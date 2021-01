VIDEO| Vaccinul MODERNA a ajuns în România: Prima tranșă de 14.000 de doze va fi distribuită în centrele regionale de vaccinare

14.000 de doze de vaccin Moderna a intrat în România marți seara, prin punctul de trecere al frontierei Nădlac 2. Dozele ajung miercuri dimineața la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare Medico–Militară „Cantacuzino”, urmând ca în perioada următoare să fie distribuite în centrele regionale și de vaccinare.

Prima tranșă de 14.000 doze de vaccin Moderna va ajunge miercuri la Institutul Cantacuzino, iar transportul este asigurat de firma producătoare.

Your browser does not support the video tag.

Dozele de vaccin vor fi aduse la București pe cale terestră și vor fi depozitate la Centrul Național de Stocare, urmând ca în perioada următoare să fie distribuite în centrele regionale și de vaccinare, potrivit unui comunicat al Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19.

Recomandarea pentru vaccinul Moderna este de administrare în două doze, la interval de 28 de zile, pentru persoane cu vârsta de peste 18 ani.

Cele două variante de vaccinuri disponibile în UE sunt foarte asemănătoare. Eficacitatea celor două vaccinuri este aproximativ aceeași. Vaccinul BioNTech Pfyzer are o eficacitate de 95% în prevenirea bolii COVID19, în timp ce vaccinul Moderna are o eficacitate de 94,1%.

Pentru niciunul dintre vaccinuri nu se poate spune, încă, măsura în care previn și infecția asimptomatică cu virusul Sars-Cov2.

Ambele vaccinuri utilizează tehnologia ce se bazează pe ARN mesager. Acest tip de vaccin învață corpul să genereze anticorpi necesari în lupta cu virusul. Anticorpii sunt pregătiți să lupte cu virusul real atunci când persoana vaccinată este expusă la infecția cu SARS-Cov2. ARN-ul mesager pătrunde în celulele umane, unde transmite informația necesară producerii proteinelor proprii virale, față de care, ulterior, se vor dezvolta anticorpi.

Fragmentele de ARN mesager sunt deteriorate de enzimele proprii celulelor umane într-un interval de până la 5-7 zile și nu influențează în vreun fel ADN -ul celular, având în vedere că nu pătrunde în nucleu.

Stocare termen lung: la -20 grade C

Stocare 2-8 grade C: 30 de zile.

Vineri, 15 ianuarie, începe etapa a doua a campaniei de vaccinare în România, în care sunt incluse persoanele de peste 65 de ani și cele cu boli cronice, dar și personalul din instituții considerate a fi în prima linie.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că se va vaccina public vineri, 15 ianuarie, la debutul celei de-a doua etape de vaccinare.

Sursa: stiritvr.ro