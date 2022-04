VIDEO|Premierul Nicolae Ciucă, vizită la o fabrică de ulei alimentar: Declarații despre necesarul de consum și stocul de floarea-soarelui

Premierul Nicolae Ciucă a dat asigurări vineri, 15 aprilie, că nu există pericolul să nu poată fi asigurat necesarul de ulei pentru consumul populaţiei, întrucât la procesatori există cantităţi suficiente de floarea-soarelui.

Premierul, care a făcut o vizită la fabrica de ulei Bunge din Buzău, a subliniat că a primit aceste asigurări chiar de la fermieri şi procesatorii din industria agroalimentară.

”Am avut săptămâna trecută întâlniri cu fermierii şi procesatorii din industria agroalimentară şi am vrut azi să vin să vizitez una dintre facilităţile de procesare. Am putut să constat că o fabrică de ulei cu 600 de angajaţi are o cifră de afaceri de 500 de milioane de euro şi produce aproximativ 100.000 de tone de ulei pe an. Este în proporţie de 40% necesarul de consum de ulei din ţara noastră (…) Am discutat deci şi cu fermierii săptămâna trecută şi cu procesatorii, chiar aici, în fabrică, şi în acest moment există cantitatea de floarea-soarelui necesară până la sfârşitul recoltei, adică până în luna august şi, de asemenea, mi-au dat asigurări cei conducerea fabricii că există materie primă până la sfârşitul anului. Ca atare, doresc să îi asigur pe toţi cetăţenii români că nu suntem în niciun fel de pericol să nu putem asigura uleiul comestibil necesar pentru consum”, a afirmat Ciucă.

Premierul a mai transmis că ”România are un potențial agricol extraordinar care, valorificat în mod inteligent, poate asigura atât consumul intern, cât și exportul anumitor produse.”

Declaraţii ale premierului Nicolae-Ionel Ciucă, după vizita la la Fabrica de ulei Bunge Buzău

Nicolae Ciucă: Bună ziua! Am avut săptămâna trecută întâlniri cu fermierii şi procesatorii din industria agroalimentară. Am vrut astăzi să vin să vizitez una dintre facilitățile de procesare și am putut să constat că o fabrică de ulei cu 600 de angajați are o cifră de afaceri de 500 de milioane de euro și produce aproximativ 100.000 de tone de ulei pe an. Este în proporție de 40% din necesarul de consum de ulei din țara noastră.

Ţinând cont de situația de securitate, am apreciat că este absolut necesar ca, la nivelul guvernului, să luăm măsuri pentru siguranța alimentară și, în felul acesta, în urma consultărilor pe care le-am avut în ultima perioadă de timp, am decis să venim, în deplin consens cu ceilalți membri ai coaliției, cu acest set de măsuri, „Sprijin pentru România”, în cuprinsul căruia, pentru agricultori, avem asigurat un sprijin de aproximativ 300 de milioane de euro capital de lucru, iar pentru procesatori, de asemenea, avem asigurat un pachet de aproximativ 200 de milioane de euro.

Totodată, ținând cont de potențialul agricol al țării noastre, am considerat necesar să venim în sprijinul și încurajarea fermierilor români să proceseze la fabricile din România, asigurându-le un procent de 10% compensare pentru cantitățile de produse agricole pe care le procesează în țara noastră.

Totodată, înainte să ajung aici am avut posibilitatea să merg la o companie care procesează PET-uri și, de asemenea, echipamente de uz casnic, în sensul în care folosesc deșeurile din PET și produc fibră și, de asemenea, tot ceea ce înseamnă aparatură electrocasnică este refolosită și există un potențial cât se poate de bun și, de asemenea, există proiecte, astfel încât România să se înscrie în acel pachet decis la nivelul Uniunii Europene – „Fit for 55”. Este vorba de a produce cât mai ecologic, de a ne înscrie în setul acesta de măsuri pentru economia circulară. Iar aici, la Buzău, am putut să văd că au fost deja demarate astfel de inițiative, ceea ce este important pentru noi, din cauza problemelor pe care le avem și a măsurilor care trebuie luate pentru mediul înconjurător. Am avut și săptămâna trecută o întâlnire cu comisarul pentru mediu și ne-am angajat să luăm toate măsurile astfel încât să ne înscriem în deciziile și standardele europene în acest sens. Vă mulțumesc.

