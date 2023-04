1 mai 2023| Începe stagiunea fanfarei din Petrești: Copiii sunt invitați cu bicicleta în fața Căminului Cultural, pentru tradiționalul marș

Și în acest an, Fanfara Petrești își începe stagiunea muzicală și vestește primăvara. Cu acest prilej, luni, 1 mai 2023, la ora 11:00, toți copiii sunt invitați cu bicicleta în fața Căminului Cultural din Petrești, pentru a parcurge tradiționalul marș al fanfarei, așa cum se întâmplă de 144 de ani.

An de an, fără excepție, fanfara colindă străzile localității Petrești, purtând haine de sărbătoare și șepci împodobite cu flori, în timp ce intonează marșul „Der Mai is gekommen”, care anunță venirea primăverii. Este însoțită de copii, cu biciclete frumos împodobite. Acest obicei, respectat ritualic, este cel mai puternic simbol al vremurilor săsești, pentru că în Petrești viața curge altfel, având la fiecare pas amprenta popoarelor săsești care au locuit aici în trecut.

Evenimentul denumit „Fanfara Petrești vestește Primăvara” este dedicat celor care iubesc tradiția și muzica de fanfară. În cadrul evenimentului, copiii vor avea un atelier de împodobit biciclete și vor fi recompensați cu dulciurile pregătite de organizatori. Muzica de fanfară se va împleti cu pașii de dans în ritm săsesc, alături de Trupa de Dansuri Săsești Sebeș pregătită de Anamaria Dahinten.

Organizatorii sunt: Primăriei Municipiului Sebeș, Fanfara Petrești și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Fanfara Petrești este cea mai longevivă fanfară din România, compusă din 25 de membri pasionați de muzică, care respectă tradiția și duc mai departe notele muzicale săsești, printr-un repertoriu bogat. Fanfara este prezentă la toate momentele marcante din viața omului – nunți, aniversări, înmormântări, dar și la cele mai importante evenimente culturale locale și naționale.