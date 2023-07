10-12 iulie| Lucrări de asfaltare pe Autostrada A1, între Sibiu și Selimbar: Trafic restricționat pe o bandă de circulație. Precizări pentru conducătorii auto

Deficitul de forţă de muncă al României se va adânci! Muncitorii străini, singura soluție pentru patroni

Milioane de oameni au părăsit România, după aderarea la Uniunea Europeană, atraşi de salariile mai mari din Vest, provocând un decalaj uriaş pe piaţa muncii din ţară.

„Deficitul de forţă de muncă al României se va adânci, în lipsa unor intervenţii ţintite”, a declarat Alex Milcev, membru al Consiliului Director al AmCham Romania, scrie Rador, citând ziarulromanesc.de. Conform acestuia, se pare că lipsesc în acest an 145.000 de locuri de muncă şi în 2026 vor lipsi circa 224.000 de locuri de muncă cel puţin.

„Probabil acest deficit este mult mai mare, poate să ajungă şi dublu, putem să vorbim şi de jumătate de milion de locuri de muncă pentru care există cerere, dar nu există cine să le ocupe, până în 2026. Este ceva ce se traduce în pierderi economice. Impactul asupra PIB-ului: ajungem la cifre între 9 şi potenţial 18 miliarde euro în 2026, ceea ce reprezintă un procent important în PIB. De aceea, considerăm asta una dintre cele mai mari probleme ale mediului de afaceri din România”, a mai adăugat Milcev.

„Chiar nu ştiu cum să conving un român care lucrează în străinătate să se întoarcă”

Nicolae Bucovală, proprietar de hoteluri pe litoral, spune că cea mai mare bătaie de cap este lipsa muncitorilor. Pentru el, muncitorii străini sunt singura soluţie momentan.

„Chiar nu ştiu cum să conving un român care lucrează în străinătate, de exemplu, să se întoarcă. Uneori ai vrea să vinzi totul. Nu ştiu, în fiecare dimineaţă mă întreb ce urmează”, spune patronul.

Biroul de imigrări este copleşit de noua strategie a guvernului: România vrea să acorde anul acesta 100.000 de permise de muncă cetăţenilor din afara Uniunii Europene. În 2017, a acordat doar 5.500 de permise. Pentru angajatorii români, procesul este lent. Însă, momentan, pare singura soluţie.

Mircea Mocanu, directorul biroului Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie din România (OIM), spune că România are nevoie în acest an de un contingent de 120.000 de lucrători străini, în plus cu 20.000 faţă de contingentul aprobat de guvern pentru 2023.

Acesta a declarat că numărul se va putea suplimenta pe parcursul anului, însă mai precizează că statului îi este foarte greu să ţină pasul cu cererile companiilor pentru lucrători străini, iar ulterior companiile îşi pot schimba planurile şi pot decide că nu mai au nevoie de aceşti muncitori străini.