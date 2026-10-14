Sport

Volei Alba Blaj atacă Supercupa României, la Tulcea, versus campioana CSO Voluntari! Antrenorul Guillermo Hernandez, despre obiectivele noii stagiuni!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Volei Alba Blaj atacă Supercupa României, la Tulcea, versus campioana CSO Voluntari! Antrenorul Guillermo Hernandez, despre obiectivele noii stagiuni!

Volei Alba Blaj are miercuri, la Constanța, ora 18.00, prima etapă din Divizia A1 la volei feminin, iar sâmbătă, la Tulcea, întâlnește campioana CSO Voluntari într-o confruntare pentru primul trofeu al sezonului, Supercupa României, ora 16.30 (TVR Sport).

Petrecerea Divorțaților

În etapa secundă, în „Alba Blaj” Arena va poposi Dinamo București, o altă contracandidată la supremația internă.

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Antrenorul spaniol Guillermo Naranjo Hernandez vorbește, în cele ce urmează, despre obiectivele formației din „Mica Romă” în sezonul 2026/2027, considerând că actualul lot are un plus de experiență.

Volei Alba Blaj a transferat 11 jucătoare, din campionatul trecut rămânând piesele grele Piani, Vereș, Trcol și Grama. La debutul oficial absentează Oprya (în așteptarea rezolvării formalităților cu viza) și Malachias (accidentată), fiind înregimentată în ultimul moment coordonatoarea Kristna Besman (Azerbaidjan)

În cele ce urmează vă oferim interviul oferit de selecționerul echipei naționale înainte de startul sezonului, pentru pagina oficială a clubuli

*Despre echipă:Echipa este nerăbdătoare și entuziasmată să înceapă, în sfârșit, sezonul. Așteptăm cu interes să vedem potențialul echipei, pentru că avem mult potențial, însă la antrenamente nu am avut cu adevărat ocazia să-l demonstrăm, deoarece nu am avut lotul complet. Nici acum nu avem întregul lot la dispoziție (n.r. Ksenia Oprya urmează să se alăture lotului), dar, în ciuda acestui lucru, suntem foarte entuziasmați. Abordăm cu multă concentrare aceste două meciuri importante din deplasare. Comparativ cu sezonul trecut, cred că avem un atu important: experiența. Avem mult mai multă experiență și cred că acest lucru va conta în momentele importante, în acele situații în care presiunea este mare și avem de disputat meciuri decisive pentru calificarea în finale sau pentru câștigarea trofeelor. Cred că anul acesta avem acea experiență care ne-a lipsit în sezonul trecut.

*Despre Supercupa României:Anul trecut nu am reușit să câștigăm Supercupa, așa că suntem bucuroși că avem o nouă șansă, din nou împotriva celor de la Voluntari, de a încerca să cucerim primul trofeu al sezonului. CSO Voluntari este o echipă foarte bună, care, din nou, se va lupta pentru trofee în România. Suntem foarte entuziasmați și abia așteptăm să jucăm acest meci.

*Despre meciul cu Dinamo, din etapa a doua, primul de pe teren propriu:În opinia mea, anul acesta Dinamo este mult mai puternică decât în sezonul trecut. Cred că este mai bună pe fiecare post și, cu siguranță, a avut o perioadă de pregătire foarte bună până acum. Totuși, vom juca acasă, iar după cum știți, în sala noastră este foarte greu pentru adversari să joace. Dacă vor să ne învingă, trebuie să practice un volei foarte bun. Noi vom fi pregătiți și vom încerca să dăm tot ce avem mai bun.
Informații: CSM Volei Alba Blaj, Nicu GOGA (Radio Blaj)

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