Zonă pentru promenadă, spaţii de destindere pentru adulţi si copii, în Latura de nord a Cetății Alba Carolina

Zonă pentru promenadă, spaţii de destindere pentru adulţi si copii, în Latura de nord a Cetății Alba Carolina.

Cetatea Bastionara din Alba lulia a devenit in ultimii ani cel mai important punct de atracţie al oraşului si unul dintre cele mai cunoscute zone turistice din Romania. După proiectele implementate Cetatea Istorica a fost renovată, regândită, reinventată trecând printr-un proces amplu de conservare, restaurare şi punere in valoare.

Şanţurile exterioare ale Cetatii au rămas singurele zone neingrijite, nesalubrizate şi pe care nu s-a desfăşurat nici o activitate in ultimi ani. Spaţiu urban aferent şanţurilor exterioare prezintă o stare de abandon fiind in dezacord cu calitatea zonelor revitalizate din Cetatea Alba Carolina in special latura de nord a acesteia.

Situaţia existentă a spaţiul public aferent şanţului exterior – Latura de nord a Cetatii Alba Carolina impune un demers urgent de restructurare si regenerare urbană pentru amenajarea acestuia ca spaţiu public pentru agrement si petrecerea timpului liber.

In acest sens, prin HCL nr. 403/30.10.2018 a fost aprobat Planul Urbanistic Detaliu „RECONVERSIE FUNCŢIONALA, SÂNT EXTERIOR – LATURA DE NORD A CETATII ALBA CAROLINA, SPATII PUBLICE AMENAJATE PENTRU AGREMENT SI PETRECEREA TIMPULUI LIBER, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, SÂNT EXTERIOR – LATURA DE NORD.

Ulterior a fost elaborata documentaţia tehnico-economica faza Studiul de Fezabilitate de SC LANCRAJAN FRANCHINI GH.C. LE

Prin documentaţie se propune realizarea unei zone liniştite pentru promenadă/odihnă, spaţii de destindere pentru adulţi si copii, zone amenajate peisagistic, respectiv o zonă care completează traseelor de vizitare şi punere in valoarea a Fortificaţiei.

Suprafaţa destinata reconversiei funcţionale este de 29.000 mp.

In cele două variante analizate zonele verzi şir zona destinata pentru pista de biciclete, alei pietonale, platforme pentru mobilier urban/module odihna, zid de sprijin, scări acces este diferită ca suprafaţă.

Elementele componente propuse ale reconversiei sunt următoarele:

alei pietoanle pentru promenade;

alei pentru biciclisti;

module de relaxare/odihna;

spatii expo-flora;

spatii verzi de tip gazon cu sistem de irigaţii;

vegetaţie decorativa de talie mica;

sistem de delimitare unitar faţa de proprietăţile private individuale adiacente compus din împrejmuiri bordate spre şanţuri de un gard viu, cu rol de mascare;

sistem informational/ panouri informative

sistem iluminat general pentru siguranţa pietonilor, iluminat arhitectural, iluminat pentru ocazii festive, sistem de supraveghere şi WI-Fi ,sitem de informare cu cod Qr, sisteme de informare pentru nevazatori

branşamente utilitari (apa, energie elecrtica, telecomunicaţii)

Traseul de vizitare şi promenade este propus paralel cu zidurile fortificaţiei pentru a accentua caracterul zonei prin urmărirea axului central al şanţului. Se propune o zona de protecţie faţa de zidurile fortificaţiei cu o lăţime de 3m, zona in care se interzice amplasarea amenajărilor de orice tip (pavaje, vegetaţie joasa, etc.).Punctele de acces la traseul exterior Cetatii pe latura de nord, vor fi marcate cu amenajării speciale, sistem informativ si semnale de intrare pe traseu. Acesul in aceste zone se va realiza prin rampe cu o panta sub 6% putând fi folosite si de persoane cu handicap locomotor.

Prin proiect sunt propuse două variane :

VARIANTA 1 PROPUNE URMĂTOARELE AMENAJARI:

-alei pietonale pentru promenade si module de odihna/agrement pe zona şanţului exterior de nord a Fortificaţiei de tip Vauban, adiacente contragarzii nordice a Bastionului Sf. Michael, a Ravelinului Sf. Carol şi a Contragarzii Bastionului Carol;

– scări de acces si spatii de odihna/agrement adiacente contragarzii Ravelinului Sf. Elisabetha si adiacente Contragarzii Bastionului Sf. Elisabetha;

-rampa pentru persoanele cu dizabilitatiţ hotel Cetate);

-loc de joaca pentru copii in zona sântului adiacent contragarzii/Bastionului Sf. Carol si adiacent străzii Gemina;

