru parlamentari şi aleşii locali.

„În aceste vremuri trebuia închis deficitul bugetar cât mai jos. Guvernul trebuia să îşi reducă cheltuielile inutile, astfel încât politica fiscală să susţină politica monetară şi inflaţia să fie ţinută sub control şi adusă în limite normale. Vă dau un singur exemplu – la începutul acestei săptămâni, Ciolacu şi Ciucă au luat până la urmă, după şase luni de zile, o decizie privind pensiile, dar decizia lor nu acoperă nici măcar inflaţia, astfel încât pensiile au scăzut cu 15%, şi chiar şi după ce decizia se va pune în aplicare va rămâne o scădere de 3% faţă de acum un an. Puteau să crească pensiile până la 27%. Punctul de pensie putea merge până la 2.100 de lei şi se încadrau încă în acea limită din PNRR de care tot vorbesc”, a indicat preşedintele USR.

El a menţionat că unii români au ajuns să plătească facturi la energie de „patru ori mai mari”, iar în ultimul an mai multe firme au intrat în faliment.

„Au dat în ultimul an patru ordonanţe de urgenţă sau legi pe aceeaşi materie. De fiecare dată au greşit. Chiar şi în ultima lege, care a trecut ieri prin Parlament, se menţine o nedreptate pentru o parte din consumatori, care acum nu au niciun fel de plafon, plătesc la acel preţ umflat. De fapt, ei plătesc şi pentru ceilalţi care au preţul plafonat. Pentru consumatorii casnici care au avut peste 300 de kilowaţi-oră în 2021, plafonul este la 1,3 lei de la 1 ianuarie, în timp ce pentru firme este la 1 leu”, a explicat Cătălin Drulă.

Liderul USR a criticat coaliţia de guvernare şi pentru faptul că nu acordă atenţie investiţiilor, făcând referire în mod special la ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pe care l-a numit „ratangiu”.

„Vedeţi în continuu cum a ratat una şi a ratat alta. A ratat podul de la Brăila, a ratat podurile de pe noile pasaje, de pe Centura Sud, de la Berceni şi de la Olteniţei. Nu ştiu dacă reuşeşte un proiect care era la un procent enorm de realizare, la Sibiu – Boiţa, să îl deschidă anul acesta. Sunt întârzieri pe toate proiectele – sute de kilometri de autostradă cu contracte reziliate sau blocate”, a completat el.

În opinia sa, din cauza coaliţiei PSD şi PNL, este în pericol Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Din cauza ritmului foarte lent în care funcţionează implementarea proiectului, suntem în pericol să ratăm această şansă de dezvoltare. Am fost recent la Bruxelles şi oficialii Comisiei Europene nu înţeleg de ce acest Guvern nu se apucă de treabă”, a mai susţinut el.

Conform liderului USR, există „semne foarte îngrijorătoare” în ceea ce priveşte economia României.

„Ceea ce ne anunţă generalul Ciucă… Ordonă creşterii economice să fie pozitivă, cifrele sunt falsificate. Sunt lucruri extraordinar de grave, pentru că, de fapt, suntem într-o situaţie fragilă, economia frânează, a mai mers din inerţie în anul acesta, în ciuda acestui Guvern. Este un pericol enorm de criză economică gravă, în 2023 – 2024. Le cerem să lase preocuparea doar pentru clientela de partid, scandalurile şi orgoliile – numai asta vedem în presă. (…) Este de mult timpul să oprească acest dezmăţ din bani publici, miile de angajări pentru clientela de partid şi să taie pensiile speciale şi privilegiile politicienilor. Să reducă taxele pe muncă, astfel încât să le rămână oamenilor mai mulţi bani în mână şi să dea afară din Guvern miniştrii corupţi şi incompetenţi”, a transmis Drulă.