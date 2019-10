150 de copii citind zilnic “la firul ierbii”. Minunea care se întâmplă la o școală din România

În fiecare zi, la prânz, 150 de copii ies în curtea școlii și citesc timp de 15 minute. ”Se așterne o liniște în curtea școlii, în momentele acelea… Să vezi 150 de copii că stau cu ochișorii în cărți și nu se aude niciun zgomot, este impresionant”, povestește directorul școlii, Adriana Bârsan. Activitatea ”Toată școala citește” are loc de o săptămână la Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” din comuna Bocșa, județul Sălaj. Deși, inițial, s-a dorit ca ”pauza de lectură” să aibă loc o dată pe săptămână, impactul în rândul copiilor a făcut ca aceasta să se desfășoare zilnic. Școala din Bocșa s-a alăturat, prin această activitate, campaniei ”Toată școala citește”, inițiate de Anca Tîrcă, specialist în educație.

Copiii își aduc cărțile de acasă și la ora 12 fix ies afară, în pauză, și citesc. Se întâmplă de miercurea trecută, când toți cei 150 de elevi de primar și de gimnaziu au acceptat provocarea de a citi alături de profesorii lor, dar și de toți ceilalți angajați ai școlii.

Directorul școlii din Bocșa, Adriana Bârsan, povestește că o colegă a văzut mesajul Ancăi Tîrcă legat de campania ”Toată școala citește” și, a doua zi, proiectul a și fost pus în aplicare.

”Inițial am zis să facem o dată pe săptămână pentru că nu știam cum vor reacționa elevii. Știm că majoritatea sunt foarte reticenți la a citi. Am avut însă marea surprindere ca joi, la ora 12.00, ei singurei să iasă din clase, cu cărțile în mână, și să citească. Unii chiar au întrebat: Astăzi nu citim? Nu știu dacă cunoașteți sentimentul acela de piele de găină… Exact, asta am simțit eu în acel moment”, ne-a declarat Adriana Bârsan.

Directorul școlii spune că nimeni nu s-a așteptat ca această activitate de lectură să le placă atât de mult copiilor: ”Este o activitate extraordinară. Noi nu ne-am așteptat la impactul acesta. La primar și la gimnaziu, noi avem în jur de 150 de elevi. Se așterne o liniște în curtea școlii, în momentele acelea… extraordinară. Noi suntem la țară, mai sunt zgomote, dar, credeți-mă, în minutele acelea nu se aude nimic. Să vezi 150 de copii că stau cu ochișorii în cărți, să nu scoată un zgomot, e impresionant.”

Școala s-a alăturat campaniei pentru că a vrut să le ofere elevilor o activitate plăcută și utilă, dar și un prilej de a ”se uni”, de a fi împreună, însă profesorii au urmărit și un obiectiv foarte clar. ”Se vorbește foarte mult, în ultimul timp, despre analfabetismul funcțional. Din păcate, noi nu prea vrem să recunoaștem fenomenul acesta, dar, pe zi ce trece, chiar se accentuează. Și primul obiectiv acesta a fost: să încercăm să diminuăm acest analfabetism funcțional pentru că am sesizat și noi, ca profesori, că elevii nu înțeleg ce citesc.

Plus, abilitățile de lectură, dezvoltarea vocabularului. Eu sunt profesor de limba franceză și vreau să vă spun că noua programă nu ne ajută absolut deloc în această privință a cititului. Noua programă se axează foarte mult pe digitalizare… Nu sunt încurajați copiii nici măcar să caute în dicționare cuvintele noi și măcar acum, fiind copiii mai mici, de ciclu primar și gimnazial, să citească cât pot. Vor crește și vor rămâne cu ce au citit acum”, explică directorul școlii.

”Ce mi-a plăcut mie și chiar auzisem și de la părinții copiilor, ei s-au dus acasă și primul lucru pe care l-au spus a fost: Ce mult îmi place la școală! Asta ne dorim și noi: să încercăm să îi atragem pe copii la școală”, adaugă Adriana Bârsan.

În curtea școlii din Bocșa unde citesc copii, anul acesta au fost realizate și multe desene pe asfalt. ”Am pictat împreună, noi, cadrele didactice, alături de ei. Totul în școală se face împreună: cadrele didactice și elevii. Avem un soare foarte mare desenat și acela este cel mai căutat loc pentru lectură. Copiii se așază în jurul soarelui, pe raze, și formează conturul acestuia”, spune directorul școlii, Adriana Bârsan.

sursa: sparknews.ro