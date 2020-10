Ziua Educației celebrată la Grădinița cu P.P. Step by Step Nr.12 Alba Iulia. Ce activități au desfășurat micuții preșcolari

Unul din îndemnurile filosofului Aristotel era acela că, pe langă viață, să dăruim copiilor și arta de a trai bine, educându-i…

De Ziua Mondială a Educației, Grădinița cu P.P. Step by Step Nr.12 Alba Iulia a oferit membrilor comunității online, prin intermediul paginii de facebook, imagini care surprind momente inedite si experiențe noi de învățare, într-o atmosferă plină de joc, dragoste și bucuria de a fi împreună.

Grădinița cu program prelungit Step by Step nr.12 și-a deschis porțile pentru copii la 1 aprilie 1977, adunând până în prezent 43 de ani de activitate desfășurată în folosul comunității, la un înalt nivel calitativ. Din anul 1997, grădinița funcționează în alternativa educațională Step By Step, alternativă bazată pe individualizarea învățării, fiind singura de acest fel din municipiul Alba Iulia.

Deși ziua de 5 octombrie este o zi nelucrătoare, activitățile desfășurate de copiii și colectivul de cadre didactice din grădiniță, în săptămâna premergătoare acestei zile, reliefează importanța educației pentru viața copiilor și a întregii comunități.

Astfel:

-Copiii din Grupa Albinițelor au desfășurat concursuri de cultură generală, întreceri sportive și jocuri pentru coeziunea grupului, legând prietenii cu noii colegi;

-Copiii din grupa mare Prichindeii au exersat TEHNICA BLAZONULUI, tema centrală fiind TOAMNA;

-Grupa Rozelor a confecționat semne de carte variate și pline de culoare;

-Steluțele, Zambilele, Piticii și Mugurașii s-au bucurat de activitățile desfășurate cu colegii și și-au reamintit cu drag lucrurile învățate până acum;

Ce e bine, ce e rău! Licuricii învață să se comporte corect la grădiniță și în societate;

-Copiii grupei mici Voiniceii își exersează deprinderi de bază, necesare integrării în învățământul preșcolar;

-Cu răbdare și îndemânare, Razele aurii au creat “Umbreluțe unice” ;

-Chiar și în condiții de distanțare fizică, Boboceii pufoși au fost implicați în proiectul de grup „Grădinița mea”. Astfel, copilașii au fost încurajați să rămână uniți și să-și reprezinte, ca o adevarată echipă, noua lor casuță, GRĂDINIȚA. Fiecare și-a reprezentat piesa lui de puzzle printr-o tehnică specifică activităților artistico-plastice sau practice, iar la final piesele au fost asamblate, luând forma unui intreg.

Spiritul de echipă presupune dezvoltarea și învățarea unor abilități și valori esențiale pentru copii: ÎNCREDERE, RESPONSABILITATE, COOPERARE, COMUNICARE, PRIETENIE.

Cultivarea spiritului de echipă a fost și este una dintre prioritățile alternativei Step by Step și a grădiniței noastre. Totodată, copiii invaţă că, deşi aparţin unei echipe, fiecare este diferit și are rolul său. Aşadar, fiecare copil este înzestrat cu talente diferite şi ele trebuie susţinute şi promovate, atât în cadrul şcolii, cât şi în afara ei.

De asemenea, s-au creat postere cu mesaje: EDUCAȚIE FĂCUTĂ CU IUBIRE; Dacă vreau să cresc voinic, fac gimnastică de mic!, We are the pieces of a puzzle, Always a TEAM!, We are STRONG, SMART, THE BEST! etc.

Managerul Grădiniței cu P. P. Step by Step nr. 12, prof. Suciu Veronica, împreună cu întreg colectivul instituției, le-a transmis copiilor, părinților și colaboratorilor, prin intermediul paginii de facebook https://www.facebook.com/gradinita12alba un gând: „Educația presupune o dăruire continuă, dar și o strădanie neîntreruptă în căutarea și atingerea desăvârșirii, deci bucurie, împlinire și responsabilitate deopotrivă.

Astăzi, în 5 octombrie, când sărbătorim cu toții Ziua Mondială a Educației, vă multumim că ne sunteți alături și ne sprijiniți mereu, astfel încât activitatea educativaă desfășurată în grădinița noastră să aducă roada bună în viața copiilor, a familiilor dumneavoastră și a noastră, a tuturor!

Vă dorim să petreceţi Ziua Internaţională a Educației alături de cei dragi din familie, într-o atmosferă plăcută, de sărbătoare, care să ne amintească faptul că: Împreună, prin educație, vom reuși! Vom reuși să fim mai buni, mai cooperanți, mai răbdători și mai iubitori!” (Prof. înv. preșc. Ioana Delia Decean, Responsabil Imagine al GPP Step by Step Nr 12 Alba Iulia)