14 iunie| Ziua mondială a donatorului de sânge: ”Alăturaţi-vă efortului şi salvaţi vieţi!”

În calendarul creștin ortodox din 12 iunie este mare sărbătoare pentru Biserica Ortodoxa: Lăsatul Secului pentru începutul postului Sfinților Petru și Pavel 2023.

Postul Sfinților Petru și Pavel în 2023 depinde de data la care s-a săvârșit perioada de 50 de zile de la Învierea Domnului. Cu alte cuvinte, sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor anunță când începe Postul Sfinților Petru și Pavel în 2023. Postul Sfinților Apostoli, cunoscut în popor drept Postul Sânpetrului, începe întotdeauna în prima duminică după Rusalii. Prin urmare, dacă te întrebi când începe Postul Sfinților Petru și Pavel în 2023, calculul este simplu. Postul Sânpetrului începe pe 12 iunie.

Potrivit regulilor creștinești, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cunoscut în popor drept Postul Sânpetrului, începe întotdeauna în prima duminică după Rusalii și se termină în ziua sărbătoririi celor doi sfinți, pe 29 iunie.

Cum data la care se celebrează Paștele este diferită, la fel se întâmplă și cu perioada acestui post important în anul bisericesc. Așa se face că, în unii ani, durata postului poate fi și de numai o zi sau două. Totuși, în acest an, Postul Sfinților Apostoli va ține 17 zile. Din bătrâni, se mai păstrează încă o regulă foarte simplă pentru a afla perioada acestui post, variabil ca durată, cunoscut sub diverse denumiri în popor, precum Postul Sâmpetrului ori al Cinzecimii. E simplu: se numără, pentru fiecare an, câte zile sunt de la Înviere până pe 2 mai inclusiv. Acesta va fi şi numărul zilelor de post în cinstea Sfinţilor Petru şi Pavel.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sâmpetrului. Este rânduit de Biserică în cinstea celor doi apostoli și în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel era numit în vechime Postul Cincizecimii.

În acest post sâmbăta și duminica se mănâncă pește. Avem dezlegarea la pește și în prima zi de post, pe 11 iunie, de Sfântul Luca al Crimeii, pe 19 iunie de Sf. Paisie cel Mare , pe 24 iunie, atunci când sărbătorim Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și pe 29, în ziua de praznic a celor doi Apostoli.

În tradiția românească, sărbătoarea Sfinților Apostoli este cunoscută sub numele de Sânpetru de vară; aceasta marchează miezul verii agrare și începutul secerișului.

Rugăciunea de Lăsatul Secului din Postul Sfintilor Petru și Pavel

”Pe Voi, Apostoli slăviți ai Lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiți stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o.

La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăți nedrepte se abate asupra vieții noastre, să-i îndepărtați pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră.

Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, va bucurați de vederea Lui în slavă cerească. De Acolo, priviți spre Biserica lui Hristos care călăuzește popoarele, pentru că ele să vadă lumina Evangheliei și să nu rătăcească drumul care duce la izvoarele tămăduitoare ale harului.

Ne închinăm Vouă, să-L rugați pe Mântuitorul nostru să-i lumineze și să-i apere de orice necaz și boală pe episcopi, pe preoți și întregul popor creștin.

Rugați-L pe Domnul secerișului să trimită lucrători sârguincioși în ogorul Tău, pentru că toți oamenii de bunăcredință să aibă parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfânta Biserica.

Slăviți Apostoli Petru și Pavel, să ascultați rugăciunea noastră, credincioși încercați de cumplite necazuri, să fiți milostivi și să îndepărtați din viață noastră furia dușmanilor porniți să ne doboare cu orice preț.”