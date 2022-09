15 septembrie 2022, COVID-19 în Alba. 57 de noi infectări și zero decese, în ultimele 24 de ore, în județ...

Autospecială nouă pentru deszăpezire, la SVSU Roșia Montană: A doua licitație, de peste 200.000 de lei, lansată în SEAP

Primăria Roșia Montană a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru furnizarea unei autospeciale pentru SVSU Roșia Montană. Valoarea totală a investiției este de 210.000 de lei.

Caracteristici generale vehicul

– Masa maxima ansamblu rutier: 6-7 tone

– Ampatament: 3200 – 3600 mm -Inaltimea totala neincarcat: 1800-2000 mm

– Lăţime totala (cu oglinzi extinse): 2100 – 2300 mm

– Sarcina utila maxima totala: 1000-1200 kg

Dotări opţionale incluse: vopsea metalizata black, cârlig remorcare, eliminare start-stop

Necesitatea si oportunitatea realizării investiei sunt susţinute de mai mulţi factori locali. Majoritatea drumurilor din comuna insumand cca 60 Km parţial asfaltate si parţial pietruite necesita întreţinere permanenta.

Perioada de iarna in aceasta zona in comparaţie cu unele parti ale tarii este destul de lunga , cu ninsori abundente, grosimea stratului de zapada putant ajunge in unele ierni si la 1 metru, ceea ce face necesar o deszăpezire permanenta pentru asigurarea circulaţiei pe aceasta perioada a anului.

Primavara prin topirea cantitatilor de zapada şanţurile sunt colmatate deseori, ceea ce necesita intervenţia prompta pentru prevenirea spălării drumurilor si accesul la zone greu accesibile tot timpul anului.

Pe perioada de vara pot aparea ploi torenţiale sau perioade ploioase îndelungate cu ocazia carora rurile si paraurile ies din curs cauzand pagube serioase pe terenurile învecinate aferente sau chiar in intravilanul localităţii, astfel ca dotări specifice de intervenţie ar putea reduce semnificativ valoarea si dimensiunea pagubelor. Echipamntele propuse a fi achiziţionate prin proiect vor deservi aceste activitati prin mobilizarea si intervenţie rapida, putând reduce dimensiunea pagubelor. Toate aceste necesitaţi aparute la nivelul Comunei Roşia Montana susţin oportunitatea achiziţionării unor echipamente si dotări specifice de intervenţie .

Având in vedere toate aceste argumente, pentru reducerea costurilor legate de activitatile spacifice Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta, cum sunt deszăpezirea drumurilor comunale, de intervenţia si remedierea paugubelor acestora, in caz de necesitate cat mai repede posibil, aceste echipamente si dotări specifice de intervenţie pot satisface aceste necesitaţi.

Proiectul va contribui la imbunatatirea conditiiior de trai, a serviciilor de baza pentru economia si populaţia rurala si creşterea gradului de accesibilitate si asigurarea fluxurilor de circulaţie in Comuna Roşia Montana, intervenţia rapida in caz de necesitate cu costuri mult mai reduse.

Toate echipamentele si dotările achiziţionate care urmeaza sa fie achiziţionate prin prezentul proiect, vor avea locul de depozitare, garare la sediul Primăriei Comunei Roşia Montana pe teren aflat in proprietatea Comunei Roşia Montana. Unde se afla si sediul SVSU Roşia Montana.

Obiectivele specifice

– îmbunătăţirea infrastructurii S.V.S.U

– asigurarea unei activitati eficiente a serviciului

– adaptarea comunei la condiţiile de desfăşurare a activităţii la standardele europene.

– asigurarea protejării mediului înconjurător