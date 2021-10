11 octombrie| Ziua internațională a fetelor: Recunoașterea drepturilor și problemelor cu care se confruntă tinerele din întreaga lume

Ziua de 11 octombrie a fost declarată Ziua internațională a fetelor, la data de 19 decembrie 2011, de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unire. Ziua aceasta are ca scop recunoașterea drepturilor și a problemelor cu care se confruntă fetele din lumea întreagă și subliniază inegalitatea de gen și diversele forme de discriminare și abuz suferite de tinere.

Progresele pentru adolescente nu au ţinut pasul cu realităţile cu care se confruntă astăzi, iar COVID-19 a întărit multe dintre aceste lacune. Tema din acest an se desfăşoară sub deviza „Vocea mea, viitorul nostru egal” („My voice, our equal future”) şi reprezintă un moment prielnic pentru inspiraţie din ceea ce adolescentele văd ca o schimbare în ceea ce doresc şi ca o soluţie pe care o caută în rezolvarea problemelor, potrivit site-ului www.un.org.

În 2020, se comemorează 25 de ani de la adoptarea Declaraţiei de la Beijing şi a Platformei de acţiune – agenda globală pentru promovarea drepturilor femeilor şi fetelor de pretutindeni. Campania „Generaţia Egalitate” a fost lansată la începutul anului 2020, ca o campanie multianuală, cu mai mulţi parteneri şi acţiuni îndrăzneţe privind egalitatea de gen. Aceste acţiuni legate de nevoile şi oportunităţile oferite fetelor adolescente sunt esenţiale pentru misiunea campaniei „Generaţia Egalitate”.

Pandemia COVID-19 a subliniat dependenţa femeilor în societate, acest fapt ducând la expunerea simultană a inegalităţilor structurale în toate sferele, de la sănătate la economie, până la securitatea protecţiei sociale.

În prezent, peste 1,1 miliarde de fete sunt pregătite să-şi asume viitorul. În fiecare zi, tinerele fete depăşesc graniţe şi bariere, abordează probleme precum căsătoria lor, a copiilor, inegalitatea în educaţie, violenţa, justiţia climatică (privind fenomenul încălzirii globale) şi accesul inechitabil la asistenţă medicală, potrivit www.un.org.

Adolescentele au dreptul la siguranţă, educaţie, sănătate, nu doar în timpul anilor de formare, ci şi în etapa următoare, cea a maturizării. Dacă sunt susţinute în mod eficient în anii adolescenţei, fetele dobândesc potenţialul de a schimba lumea atât în perioada adolescenţei, cât şi în cea a maturităţii, ca viitoare mame, mentori sau lideri politici.

O astfel de „investiţie” promite un viitor mai bun, în care jumătatea feminină este un partener egal în rezolvarea problemelor legate de schimbările climatice, de conflicte politice, de creşterea economică, de prevenirea bolilor etc. Deşi în ultimii ani s-au făcut progrese în domeniu, acestea trebuie continuate. În ultimii ani, comunitatea globală a înregistrat progrese semnificative în îmbunătăţirea vieţii fetelor.

