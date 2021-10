Zuckerberg a pierdut 7 miliarde de dolari în doar câteva ore, din cauza PENEI care a paralizat Facebook

LOVITURĂ puternică pentru SAMSARI: Guvernul modifică legislația privind importurile de mașini second hand în România

Guvernul modifică legislația privind importurile de mașini second hand în România, fapt ce reprezintă o lovitură uriașă pentru samsari. Potrivit ministrului Finanțelor Dan Vîlceanu, bugetul a pierdut 1,4 miliarde de lei în ultimii cinci ani din cauza fraudelor la importul de mașini second hand.

Importatorii de mașini second hand primesc o lovitură dură din partea Guvernului, odată cu adoptarea noii legislații privind factura electronică. Mai exact, noile prevederi vor face imposibil ocolirea sistemului, prin obligarea celor care aduc o mașină din afara țării să o înregistreze chiar ei la Registrul Auto Român. În prezent, cei mai mulți samsari nu iau contact niciodată cu organele de control, mașinile fiind înregistrate de cumpărătorii finali.

„Când cineva aduce o mașină rulată în România, cel care aduce, cel care achiziționează mașina din străinătate este și cel care o prezintă la Registrul Auto Român. Este necesar să facem acest lucru pentru a preveni eventuale fraude cu TVA, pentru că cel care aduce un vehicul rulat beneficiază de acea scutire pentru bunuri intracomunitare și, din verificările pe care le-am făcut până acum, impactul bugetar ar fi fost în ultimii cinci ani de 1,4 miliarde de lei. Prin această prevedere, ca cel care achiziționează vehiculul este și cel care îl prezintă la RAR și să facă un schimb de documente cu RAR, vom realiza o prevenție”, a spus ministrul de Finanțe Dan Vîlceanu, citat de Profit.ro.

Lovitură uriașă pentru samsari: Primele măsuri de „demotivare” a importurilor second hand

În urmă cu jumătate de an, premierul Florin Cîțu vorbea de limitarea importurilor de mașini second hand. Această limitare ar fi trebuit să se facă nu prin taxare, ci prin măsuri de „demotivare” a celor care fac importuri second hand. Noua măsură care impune efectuarea formalităților RAR de către cei care importă mașina poate fi considerată o astfel de măsură de demotivare. Asta deoarece plata TVA la importul de mașini nu va mai putea fi fentată, iar valoarea acesteia este suficient de mare încât să „îngroape” o mare parte din profirul samsarilor.

ANAF a desfășurat mai multe acțiuni de combatere a evaziunii fiscale la importurile de mașini rulate. În luna martie a acestui an, autoritățile au demantelat o rețea cu ramificații în București și alte șase județe, care importau mașini second hand prin firme fantomă fără să plătească dările către stat. În februarie 2020 a avut loc o altă acțiune de amploare, cu 175 de percheziții în București și 20 de județe.

sursa: promotor.ro