Viitorul Sântimbru – al 4-lea val! Spicul Daia și Adu Academy Șona – victorii nete!

CSM Unirea Alba Iulia a suferit prima înfrângere în Seria 9 a Campionatului Național Under 19, după 8 partide adjudecate. Echipa lui George Țălnar a pierdut, pe terenul principal al Stadionului „Cetate”, 0-2 (0-1), în derby-ul primelor două clasate cu ACS Transilvania Bistrița.

Și la Under 17 a fost tot înfrângere, CSM Unirea Alba Iulia – Transilvania Bistrița 1-2 (0-1), golul gazdelor înscris de R. Cristea, prima dublă stagională pierdută la ambele categorii.

După 8 victorii din 9 partide, “alb-negrii” sunt tot pe prima poziție, cu 24 de puncte, golaveraj 32-5, urmați de ACS Transilvania Bistrița, cu 21 de puncte,. Conjudețenii de la LPS Sebeș, care au stat, sunt pe locul 6 (13 puncte, 15-23 golaveraj).

CSM Unirea Under 19: R. Pauletti – P. Codrea, Gall, Plăcintă, Cârja, P. Alexandru, Sebaș, Vl. Stanciu, R. Nistor, An. Bogdan, An. Maier/ cpt; rezerve Duna, Forrai, Mihăilă, M. Cristea, Ionaș-Rădoi, D. Moldovan, D. Olălău, V. Moldovan, Buzilă. Antrenor George Țălnar.

La Under 17, LPS Sebeș este pe locul secund (20 de puncte, golaveraj 29-12), lider a devenit Goria Bistrița-Năsăud (22 de puncte), iar CSM Unirea Alba Iulia este pe poziția a 4-a (16 puncte, 16-11).

CSM Unirea Under 17: Răhăian – V. Jurj, Oct. Muntean, Ferencz, Chinde, Butnariu, R. Stanciu/ cpt, Căt. Muntean, Borza, T. Crișan, Monescu; rezerve D. Suciu, R. Cristea, Pleșa, Orian, Țîrlea, Ciorușa, Doda, Clepan. Antrenor Vasile Ursu.

Etapa viitoare, ultima a sezonului regular este LPS Bistrița – CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș – CSȘ Odorheiu Secuiesc, duminică, 29 octombrie, orele 12.00 și 14.00, la Under 19 și Under 17, iar apoi se trece la play-off (primele 6 clasate) și play-out (ultimele 5 echipe).