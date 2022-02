VIDEO ȘOCANT| Un tanc rusesc ZDROBEȘTE cu CRUZIME o mașină condusă de un civil: Bărbatul a rămas blocat în masa de fiare

Forțele rusești au reușit să pătrundă în capitala Ucrainei cu toată opoziția armatei ucrainiene. Mai multe imagini arată tancuri rusești pe străzile din Kiev.

La periferia Kievului au loc bătălii sângeroase, armata ucraineană încercând să stopeze înaintarea soldaților ruși către capitala Ucrainei. Bătălia se duce în zona metropolitană a Kievului, acolo unde sunt foarte multe blocuri de locuințe.

Russian tanks pass through Obolonsky Avenue. A residential area of the innocent people of Kyiv and home to my partner and her family. #StandWithUkriane #PrayForUkraine #RemoveRussiaFromSWIFT #PutinIsaWarCriminal pic.twitter.com/ES9xExyG7y

— Colin Gorman (@ColinGo79979841) February 25, 2022