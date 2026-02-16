VIDEO | Tânăr de 21 de ani, din Blaj, REȚINUT după ce a furat două sticle de alcool din casa unui vârstnic. Este cercetat și pentru alte infracțiuni similare

Tânăr de 21 de ani, din Blaj, REȚINUT după ce a furat două sticle de alcool din casa unui vârstnic

Un tânăr de 21 de ani din municipiul Blaj a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat pentru furt calificat, după ce ar fi pătruns în locuința unui bărbat de 73 de ani și ar fi sustras două sticle de băuturi alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 februarie 2016, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 21 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că tânărul ar fi pătruns în locuința unui bărbat, în vârstă de 73 de ani, din municipiul Blaj, și ar fi sustras două sticle de băuturi alcoolice.

Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Precizăm faptul că tânărul se află sub măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, fiind bănuit de săvârșirea unor fapte similare.

Astăzi, 16 februarie 2026, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.

