Volei Alba Blaj atacă Supercupa României, la Tulcea, versus campioana CSO Voluntari! Antrenorul Guillermo Hernandez, despre obiectivele noii stagiuni!
Volei Alba Blaj atacă Supercupa României, la Tulcea, versus campioana CSO Voluntari! Antrenorul Guillermo Hernandez, despre obiectivele noii stagiuni!
Volei Alba Blaj are miercuri, la Constanța, ora 18.00, prima etapă din Divizia A1 la volei feminin, iar sâmbătă, la Tulcea, întâlnește campioana CSO Voluntari într-o confruntare pentru primul trofeu al sezonului, Supercupa României, ora 16.30 (TVR Sport).
În etapa secundă, în „Alba Blaj” Arena va poposi Dinamo București, o altă contracandidată la supremația internă.
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Antrenorul spaniol Guillermo Naranjo Hernandez vorbește, în cele ce urmează, despre obiectivele formației din „Mica Romă” în sezonul 2026/2027, considerând că actualul lot are un plus de experiență.
Volei Alba Blaj a transferat 11 jucătoare, din campionatul trecut rămânând piesele grele Piani, Vereș, Trcol și Grama. La debutul oficial absentează Oprya (în așteptarea rezolvării formalităților cu viza) și Malachias (accidentată), fiind înregimentată în ultimul moment coordonatoarea Kristna Besman (Azerbaidjan)
În cele ce urmează vă oferim interviul oferit de selecționerul echipei naționale înainte de startul sezonului, pentru pagina oficială a clubuli
*Despre Supercupa României:„Anul trecut nu am reușit să câștigăm Supercupa, așa că suntem bucuroși că avem o nouă șansă, din nou împotriva celor de la Voluntari, de a încerca să cucerim primul trofeu al sezonului. CSO Voluntari este o echipă foarte bună, care, din nou, se va lupta pentru trofee în România. Suntem foarte entuziasmați și abia așteptăm să jucăm acest meci.”
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