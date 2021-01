VINERI, 15 ianuarie: Concerte, recitaluri și expoziții, organizate pentru a marca Ziua Culturii Naționale în Alba

Vineri, 15 ianuarie 2021, Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba organizează o serie de evenimente culturale dedicate Zilei Culturii Naționale. Evenimentele se vor desfășura on-line, fără public, cu respectarea celor mai stricte măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2.

Programul cuprinde, la ora 16:00, vernisajul expoziției de artă fotografică „Prin ochii cărții”, în spațiul expozițional urban al Centrului de Cultură „Augustin Bena”. Expoziția cuprinde fotografii realizate de cursanții Clasei de Artă Fotografică, coordonați de Vasile Sârb.

La ora 17:00, la Galeria de Artă a Centrului de Cultură „Augustin Bena” are loc vernisajul expoziției de grafică „Univers eminescian”, evenimentul fiind transmis live pe pagina de Facebook a instituției.

În cadrul expoziției își prezintă lucrările cursanții clasei de grafică, coordonator Ioana Raica. Programul continuă cu un recital de poezie denumit „Somnoroase păsărele”, în cadrul căruia Anastasia Pleșa va recita poezii ale marelui poet Mihai Eminescu.

Programul cuprinde apoi expoziția de pictură „Jocul culorilor” în cadrul căreia expun lucrările cursanții clasei de pictură, coordonator Ioana Raica. De asemenea Grupul vocal „Primavera”, coordonator Marinela Popa, va oferi un recital de muzică folk și muzică ușoară denumit „Dor de Eminescu”.

La ora 19:00 este programată lansarea cărții „Monografia localității Oarda, județul Alba”, autor prof. Doina Bocșa, eveniment prezentat de prof. univ. dr. Ioan Bocșa și transmis live. Cartea este editată la Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena”.

La ora 20:00, la Castelul de la Sâncrai, va avea loc un recital cameral extraordinar susținut de Orchestra de Cameră a Județului Alba, eveniment care va fi transmis live pe Facebook. În program sunt incluse lucrări muzicale de: Ciprian Porumbescu, George Enescu, Béla Bartók, Tiberiu Brediceanu, Alexandru Pal.

Ziua Culturii Naționale este marcată, în fiecare an, la data de 15 ianuarie, ziua de nașterea a marelui poet național Mihai Eminescu. Ziua este sărbătoare națională din anul 2010, când a fost adoptat un proiect de lege. Inițiatori motivau această decizie prin faptul că „Ziua Culturii Naționale va fi o zi în care nu numai celebrăm un mare creator, dar și o zi de reflecție asupra culturii române, în genere, și a proiectelor culturale de interes național”.

Ziua Culturii Naționale este marcată în multe alte țări europene prin evenimente culturale care omagiază oameni de cultură remarcabili, reprezentativi pentru fiecare stat în parte. De menționat că și în Republica Moldova, autoritățile au hotărât ca ziua de naștere a lui Mihai Eminescu să devină Ziua Culturii Naționale.

Mihai Eminescu a fost poet, prozator, dramaturg și jurnalist, fiind considerat cel mai important poet din literatura română. Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoșani și a murit 15 iunie 1889, la doar 39 de ani, la București.