VIDEO| Va întâmpina România probleme dacă Rusia oprește furnizarea gazelor naturale? Răspunsul premierului Nicolae Ciucă

Va întâmpina România probleme dacă Rusia oprește furnizarea gazelor naturale? Răspunsul premierului Nicolae Ciucă

Premierul Nicolae Ciucă a spus, vineri seara, după vizita la Vama Siret, la granița cu Ucraina, că România își va putea asigura rezervele de gaze dacă Rusia nu ni le va mai furniza.

„Nu putem să nu facem analizele la fiecare minister de linie, acolo unde se produc consecințe. Am identificat soluțiile pentru data de după 1 parilie, am discutat cu instituțiile care sunt responsabile de tot ceea ce înseamnă gaze și distribuția de gaze. Am fost asigurat și că dacă se oprește importul de gaze din Federația Rusă, nu vom avea probleme”, a spus premierul.