Zelenski cere mai multe arme de la liderii occidentali: „Bombardamentele rusești blochează coridoarele umanitare”

În cea de-a 24-a zi de război în Ucraina sirenele continuă să răsune în orașele bombardate de către armata rusă. Luptele au ajuns în centrul orașului Mariupol, anunță primarul. Totodată, liniile rusești de înaintare spre Kiev au fost blocate, iar președintele Zelenski a lansat un apel Moscovei și cere lui Vladimir Putin să discute despre „pace și securitate”, în caz contrar consecinţele pentru Rusia vor fi resimţite mai multe generaţii.

ACTUALIZARE 7.10. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat sâmbătă un apel Moscovei, afirmând că este „timpul” să discutam despre „pace şi securitate”, deoarece în caz contrar consecinţele pentru Rusia vor fi resimţite mai multe generaţii, notează AFP.

„Negocieri legate de pacea şi securitatea pentru Ucraina sunt singura şansă a Rusiei de a minimiza daunele cauzate de propriile greşeli”, a declarat Volodimir Zelenski într-un videoclip postat pe Facebook, filmat noaptea pe o stradă părăsită.

„Este timpul să ne întâlnim. E timpul să discutăm. Este timpul să restabilim integritatea teritorială şi justiţia pentru Ucraina”, a pledat şeful statului.

ACTUALIZARE 7.00. Doi foşti preşedinţi americani, democratul Bill Clinton şi republicanul George W. Bush, şi-au manifestat vineri sprijinul pentru Ucraina, care a fost invadată de Rusia la 24 februarie, vizitând o biserică ucraineană din Chicago.

Cei doi, purtând panglici albastre şi galbene în culorile Ucrainei, au depus buchete de floarea soarelui, emblema acestei ţări, în faţa bisericii catolice Sfinţii Volodimir şi Olha înainte de a se reculege câteva clipe.

America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq

— Bill Clinton (@BillClinton) March 18, 2022