VREMEA de Paște și de 1 mai 2023: Prognoza METEO indică temperaturi ușor sub medie în Săptămâna Mare

Inginerul Mircea Trifan este directorul general al UM Cugir de aproape 7 luni și este de părere că lucrurile sunt pe un traseu ascendent, iar rezultatele economice sunt bune.

Interviu cu ing. Mircea Augustin Trifan – director general al Societăţii Uzina Mecanică Cugir

– Domnule Mircea Trifan, de aproape 7 luni dețineți funcția de director general la UM Cugir. Vă rugăm enumerați o parte din obiectivele pe care echipa managerială le-a avut în vizor și să ne prezentați succint câteva realizări centrate pe aceste obiective.

– În primul rând vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți de a putea prezenta cititorilor dvs. câteva date din activitatea societății noastre. Trecând la întrebarea dvs., vreau să vă spun că de la preluarea mandatului, obiectivele identificate au fost grupate pe trei categorii: obiective pe termen scurt, mediu și lung. Obiectivele pe termen scurt vizează asigurarea condițiilor pentru desfășurarea zilnică a activității de producție, și aici mă refer la materiale, utilități, scule, condiții de muncă și multe altele, fără de care activitatea în secțiile de armament și muniție nu s-ar putea desfășura.

Și vreau să mă credeți că nu este un lucru ușor. În ceea ce privește obiectivele pe termen mediu, m-am axat în primul rând pe încărcarea cu comenzi a tuturor capacităților de producţie, și vreau să vă spun că prin muncă susținută la toate nivelurile, la ora actuală avem asigurate comenzi pentru tot anul 2023 și o bună parte din anul 2024. Dar pentru a putea onora aceste comenzi am făcut eforturi deosebite pentru a avea în stoc mare parte din materialele de bază care vin din import, în contextul în care, din cauza războiului de la granițele noastre, au picat multe relații comerciale cu parteneri din zonă.

Din punctul acesta de vedere este foarte dificil, dar facem toate eforturile să completăm continuu stocurile cu materii prime și materiale necesare producției. În ceea ce privește obiectivele pe termen lung, avem în primul rând preocuparea pentru modernizarea capacităților de producție, diversificarea portofoliului de produse și investiții. Vreau să vă spun că am făcut nenumărate demersuri la nivelul Ministerului Economiei, am avut discuții și intervenții, iar cu sprijinul parlamentarilor de Alba, deputatul Radu Tuhuț și senatorul Călin Mătieș, l-am convins pe domnul ministru Florin Spătaru de necesitatea unor investiții de calibru la UM Cugir. Astfel, societatea noastră a primit de la bugetul de stat pentru investiții sumele de 50 de milioane de lei în luna decembrie și 76,25 milioane de lei în luna ianuarie, ambele sume prin majorare de capital.

– Vorbeați de banii primiți de la bugetul de stat. Are UMC un buget mai mare în comparație cu anii precedenți?

– Cu sigurață da, la capitolul investiții, unde, datorită majorării de capital, vom avea cel mai mare buget de investiții cu bani de la bugetul de stat de după anul 1989, în valoare totală de 126,25 milioane lei. Referitor la bugetul pe anul 2023, vreau să precizez că din punct de vedere tehnic bugetul nostru nu este încă aprobat, chiar dacă l-am transmis în termen şi momentan funcționăm pe baza bugetului de anul trecut.

– Ne spuneați de faptul că aveți încărcare cu comenzi și vreau să vă întreb dacă personalul societății face față acestor comenzi substanțiale și care este politica societății în ceea ce privește resursa umană?

– Doresc să vă spun că resursa umană este o provocare continuă la societatea noastră, în condițiile în care anul trecut am avut 47 de pensionări, iar anul acesta estimăm un număr de 20 de persoane care vor ieși la pensie. Toti acești specialiști sunt foarte greu de înlocuit, mai ales pentru că nu mai găsim oameni calificați și înalt calificați. Am făcut angajări pentru a înlocui personalul plecat la pensie, dar singura soluție este retehnologizarea și dotarea cu echipamente performante care să suplinească carențele de calificare ale personalului. Dorința noastră cea mai mare este ca tinerii din orașul Cugir să nu mai plece din oraș, iar noi să avem asigurată forța de muncă, știut fiind faptul că dintotdeauna viața orașului a fost strâns legată de viața Uzinei Mecanice Cugir.

– Domnule director general, vorbeați despre investiții și retehnologizări. Ne puteți spune dacă aveți un plan de dezvoltare și retehnologizare a societății?

– Cu siguranță avem un plan pentru investiții și retehnologizări și aș vrea să enumăr câteva dintre prioritățile noastre. Vom demara în scurt timp procedurile pentru modernizarea unei linii de producție calibru mic precum și achiziția unei linii noi pentru producția de calibru mare, ambele calibre sunt tip NATO. Investiția în aceste linii are o valoare considerabilă, banii primiți de la buget fiind doar o primă tranșă pentru aceste linii, urmând ca odată cu derularea acestor contracte să primim de la minister şi celelalte sume.

