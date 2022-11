20 de miliarde de euro de la UE pentru consumatorii vulnerabili și IMM-uri: Ce sumă îi revine României

Va mai crește ROBOR până în primăvară? Ce ar însemna un indice de 10% pentru rata ta la bancă

Indicele ROBOR, de care depind creditele în lei cu dobândă variabilă a crescut accelerat, odată cu creșterea dobânzii de politică monetară de către BNR. Isărescu le-a atras atenția că au sărit calul cu ROBOR, după care a intrat pe fir Consiliul Concurenței, anchetând o posibilă înțelegere între bănci. Coincidență sau nu, ROBOR a început să scadă. E drept, doar temporar.

Ce ne așteaptă în continuare

Ciprian Dascălu, economistul șef al BCR: Așteptăm mesajul guvernatorului de la conferința de presă de luni pentru ‘forward guidance’

Potrivit acestuia, dacă ținem cont de așteptările privind viitoarele măsuri ale băncilor centrale din regiune, mai ales din Polonia, Dascălu spune că în scenariul de bază, ciclul de majorare a ratei cheie s-a terminat și în România, mai ales dacă rata inflației nu va mai surprinde în sus față de așteptări în lunile următoare. „Totuși, spune Dascălu, e greu de crezut că vom avea un mesaj clar că s-a terminat ciclul de întărire a condițiilor monetare având în vedere incertitudinile semnificative asociate oricărei prognoze macro în contextul actual”.

„O majorare de 25 de puncte de baza a ratei dobânzii de politică monetară a BNR la următoarea ședință din 10 ianuarie este un scenariu de luat în considerare, dar cu o probabilitate mai mică de realizare decât cel de bază. Aceasta nu ar schimba semnificativ condițiile monetare, ci ar avea mai degrabă rolul unui semnal de continuare a luptei cu inflația. Evoluția recenta a cursului EUR/RON temperează într-o anumită măsură nevoia de creștere a ratelor de dobândă”, mai spune Ciprian Dascălu.

Vedem ROBOR 6M în intervalul 8-9% în următoarele două trimestre, adaugă economistul principal al BCR. Evoluția cursului de schimb va avea un rol important în politica BNR de management al lichidității și, implicit, asupra ratelor de dobândă de pe piața interbancară.

Adrian Codirlașu, CFA România: „Ceea ce ar putea conduce la o majorare a ratei de dobanda la leu este un FED in continuare agresiv

Cred ca sunt șanse ca această dobândă de politică monetară să fie maximul pentru acest ciclu de majorare, explică Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA România. În opinia sa, două sunt motivele care să susțină această ipoteză:

„ Comparativ cu regiunea (Polonia, Cehia), rata de dobanda de politica monetara in Romania este similara cu cele din Polonia si Cehia (care au rate de inflatie usor mai mari decat Romania). Din septembrie (in ultimele 3 sedinte), banca centrala a Poloniei a mentinut rata de dobanda la 6.75%, rata curenta a inflatiei fiind de 17.9%. Din iulie, banca centrala a Cehiei a mentinut rata de dobanda de politica monetara la 7%, cu inflatia atingand 18% in septembrie (in octombrie rata inflatiei s-a redus la 15.1%). Prin urmare mentinand rata de dobanda de politica monetara la acest nivel, impactul asupra cursului de schimb, EURRON, care este folosit si ca ancora anti-inflationista este neutru”, explică Codirlașu primul argument.

Cel de-al doilea motiv ar fi că rata inflației în Romania dă semne că a atins varful, iar probabil, incepand cu anul viitor va fi observabil trendul descrescator. Mai mult, cresterea economica va incetini, spune economistul, ceea ce este un factor deflationist. Un alt factor deflatrionist este pretul gazului metan care a scazut puternic in UE si a condus si la scaderea pretului energiei electrice.

„Ceea ce ar putea conduce la o majorare a ratei de dobanda la leu este un FED in continuare agresiv, BNR chiar mentioneaza FED in comunicatul de presa aferent deciziei de politica monetara atentia la deciziile FED. Insa si aici se creaza premisele reducerii pasului de crestere a ratelor de dobanda la USD, avand in vederea ultimele cifre de inflatie din SUA (reducerea peste asteptari in octombrie atat a inflatiei headline cat si a inflatiei core).

In aceste conditii probabil si in cazul ROBOR este posibil ca valoarea maxima sa fi fost deja atinsa si de aici trendul sa fie foarte usor descrescator (avand in vederea asumarea de catre BNR, in continuare, a unui control strict al lichiditatii). De exemplu, pentru ROBOIR 3M anticipatiile medii conform ultimului sondaj al CFA Romania sunt in jur de 7.4% pentru septembrie 2023. In aceste conditii si ROBOR la 6 luni ar cobora sub 8%.

Incertitudinea ramane insa ridicata avand in vederea razboiul din Ucraina, o escaladare a Rusiei, de exemplu oprirea posibilitatilor de export de cereale a Ucrainei poate readuce presiune asupra preturilor alimentelor si implicit asupra inflatiei. In ceea ce priveste gazul metan si petrolul, nu cred ca Rusia mai are capacitatea de a influenta, prin oferta, preturile din UE”, mai precizează Adrian Codirlașu.