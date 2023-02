Viitorul Sântimbru – CSM Unirea Alba Iulia 4-2 (2-2), într-o partidă amicală, la Galtiu

Viitorul Sântimbru – CSM Unirea Alba Iulia 4-2 (2-2), într-un meci amical de fotbal

Într-un meci amical de fotbal jucat miercuri după amiază la Galtiu, Viitorul Sântimbru (vicecampioana turului în Liga 4) a depășit divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia cu 4-2 (2-2).

Uniriștii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Fetița și Sebaș, au ratat și un penalty la acest scor, prin C. Cristea, dar au fost egalați până la pauză, grație ”dublei” ex-uniristului Epure. Apoi, în repriza secundă, au înscris doar gazdele, prin C. Olălău și un alt ex-unirist, An. Moldovan.

„Alb-negrii” mai au prevăzute 3 partide amicale până la startul campionatului (11 martie, la Ocna Mureș). Sâmbătă este deplasare la Vamea Seacă (ora 12.00, cu Viitorul, ocupanta poziției a 4-a în ierarhia turului), iar săptămâna viitoare sunt ultimele repetiții, cu Inter Stars Sibiu, echipă condusă de brașoveanul Călin Moldovan (miercuri, 1 martie) și Șoimul Băița – locul trei în Liga 4 Hunedoara (sâmbătă, 4 martie).

Viitorul Sântimbru: An. Anghel – Birk, D. Anghel, , B. Popa, Morea, Cr. Ivașcu, Goguța, E. Hălălae, Epure, Brânză, Crișan. Au mai jucat: C. Olălău, Ad. Olălău, An. Moldovan, Petrașcu, Giurcă, Ad. Ovidiu. Antrenor Adrian Bicheși.

CSM Unirea: Sântoma – Bârdea, I. Grozav, Benkirat, Banienschi, Mâlnă, C. Cristea, Sebaș, Roșu, Fetița. Au mai jucat: Iovicin – Mandangi, Harangozo, Bordonado, V. Domșa, Borza, F. Morar, Oluwaseun. Antrenor principal Marcel Rusu

Lucian DĂRĂMUȘ