VIDEO| „Te perdono”, noul videoclip al piesei cântate de aiudeanul Cătălin Milea: Peste o mie de fani l-au vizionat în primele ore de la lansare

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 3 – 9 februarie 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Magic Mike’s Last Dance / Magic Mike: Ultimul dans Avanpremiera

Regia: Steven Soderbergh

Cu: Channing Tatum, Salma Hayek, Caitlin Gerard, Gavin Spokes

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 117 min

Rating: AP 12

Mike Lane (Channing Tatum) urcă din nou pe scenă după o pauză lungă datorată unui faliment, timp în care este nevoit să lucreze ca barman în Florida. Pentru ceea ce speră să fie o ultimă încercare, Mike ajunge la Londra împreună cu o milionară influentă (Salma Hayek Pinault) care îi face o ofertă de nerefuzat… ce vine la pachet cu o agendă bine stabilită. Având totul în joc, odată ce Mike află ce însemnă cu adevărat propunerea acceptată, va reuși oare să creeze cel mai tare show împreună cu noua trupă de dansatori?

Joi 21:00

Titanic 3D Avanpremiera (re-lansare)

Regia: James Cameron

Cu: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 199 min

Rating: AG

10 aprilie 1912. Tehnologia furniza un șir de miracole de două decenii, iar oamenii începeau să nu mai aprecieze această spirală de evoluție nesfârșită. Ce putea să dovedească dominația omului asupra naturii dacă nu lansarea la apă a navei Titanic, cel mai mare și mai luxos obiect în mișcare construit vreodată de om? Dar peste patru zile și jumătate, lumea s-a schimbat. Prima călătorie a „navei viselor” s-a încheiat printr-un coșmar care depășește capacitatea de înțelegere, iar credința oamenilor în forța lor dominantă a fost distrusă pentru totdeauna de defectele specific umane: aroganța, înfumurarea și lăcomia.

Joi 19:40

Everything Everywhere All at Once / Orice, oriunde, oricând Avanpremiera

Regia: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Cu: Michelle Yeoh, Jenny Slate, Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, James Hong

Gen Film: Aventuri, Comedie, Fantastic, SF

Durată: 145 min

Rating: AP 12

Evelyn Wang, o imigrantă trecută de prima tinerețe, pornește într-o aventură nebunească în care ea și numai ea poate salva lumea explorând universuri paralele, conectându-se la alte vieți pe care le-ar fi putut avea.

Joi 20:40

Cei trei purcelusi

Regia: Ioana Ernea

Cu: Ioana Ernea si Alexa Istrate

Gen Film: Teatru

Durată: 45 min

Rating: AG

Cu totii stim povestea celor trei purcelusi care isi construiesc case, dar e mult mai amuzant sa ii vedem la treaba, sa ii punem piedica lupului sau sa-l ajutam sa sufle peste case. Si asta nu fiindca am fi rai, ci ca sa le aratam tuturor ca graba si lenea strica treaba si ca, daca vrei sa faci un lucru bun si durabil, trebuie sa iti pui mintea la contributie si sa nu te feresti de munca.

Duminica 12:00

Ramon

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Pavel Bartoș, Elvira Deatcu

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 105 min

Rating: AP 12

La prima vedere, Ramon pare un om simplu a cărui unică și mare pasiune este viticultura. Viața lui este dată peste cap atunci când, printr-o serie neașteptată de împrejurări, întâlnește cea mai frumoasă femeie din lume de care se îndrăgostește fulgerător.

Decide să plece la București să își găsească “marea iubire”. Ajuns aici, Ramon descoperă că viața într-un oraș mare nu este deloc ușoară. Totul se complică atunci când devine și suspectul principal în cel mai mare jaf al secolului, furtul unui tablou de 50 de milioane de euro!

Vineri pana Duminica 18:40

Luni pana Miercuri 18:30; Joi 16:40

Knock at the Cabin / Cabana de la capătul lumii

Regia: M. Night Shyamalan

Cu: Jonathan Groff, Dave Bautista, Rupert Grint, Ben Aldridge

Gen Film: Drama, Mister, Horror, Thriller

Durată: 105 min

Rating: N 15

În timp ce se află în vacanță la o cabană izolată, o tânără și părinții ei sunt luați ostatici de patru străini înarmați care le cer familiei să facă o alegere de neconceput pentru a evita apocalipsa. Având acces limitat la lumea exterioară, familia trebuie să decidă în ce crede înainte ca totul să fie pierdut.

