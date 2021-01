VIDEO ȘTIREA TA| ACCIDENT rutier la Aiud: Coliziune între o autoutilitară și o autocisternă, după ce unui șofer i s-a făcut rău

VIDEO ȘTIREA TA| ACCIDENT rutier la Aiud: Coliziune între o autoutilitară și o autocisternă, după ce unuia dintre șoferi i s-a făcut rău

Un accident rutier a avut loc miercuri, în jurul orei 12:30, pe raza Municipiului Aiud.

Din primele informații este vorba despre o coliziune între un TIR și o autoutilitară.

Un cetățean care a trecut prin zona a surprins câteva imagini video, astfel evenimentul rutier s-a petrecut pe E81, în zona supermarketului Lidl.

Potrivit unui martor, șoferului care conducea autoutilitara i s-a făcut rău, astfel a intrat în coliziune cu cisterna.