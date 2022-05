21 mai. RESTRICȚII de circulație rutieră în Alba Iulia, cu prilejul dezvelirii statuii Principelui Gabriel Bethlen.  Ce străzi vor fi închise

Protest la Spitalul din Aiud. Medicul Hurani Majid alături de personal: „Trebuie să găsim o soluție, copiii aștia au lucrat aici un an, un an jumate și unii dintre ei au pierdut 5 ani din viață”

Astăzi, de ora 10.00, în curtea Spitalului Municipal din Aiud, a avut loc un protest al celor 67 de cadre medicale angajate pe perioadă determinată, pe durata stării de alerta.

Alături de aceștia a fost și fostul director medical al spitalului, Hurani Majid, care, în aplauzele personalului medical prezent la protest, a spus că ar trebui găsită o soluție pentru păstrarea acestor oameni valoroși.

„Copiii aștia au lucrat aici un an, un an jumate și unii dintre ei au pierdut 5 ani din viață prin stres, prin solicitare și cred că merită o șansă să rămână. Trebuie să găsim o soluție, ori îi angajăm pe toți cu jumătate de normă căteva luni, organizăm un examen și o parte dintre ei trebuie să înțeleagă că așa este la examen, unii pleacă acasă, alții rămân. Adevărul e că spitalul are nevoie de oameni, acuma dacă pleacă brancardierii, râmâne un singur brancardie la 200 de paturi. Doamna primar și factorii de decizie trebuie să ia o hotărâre înțeleaptă și trebuie cumva să găsim o soluție”, a transmis medicul Hurani Majid.

„Spitalul este o instituție care se autofinanțează, primește bani de la CAS, pentru că așa este făcut sistemul, în funcție de serviciile medicale pe care le oferă în decursul unei luni. Noi asta facem de o lună de zile, ne chinuim să discutăm cu toate autoritățile abilitate pentru a găsi finanțare suplimentară ca să putem păstra acest personal. Este un cerc vicios pe care încercăm să-l rupem și pe care l-am explicat tuturor factorilor de decizie, că spitalul poate să aducă venituri suplimentare în condițiile în care are personal cu care să lucreze. Am făcut hârtii și am inițiat demersuri la toate autoritățile competente care să ne sprijine financiar. Deocamdată nu am avut un răspuns oficial de niciunde”, a spus directorul medical, dr. Burchiu Daniel.

La întrebarea fostului director medical Hurani Majid către conducerea spitalului dacă există posibilitatea ca din 7 iunie acești oameni să vină în continuare la serviciu, i s-a răspuns că depinde de răspunsul primit astăzi de la Consiliul Local.

„Astăzi este ședință de consiliu și acolo este un punct în care se va discuta despre situația actuală. În funcție de ce se hotărăște acolo noi în subordinea lor fiind va trebui să luăm măsurile”, a spus managerul spitalului, dr. Popa Bogdan Adrian.

Ce va urma încă nu este sigur, însă cert este că și spitalul are nevoie de personal și cadrele medicale au nevoie de siguranța zilei de mâine..