Vineri pana Duminica 20:50

Luni pana Miercuri 20:40; Joi 18:50

The Banshees of Inisherin / Spiritele din Inisherin

Regia: Martin McDonagh

Cu: Colin Farrell, Barry Keoghan, Kerry Condon, Brendan Gleeson, Pat Shortt

Gen Film: Drama

Durată: 119 min

Rating: AP 12

Plasat pe o insulă îndepărtată de pe coasta de vest a Irlandei, filmul îi are în rolurile principale pe Colin Farrell și Brendan Gleeson, doi prieteni de o viață care se trezesc într-un impas atunci când unul dintre ei decide să încheie brusc relația pe care o au, cu consecințe alarmante pentru amândoi.

Vineri pana Duminica 21:10

Luni pana Miercuri 21:00; Joi 18:15

The Amazing Maurice / Năstrușnicul motan Maurice

Regia: Toby Genkel, Florian Westermann

Cu: Emilia Clarke, Hugh Laurie

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 98 min

Rating: AG

După cartea lui Terry Pratchett. Povestea lui Maurice, un motan care își duce traiul pe străzi și care născocește o înșelătorie perfectă pentru a face bani – un puști care nu pare prea isteț, dar care cântă la cimpoi și are propria lui hoardă de șobolani ciudat de alfabetizați.

Dublat: Vineri pana Duminica 12:35

Luni pana Miercuri 12:20; Joi 14:10

BTS: Yet To Come in Cinemas

Regia: Yoon Dong Oh

Cu: V, Jung Kook, Jimin, SUGA, RM, j-hope, Jin

Gen Film: Muzical

Durată: 109 min

Rating: AG

Alaturati-va lui RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V si Jung Kook la vizionarea acestui concert special, reeditat si remixat pentru marele ecran. Continand multe cadre de aproape, filmul reda o imagine complet noua a intregului concert, BTS ?Yet To Come? din Busan.

Vineri, Sambata 17:00

Plane / S.O.S.: Aterizare forțată

Regia: Jean-François Richet

Cu: Gerard Butler, Mike Colter

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 112 min

Rating: N 15

În filmul de acțiune SOS: Aterizare Forțată, pilotul Brodie Torrance (Gerard Butler) își salvează pasagerii de la o lovitură de fulger, făcând o aterizare riscantă pe o insulă sfâșiată de război – doar pentru a descoperi că supraviețuirea aterizării a fost doar începutul. Când majoritatea pasagerilor sunt luați ostatici de rebeli periculoși, singura persoană pe care Torrance se poate baza pentru ajutor este Louis Gaspare (Mike Colter), un criminal transportat de FBI. Pentru a salva pasagerii, Torrance va avea nevoie de ajutorul lui Gaspare și află că el îi poate oferi mai mult decât pare la prima vedere.

Vineri pana Duminica 17:30

Luni pana Miercuri 17:20; Joi 13:40

What’s Love Got to Do with It? / Și dragostea unde e?

Regia: Shekhar Kapur

Cu: Lily James, Emma Thompson, Shazad Latif, Oliver Chris, Nosheen Phoenix

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 114 min

Rating: AP 12

Cum găsești o iubire durabilă în lumea de azi? Pentru documentarista dependentă de aplicațiile de întâlniri Zoe (Lily James), aplicația nu i-a adus în viață decât bărbați nepotriviți, mai ales dacă o întrebi pe excentrica ei mamă, Cath (Emma Thompson). Pentru Kazim (Shazad Latif), prietenul din copilărie și vecin al lui Zoe, răspunsul pentru a găsi iubirea este să urmeze exemplul părinților săi și să opteze pentru o căsătorie aranjată (sau „asistată”) cu o strălucitoare și frumoasă mireasă din Pakistan. În timp ce Zoe filmează călătoria plină de speranță a lui Kazim, de la Londra la Lahore, pentru a se căsători cu o străină aleasă de părinții săi, ea începe să se întrebe dacă nu cumva are ceva de învățat de la o abordare profund diferită a găsirii iubirii.

Vineri, Duminica 14:40

Luni pana Miercuri 14:25

Close / Aproape

Regia: Lukas Dhont

Cu: Émilie Dequenne, Léa Drucker, Eden Dambrine, Gustav De Waele, Léon Bataille

Gen Film: Drama

Durată: 109 min

Rating: AP 12

La 13 ani, prietenia este un sentiment de neprețuit. Léo şi Rémi împart totul de când se ştiu, însă primele semne ale adolescenței le pun intimitatea relației la grea încercare. O legătură profundă care se rupe brusc și tragic, lăsându-l pe Léo să înţeleagă cu ce a greşit.

