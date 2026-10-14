Volei Alba Blaj atacă Supercupa României, la Tulcea, versus campioana CSO Voluntari! Antrenorul Guillermo Hernandez, despre obiectivele noii stagiuni!

*Despre echipă:„Echipa este nerăbdătoare și entuziasmată să înceapă, în sfârșit, sezonul. Așteptăm cu interes să vedem potențialul echipei, pentru că avem mult potențial, însă la antrenamente nu am avut cu adevărat ocazia să-l demonstrăm, deoarece nu am avut lotul complet. Nici acum nu avem întregul lot la dispoziție (n.r. Ksenia Oprya urmează să se alăture lotului), dar, în ciuda acestui lucru, suntem foarte entuziasmați. Abordăm cu multă concentrare aceste două meciuri importante din deplasare. Comparativ cu sezonul trecut, cred că avem un atu important: experiența. Avem mult mai multă experiență și cred că acest lucru va conta în momentele importante, în acele situații în care presiunea este mare și avem de disputat meciuri decisive pentru calificarea în finale sau pentru câștigarea trofeelor. Cred că anul acesta avem acea experiență care ne-a lipsit în sezonul trecut.”

*Despre Supercupa României:„Anul trecut nu am reușit să câștigăm Supercupa, așa că suntem bucuroși că avem o nouă șansă, din nou împotriva celor de la Voluntari, de a încerca să cucerim primul trofeu al sezonului. CSO Voluntari este o echipă foarte bună, care, din nou, se va lupta pentru trofee în România. Suntem foarte entuziasmați și abia așteptăm să jucăm acest meci.”