Mulțumesc conducerii ministerului şi domnului ministru Spătaru pentru sprijinul acordat și suntem convinși că prin implementarea acestor noi linii de producție, la UM Cugir va fi cea mai nouă tehnologie de producție, fapt ce va duce la rentabilizarea activității și profituri mari pentru societate. Totodată, avem deja demarate procedurile pentru achiziția unor noi linii de tratament termic și respectiv vopsire, care sperăm să le finalizăm anul acesta și care, pe lângă tehnologia de ultimă oră folosită, vor aduce beneficii și pe planul protecției mediului. Am depus, de asemenea, și se află în evaluare la Ministerul Energiei, un proiect de finanțare nerambursabilă pentru realizarea unui parc cu celule fotovoltaice pentru producția de energie electrică, iar prin implementarea acestuia vom reuși să reducem la jumătate factura la energie electrică la UM Cugir, în condițiile în care, așa cum știți și dvs., facturile la energie sunt hotărâtoare în bugetul de venituri și cheltuieli.

– Se știe că în trecut au existat probleme în relația cu sindicatul. Care este situația la ora actuală?

– Vreau să vă spun din capul locului că eu am o relație foarte bună cu sindicatul și cu salariații, pentru că sunt pe principiul că dacă avem salariați mulțumiți societatea va avea de câștigat. Pentru că sunt social-democrat m-am aplecat foarte atent asupra problematicii salariaților, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și pentru creșteri salariale, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli. Am executat lucrări ample de modernizare la vestiarele și băile secției de muniție, multiple reparații la halele de producție prin reparări de acoperișuri și montarea de geamuri termopan pentru sporirea confortului termic. Societatea noastră a investit sume considerabile în aceste lucrări și ele sunt vizibile pentru toată lumea.

Din proprie inițiativă și cu sprijinul colegilor mei din conducerea executivă am acordat la sfârșitul anului trecut o creștere salarială de 300 de lei net/ salariat, iar pe parcursul întregului an 2022 creșterile salariale au fost în procent de 22%. La începutul acestui an am fost de acord cu majorarea voucherelor de vacanţă pentru salariați la 3.000 de lei, precum și acordarea de prime de 8 martie pentru femeile din societatea noastră. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că dacă conducerea executivă a societății înțelege problemele salariaților și se zbate pentru rezolvarea lor, la fel de importantă este implicarea salariaților la realizarea sarcinilor de serviciu, prin sporirea disciplinei și respectarea programului de lucru! Doar prin implicarea tuturor vom reuși să avem o societate prosperă și cu salariați mulțumiți!

– Aș vrea să vă întreb domnule director general daca la ora actuală aveți comenzi de la Ministerul Apărării?

– Din păcate, nu avem comenzi de la Ministerul Apărării și este problema factorilor de decizie din ministere și din guvern de a face aceste politici. Uzina Mecanică Cugir face parte, alături de celelalte societăți aparținătoare de CN Romarm, din sistemul strategic de apărare națională a țării și acest lucru ar trebui să se vadă și prin comenzile care ar trebui să vină din partea Ministerului Apărării Nționale. Noi am tras semnale de alarmă de nenumărate ori în această problemă și sperăm ca până la urmă aceste comenzi de la armata română să vină la UM Cugir. Ca o paranteză vă spun faptul că în Polonia de exemplu, fabricile de armament și muniție lucrează în procent de 90% pentru armata lor națională, în timp ce la noi toate comenzile noastre sunt pentru parteneri externi! Ne bucură însă mult fapt că clienții noștri sunt foarte mulțumiți de produselele noastre și mai ales că ne bucurăm de un foarte bun prestigiu pe piața de armament.

– Credeți într-o relansare a industriei de apărare?

– În privința relansării industriei de apărare o să îi las pe cei din C.N. Romarm și din Minister să vorbească. Ceea ce pot să vă spun cu tărie că sunt încrezător în faptul că Uzina Mecanică Cugir este pe un traseu ascendent, avem rezultate economice bune și doar de noi depinde ca lucrurile să meargă și mai bine la uzina fanion a industriei de apărare, Societatea Uzina Mecanică Cugir!

– La încheierea discuției noastre ce le transmiteți cugirenilor?

– Cugirenilor le trasmit să fie încrezători că la UM Cugir lucrurile sunt pe drumul cel bun, iar salariaților noștri îndemnul de a fi mereu alături de conducerea societății pentru că doar împreună putem reuși! Sanatate multă tuturor cugirenilor (și nu numai), care fac sau au făcut parte din marea familie: Uzina Mecanică Cugir!

– Domnule Mircea Trifan vă mulțumim pentru interviul acordat și vă dorim mult succes atât dumneavoastră, ca manager general, cât și societății pe care o conduceți!

A consemnat Constantin PREDESCU