Sambata 14:40

Duminica 17:00

Luni pana Miercuri 16:45

Taximetriști

Regia: Bogdan Theodor Olteanu

Cu: Alexandru Ion, Rolando Matsangos

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N15

O noapte. Zeci de povești. Un singur oraș.

Lică – taximetristul „știe-tot” – și Liviu – taximetristul „tace mult” – sunt prieteni buni, deși sunt complet diferiți, iar viziunile lor despre lume și viață nu se prea întâlnesc decât la shaormerie. Dar amândoi împărtășesc frustrarea de-a face o meserie care speră să le asigure un trai decent și poate niște economii până găsesc altceva mai bun.

Vineri pana Duminica 16:30

Luni pana Miercuri 16:20

Joi 14:30

M3GAN

Regia: Gerard Johnstone

Cu: Allison Williams, Violet McGraw, Jenna Davis, Brian Jordan Alvarez, Arlo Green

Gen Film: Horror, SF, Thriller

Durată: 107 min

Rating: N 15

M3GAN este o minune a inteligenței artificiale, o păpușă foarte apropiată de realitate, programată să fie cel mai bun companion al unui copil și cel mai mare aliat al unui părinte. Proiectată de geniala specialistă în robotică Gemma, jucăria de companie MEGAN poate asculta, privi și învăța în timp ce devine prietenă și profesoară, colegă de joacă și protectoare pentru copilul la care este conectată.

Vineri pana Duminica 14:15

Luni pana Miercuri 14:00

Mummies / Mumiile: Aventuri moderne

Regia: Juan Jesús García Galocha

Cu: Eleanor Tomlinson, Sean Bean, Hugh Bonneville, Celia Imrie, Joe Thomas

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 94 min

Rating: AG

Animația lui Juan Jesús García Galocha spune povestea a trei mumii care ajung în Londra zilelor noastre, unde pornesc în căutarea unui inel antic care a aparținut familiei regale și care a fost furat de prea ambițiosul arheolog Lord Carnaby.?

Dublat: Vineri pana Duminica 12:15

Luni pana Miercuri 12:00

Joi 12:30

Romina, VTM

Regia: Paul-Răzvan Macovei

Cu: Nicole Cherry, Tzancă Uraganu, Bogdan de la Ploiești

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 88 min

Rating: AP 12

Romina (Nicole Cherry), înfiptă și isteață cum e ea, încearcă să salveze terasa tatălui ei din Costinești. Ca să reușească, e nevoită să își confrunte toate fricile. În peripeția ei, ajunge să se îndrăgostească de Valentin (Rareș Mariș), un turist venit în vacanță la Costinești, cu planuri de a cânta la chitară pe pietonală pentru a câștiga un ban cinstit. Romina îl ajută pe Valentin să devină artist în toată regula, și, fără să își dea seama, Valentin ajunge să semene cam mult cu Gino (Bogdan DLP). Între Romina și Gino pare că a fost ceva la un moment dat, și asta îl face pe Valentin să devină gelos. Cei 3 sunt acompaniați de o gașcă foarte colorată, formată din Narcisa (Cesima Nechifor), Dana (Ana-Maria Guran), Mihai (Costi Max), Pamela (Cristina Pucean), Sebi (Yny Sebi), Bobby (Costel Biju) și Tzancă Uraganu. Va reuși Romina să salveze terasa tatălui ei și dacă da, la ce cost?

Vineri pana Duminica 19:15

Luni pana Miercuri 19:00

Joi 16:20

Avatar: The Way of Water 3D / Avatar: Calea apei

Regia: James Cameron

Cu: Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 195 min

Rating: AP 12

La câțiva ani după lupta cu pământenii, extratereștrii de pe Pandora își continuă liniștiți viețile. Jake Sully trăiește fericit în noul lui corp alături de iubita lui. Fericirea celor de pe Pandora este însă pe cale sa fie distrusă de o nouă amenințare. North este liderul unui clan de extratereștrii necunoscuți care își spun „venusieni”. Acestia încep încetul cu încetul să provoace mari pagube pe Pandora, iar Jake realizează că trebuie să ia masuri împotriva fiarelor spațiale. Pe locuitorii de pe Pandora îi așteaptă o bătălie epică în care Jake va trebui să riște totul, poate chiar și propria lui viață.

Vineri pana Duminica 13:45; 19:50

Luni pana Miercuri 13:40; 19:45

Joi 16:00

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.