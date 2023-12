Zile libere și prime de Crăciun pentru salariații români: 7 din 10 angajatori vor oferii beneficii de sărbători

Conform unui sondaj recent, 7 din 10 angajatori vor oferi beneficii anul acesta, de Crăciun. O treime din angajatori au alocat un buget între 201 și 400 de lei pentru fiecare angajat.

71% dintre companiile participante la cel mai recent sondaj derulat de eJobs & UP România au declarat că și anul acesta vor oferi beneficii de Crăciun angajaților. 16,7% încă nu au luat o decizie finală în acest sens, în timp ce 12% spun că nu au alocat un buget pentru sărbători. 63,3% dintre angajatori vor da prime în bani, 48,3% vor organiza petreceri de final de an pentru toată echipa, 36,7% oferă coșuri cu produse de sezon, iar 35% tichete cadou. O treime dintre angajatori au anunțat echipele că vor primi zile libere suplimentare, iar 5% includ în aceeași listă și tichetele de vacanță.

30% dintre respondenți au alocat în acest scop un buget cuprins între 201 și 400 de lei / angajat. 10,2% au un buget de 100 – 200 de lei / angajat, 13,6% – 401 – 600 de lei / angajat, iar 6,8% alocă între 401 și 600 de lei / angajat. 11,9% dintre respondenți vor acorda beneficii cu o valoare cuprinsă între 801 – 1.000 de lei, în timp ce 22% au pregătit un buget mai mare de 1.000 de lei pentru fiecare angajat din echipă. 5,1% spun că, deși vor avea beneficii, încă nu a fost stabilit un buget exact.

„În ciuda faptului că 2023 nu a fost neapărat cel mai ușor an pentru companii, sunt anumite stimulente care fac parte din tradiția anuală și la care angajatorii nu renunță nici măcar în anii mai grei din punct de vedere economic, iar beneficiile de Crăciun fac parte din această categorie. Astfel, 37% dintre respondenți au declarat chiar că bugetul de anul acesta este mai mare decât anul trecut. Pentru 48% a rămas la fel, iar în cazul a 9% a scăzut. Ce vedem diferit față de alți ani este o creștere a interesului, atât din partea angajaților, cât și a angajatorilor, în direcția introducerii cardurilor cadou și tichetelor de vacanță în lista cu beneficii de sărbători. Asta se întâmplă în primul rând pentru că oferă angajaților flexibilitate în cheltuirea sumelor respective după cum își doresc”, spune Loredana Vătăvoiu, Marketing Director în cadrul Up România, unul dintre cei mai importanți emitenți de tichete valorice de pe piața locală.

Bonusurile de final de an se numără printre beneficiile care se regăsesc cel mai frecvent în structura pachetului de beneficii extrasalariale oferite de angajatori. Lor li se alătură alte tipuri de stimulente precum cardurile de masă, abonamentele la clinici medicale private, programul flexibil, posibilitatea de a lucra remote, cardurile cadou, abonamentele la sală ori abonamentele de lectură. „Știm că 70% dintre angajatori acordă beneficii extrasalariale angajaților și mai știm că pachetele sunt regândite uneori și anual, astfel încât să se plieze pe dorințele angajaților.

De altfel, 20% dintre angajatori derulează în fiecare an chestionare interne de evaluare a satisfacției angajaților, 10% fac acest lucru chiar de două ori pe an, 27% nu fac măsurări cantitative, dar poartă discuții unu la unu cu angajații, iar 24% sondează acest aspect ori de câte ori simt că este nevoie. Aceste evaluări interne arată că doar 15,3% dintre angajați sunt nemulțumiți de pachetul de beneficii pe care le primesc, cele mai apreciate fiind programul flexibil, cardurile de masă, cardurile cadou, munca remote, abonamentele la clinici medicale private sau accesul la o platformă de beneficii extrasalariale”, explică Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Același sondaj, derulat și în rândul candidaților, arată că există, totuși loc de îmbunătățiri în ceea ce privește beneficiile extrasalariale primite: 38,9% au nemulțumiri, din acest punct de vedere. La același capitol, mai intră salariul (nesatisfăcător pentru 55.9% din respondenți), faptul că nu au parte de suficiente oportunități de dezvoltare în carieră (54,1%), au prea multe sarcini de care trebuie să se ocupe (47,9%), nu sunt fericiți la job (34,5%) sau că fac o muncă repetitivă și monotonă (30,9%).

De altfel, 43,7% dintre candidații și angajații participanți spun că relația pe care o au cu managerul și cu echipa din care fac parte este una strict profesională, iar 27,1% consideră că dinamică de lucru cu colegii poate fi mult îmbunătățită. Aproape o treime punctează că au o relație strânsă cu colegii și managerul și că se pot baza unii pe alții în proiecte, că se simt susținuți și încurajați să se dezvolte ori chiar că au devenit prieteni și au activități împreună în afara programului de lucru. În acest context, 85% dintre angajatori și 93% dintre angajați susțin că piața muncii din România ar avea nevoie de o redefinire completă.

Întrebați ce alte beneficii ar aprecia, respondenții au adăugat cursuri de formare profesională, bonusuri de performanță, zile libere suplimentare, politică anuală de ajustare a salariului la inflație, carduri cadou sau carduri de vacanță.

Sondajele au fost realizate în perioada octombrie – noiembrie 2023, pe un eșantion de 403 companii și 2.816 respondenți din rândul angajaților.

