VIDEO/ ȘTIREA TA: Câini OTRĂVIȚI în Alba Iulia. Zeci de animale ÎN PERICOL după ce au apărut bucăți de mămăligă și conserve amestecate cu otravă de șoareci, într-o zonă a orașului

Doi câini au fost otrăviți și au murit, în această dimineață iar altul, un Copoi Ardelenesc, se află sub tratament, după ce în zona străzii Alessandria din Alba Iulia au fost aruncate bucăți de mămăligă și conserve amestecate cu otravă de șoareci. Cel mai probabil otrava a fost pusă de o persoană lipsită de educație și discernământ, cu intenția de a omorî cei câțiva câini abandonați acolo, care s-au obișnuit să stea în apropierea unei case aflate în construcție. Locuitorii sunt sfătuiți să fie atenți și să nu-și lase animalele afară din curți.

Cei doi câini maidanezi au fost găsiți, în această dimineață, zăcând la pământ, de un constructor care obișnuia să le aducă în fiecare zi mâncare. El a cerut ajutorul medicului de la ecarisaj care a constatat că animalele prezintă simptome clare de otrăvire și a decis eutanasierea lor, deoarece treceau prin chinuri groaznice.

Al treilea câine găsit în zonă este un Copoi Ardelenesc despre care încă nu se știe dacă e tot abandonat sau are un stăpân în zonă, deoarece nu are microcip. El nu era în stare gravă însă, preventiv, a fost dus la ecarisaj iar în prezent este sub tratament.

Bărbatul care a găsit câinii a povestit că, lângă fundația unei case neterminate de pe stradă, a găsit și câteva bucăți de mămăligă amestecată cu o substanță roșie și câteva cutii de conserve goale, din care probabil au mâncat câinii. El a spus că a curățat acel loc, însă nu știe dacă mâncarea otrăvită nu a fost aruncată și în alte părți, astfel că există posibilitatea să mai moară și alți câini, fie ei maidanezi sau scăpați de stăpâni de prin curți.

Deocamdată nu s-a făcut nicio plângere, însă autoritățile s-ar putea autosesiza, mai ales că există o lege care pedepsește cruzimea față de animale și uciderea lor, cu închisoare de la 3 luni la 1 an.