-spatii (panouri) informaţionale si semene de intrare pentru zona amenajata: o semnal de intrare in zona hotel “cetate”;

o semnal de intrare in zona intersecţiei dintre calea Moţilor si strada Decebal;

o panouri informative in zona intersecţiei dintre calea Moţilor si strada Decebal;

o panouri informative adiacente modulelor de odihna si zonelor de conexiune cu “traseul nordic” – modulele de gestiune 6 si 7,inclusiv sistem de informare cu cod „Qr si sistem de informare pentru nevazatori;

-pista pentru biciclisti care face legătură intre zona hotelului” cetate” si “traseul nordic”, printre contragarda bastionului sf. michael si ravelinul sf. michael;

-zona verde de protecţie a zidurilor Fortificaţiei;

-spatii verzi inerbate, amenajari decorative cu vegetaţie joasa pe zonele de baza a sântului;

-spatii verzi inerbate pe taluzuri (contrascapa);

-spatii verzi si perdea de vegetaţie pentru marcarea împrejmuirilor proprietăţilor particulare;

-sistem de gestiune si supraveghere a zonei(paza si supraveghere video);

-intregrare in sistemul ghizilor cetatii;

-sitem de informare cu cod qr;

-sisteme de informare pentru nevazatori -sistem de iluminat;

-mobilier urban;

Suprafaţa zonelor verzi create potrivit acestei variante este de 26.476 mp iar zona destinată pentru pista de biciclete, alei pietonale, platforme pentru mobilier urban/module odihna, zid de sprijin, scări acces este de 2524 mp.

VARIANTA 2 PROPUNE URMĂTOARELE AMENAJARI:

alei pietonale pentru promenade si module de odihna/agrement pe zona sântului exterior de nord a fortificaţiei de tip Vauban, adiacente contragarzii nordice a Bastionului Sf. Michael, adiacente Ravelinului Sf. Carol, adiacente contragarzii Bastionului Carol, adiacente contragarzii Rravelinului Sf. Elisabetha si adiacente contragarzii Bastionului Sf. Elisabetha;

scări de acces si spatii de odihna/agrement adiacente contragarzii Ravelinului Sf. Elisabetha si adiacente contragarzii Bastionului Sf. Elisabetha;

rampa pentru persoanele cu dizabilitati( hotel Cetate);

loc de joaca pentru copii in zona sântului adiacent contragarzii/Bastionului Sf. Carol si adiacent străzii Gemina;

spatii (panouri) informaţionale si semene de intrare pentru zona amenajata: o semnal dc intrare in zona hotel “Ctate”;

o semnal de intrare in zona intersecţiei dintre Calea Moţilor si strada Decebal;

o panouri informative in zona intersecţiei dintre Calea Moţilor si strada Decebal;

o panouri informative adiacente modulelor de odihna si zonelor de conexiune cu “traseul nordic” – modulele de gestiune 6 si 7,inclusiv sistem de informare cu cod „Qr„ si sistem de informare pentru nevazatori;

pista pentru biciclisti care face legătură intre zona hotelului” Cetate” si “traseul nordic”, printre contragarda Bastionului Sf Michael si Ravelinul Sf Michael;

zona verde de protecţie a zidurilor Fortificaţiei;

spatii verzi inerbate, amenajari decorative cu vegetaţie joasa pe zonele de baza a sântului; spatii verzi inerbate pe taluzuri (contrascapa);

spatii verzi si perdea de vegetaţie pentru marcarea imprejmuirilor proprietăţilor particulare;

sistem de gestiune si supraveghere a zoneifpaza si supraveghere video);

intregrare in sistemul ghizilor cetatii;

sitem de informare cu cod Qr;

sisteme de informare pentru nevazatori

sistem de iluminat;

mobilier urban;

Suprafaţa zonelor verzi create potrivit acestei variante este de 26.395 mp iar zona destinată pentru pista de biciclete, alei pietonale, platforme pentru mobilier urban/module odihna, zid de sprijin, scaii acces este de 2605 mp.

Proietantul recomanda varianta 1 din următoarele considerente:

-legaturile pietonale si pista pentru biciclisti ocupa zona verde amenajata intr-un procent mai redus decât in varianta 2, astfel cadrul natural este afectat mai puţin si spaţiul rezultat pune in valoare mai bine legaturile strict necesare cu punctele de interes (hotel Cetate, cartierul Carolina Nord si Traseul Nordic).In cazul variantei 1 sapţiul amenajat pentru promenada si odihna beneficiază de o dotare mai complexa decât in varianta 2, amenajările si dotările se concentrează in special in zona inaccesibila in prezent.

Valoarea totala a investiţiei este :

Varianta 1: 9.038.873,04 lei cu TVA din care valoarea C+M 4.897.368,19 lei cu TVA Varianta II: 9.390.231,73 lei cu TVA din care valoarea C+M 5.071.097,45 lei cu TVA.