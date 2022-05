24 mai 2022, COVID-19 în Alba. 2 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

FOTO| Admis cu 9,97 la Colegiul Militar din Alba Iulia, elevul fruntaș Flavius Taflan își reconfirmă statutul de elev de excepție: Premii la olimpiada de franceză și engleză

Elevul fruntaș Flavius Taflan (clasa a IX-a) este fascinat de limbile străine pe care le studiază cu pasiune. Pentru a acumula cunoștințele și se perfecționa, învață constant, dedică timp și multă atenție studiului. Și-a testat cunoștințele la fazele județene ale olimpiadelor de limba franceză și limba engleză unde a reușit să obțină Premiul I, respectiv Premiul III.

Calificarea la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză a reprezentat pentru Flavius nu doar un succes școlar ci și o motivație de a continua să aprofundeze acestă disciplină. În colegiul militar Flavius a reușit, sub îndrumarea doamnei profesoare Carmen Roman, să își consolideze baza de cunoștințe de limba franceză, formată pe perioada gimnaziului și cu ambiție și dorința de a se autodepăși a reușit să obțină un punctaj foarte bun la faza națională a olimpiadei, punctaj care i-a adus mențiune.

„Acest premiu obținut la Olimpiada Națională de Limba Franceză este rezultatul muncii și perseverenței. Sub îndrumarea doamnei profesoare am înteles nevoia unei pregătiri riguroase pentru a obține o astfel de performanță și mi-am concentrat forțele asupra dobândirii abilităților necesare pentru a face față cu brio acestui concurs național. În fiecare zi, cu gândul la marea competiție, am muncit intens, fără să pierd din vedere obiectivul final. Au existat, într-adevăr, și momente mai dificile, în care m-am simțit nesigur pe mine, însă posibilitatea de a concura la nivel național m-a determinat să fiu mai ambițios ca niciodată și să dau totul pentru a reuși. În final am obținut o mențiune, care dovedește implicarea și seriozitatea mea în această olimpiadă, premiu de care sunt foarte mândru. Îmi propun să îmi perfecționez în continuare franceza pentru ca, anul viitor, să pot urca pe podium. Sunt recunoscător tuturor celor care m-au sprijinit în acest drum și care au avut încredere că voi reuși.

Felicitări, elev și dascăl, pentru obținerea acestui rezultat deosebit la nivel național!”, au transmis reprezentanții Colegiului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.