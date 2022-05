Președintele Ungariei vine sâmbătă în Alba Iulia: Novák Katalin va fi prezentă la dezvelirea statuii principelui Gábor Bethlen

Subprefectul Mureșan: PNRR reprezintă o șansă importantă pentru creșterea accesibilității și calității serviciilor medicale în județul Alba

Subprefectul Corneliu Mureșan a derulat în ultimele luni, alături de specialiști în domeniul medical, mai multe campanii ce au scopul de promovare a sănătății.

Acesta a vorbit, în calitate de secretar executiv al PSD Alba, într-un interviu acordat ziarului Unirea, despre domeniul medical și șansa pe care o are țara noastră – și implicit județul Alba – în contextul fondurilor alocate în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Cum pot beneficia de PNRR, pe zona de sănătate, oamenii din mediul rural și zonele urbane subdezvoltate?

Cu banii din PNRR pot fi reabilitate, modernizate și dotate 3.000 de cabinete de asistență medicală primară, ale medicilor de familie, cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici. Alocarea bugetară pe acest sector este în valoare de 180,45 mil. euro și au prioritate cabinetele medicale din mediul rural și din urbanul mic, marginalizate sau defavorizate. Dotarea va cuprinde: aparatură de laborator de tip ”point of care”, echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical. De asemenea, vor fi alocați bani pentru reabilitarea clădirilor.

Enumerați două proiecte pentru județul Alba

Putem vorbi despre relocarea și modernizarea activității secției de oncologie și înființarea compartimentului de cardiologie intervențională. Acesta este un proiect la care PSD Alba a ținut foarte mult. La începutul anului 2021 – perioadă în care eram consilier județean – alături de colegii mei am depus un amendament la buget care prevedea finanțarea primelor demersuri necesare pentru înființarea primului centru de radioterapie din județ. Amendamentul PSD, important pentru pacienții oncologici a fost aprobat, proiectul fiind eligibil spre finanțare cu fonduri europene. Un alt proiect vizează construcția și dotarea unei noi secții de boli infecțioase. Despre această necesitate am vorbit, prima dată, tot în calitate de consilier județean, în urmă cu 2 ani, ca urmare a unei experiențe personale pe fondul pandemiei de COVID-19.

La fel de importante sunt și unitățile de asistență medicale ambulatorie…

La nivel național, pe acest sector, sunt alocate 80,2 mil. euro. Se are în vedere reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri noi), dotarea a cel puțin 30 de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie. Potrivit PNRR, investițiile vor consta și în îmbunătățirea accesibilității spațiului pentru serviciile medicale și căile de acces, asigurarea / modernizarea utilităților generale și specifice (inclusiv conectarea la utilități la locația obiectivului investițional); achiziționarea de echipamente.

Alte fonduri și proiecte?

Pentru secțiile de terapie intensivă pentru nou-născuți sunt prevăzuți 80,20 mil. euro. Pentru achiziția de echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale sunt alocați 150,38 mil. euro, iar pentru echipamente și aparatură medicală – 635 mil. euro la nivel național. Și lista poate continua.

Recent, ați derulat proiectul ”Sănătate pentru Zâmbete” în cadrul căruia elevi de la școli din Alba au primit kituri de igienă dentară. Ce ne puteți spune?

Este un proiect născut din dorința mea și a medicului stomatolog Adrian Bara de a veni în sprijinul preșcolarilor și elevilor din mediul rural cu toate cele necesare – informații și kituri de igienă dentară – pentru conștientizarea importanței sănătății orale. Am început cu unitățile de învățământ din comuna Cricău și vom continua, cât de curând, într-o comună din Munții Apuseni unde, pe lângă cursul de igienă orală susținut de specialiști, vor fi donate și kituri complete pentru sănătatea dentară (pachete periuță și pastă de dinți, apă de gură și ață de dentară, respectiv materiale informative și alte mici surprize, menite să stimuleze igiena gurii)

Cum ați marcat Ziua Mondială a Sănătății în acest an?

Împreună cu colegii mei, prof. Marcela Dărămuș și medicii Tudor Alexandru și Adrian Bara, respectiv cu sprijinul Serviciului de Ambulanta Județean, am organizat un curs de prim ajutor, cu titlul ”Învață să salvezi o viață”, la care au fost prezenți peste 90 de elevi. Cursurile de prim ajutor sunt extrem de importante! Când eram elev mi-aș fi dorit să particip la astfel de cursuri, în cadrul cărora să învăț cum să ajut sau chiar sa salvez pe cineva, dacă va fi cazul. Acesta a fost motivul care m-a determinat să organizez, alături de colegii mei, această activitate, care va avea loc si în alte scoli din județ.

Ce alte tipuri de activități, care vizează domeniul medical, ați mai realizat?

Spre exemplu, de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, împreună cu echipa PSD Alba Iulia, alături de specialiști în domeniul medical, am realizat o campanie de informare. Am promovat prevenția, adoptarea unor comportamente și stiluri de viață sănătoase și efectuarea de consultații medicale periodice. Specialiștii spun că multe tipuri de cancere pot fi prevenite prin adoptarea unor comportamente și stiluri de viață sănătoase. Am transmis oamenilor pe care i-am întâlnit în cale să aibă grijă de sănătatea lor! Evaluarea medicală periodică poate salva vieți!