Reporter: Domnule premier, pentru că aţi amintit de acest pachet „Sprijin pentru România”, în acest context aș vrea să vă întreb despre acele vouchere în valoare de 50 de euro prin care românii își pot cumpăra alimente de bază, deci, şi ulei, aflându-ne acum la o fabrică de ulei, partenerul dumneavoastră, până la urmă, fostul lider, Florin Cîțu, spunea că va cere o analiză dacă își permite România să plătească aceste tichete din banii proprii de la bugetul de stat. În acest context, vă întreb, își permite România să dea aceste tichete de la 1 iunie și despre ce analiză este vorba până la urmă?

Nicolae Ciucă: În acest moment valoarea totală a acestei măsuri de asigurare a 50 de euro la două luni pentru persoanele vulnerabile, am precizat din momentul în care am anunțat pachetul de măsuri că 50% din bani sunt bani europeni, 50% sunt bani de la bugetul de stat. Până în acest moment, doresc să subliniez că nu lansam măsura dacă nu aveam fondurile necesare; fiecare dintre măsurile respective a fost decisă în urma identificării impactului bugetar şi sperăm ca, odată cu flexibilizarea tuturor mecanismelor la nivelul Uniunii Europene, așa cum am discutat, să putem să acoperim cât mai mult din această sumă. Cert este că în acest moment există fondurile necesare pentru asigurarea acestor vouchere.

Reporter: Dar despre ce analiză vorbea Florin Cîţu, până la urmă, în interiorul PNL și al coaliției?

Nicolae Ciucă: Am analizat și în interiorul Partidului Național Liberal și în interiorul coaliției.

Reporter: Astăzi Ministerul Apărării a anunţat suspendarea zborurilor cu aeronavele MiG-21 Lancer. Care e motivul acestei suspendări a zborurilor și dacă este pregătită România să renunțe la acest tip de aeronave?

Nicolae Ciucă: Am înţeles că este vorba despre o suspendare temporară. Asta nu înseamnă renunțarea la capabilitate. Este vorba de o analiză care a început cu mai mult timp în urmă și se dorește finalizarea analizei tuturor factorilor tehnici pentru a fi siguri că nu mai avem incidente de genul celor celui care s-a întâmplat nu cu mult timp în urmă. Și, în acest sens, trebuie să luăm în calcul că avioanele MiG-21 sunt intrate în dotarea Armatei Române cu mai bine de 50 de ani în urmă. Este nevoie ca să facem cu adevărat o analiză și o evaluare a tuturor parametrilor tehnici ai acestei aeronave, astfel încât să fim siguri că ea mai poate să zboare în deplină siguranță.

Reporter: Domnule premier, săptămâna trecută, pe gardul Diviziei a II-a Getica, pe Calea Eroilor, într-o expoziție fotografică, ocazionată de împlinirea a 1650 de ani de la prima documentare a Buzăului, au apărut două fotografii cu Nicolae Ceaușescu. Expoziția a fost pusă la dispoziție de Primăria Buzău, la, să-i spunem, ordinul primarului Constantin Toma. Cum comentați faptul că, la aproape 33 de ani de la revoluție, încă apar fotografii în expoziții publice cu dictatorul Nicolae Ceaușescu, pe gardul Diviziei a II-a, pe care dumneavoastră ați și comandat-o?

Nicolae Ciucă: Este clar că nu trebuie să avem poze cu dictatori prezentate public. Ceea ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, vă rog să îi întrebați pe cei care luat această decizie.

Reporter: Revenind un pic la ulei, cum credeți că România ar putea mări capacitatea de procesare a uleiului, dat fiind faptul că două treimi din recolta de floarea-soarelui a plecat către export?

Nicolae Ciucă: În acest moment, am discutat, așa cum vă spuneam, și cu fermierii, săptămâna trecută, și cu procesatorii, chiar aici, în fabrică am discutat. În acest moment, există cantitatea de floarea-soarelui necesară până la sfârșitul recoltei, adică în august. Și, de asemenea, mi-au dat asigurări, cei din conducerea fabricii, că există materie primă până la sfârșitul anului. Ca atare, doresc să îi asigur pe toți cetățenii români că nu suntem în niciun fel de pericol să nu putem să asigurăm uleiul comestibil necesar pentru consum. Vă mulțumesc foarte mult!